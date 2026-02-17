Плановая проверка: Минобороны предупредило о передвижении военной техники в Алматы, Конаеве и Талдыкоргане   

Это будет важнейшее решение, напрямую влияющее на судьбу страны, отметил президент

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии награждения победителей международного турнира UAE SWAT Challenge 2026 отметил, что 15 марта на всенародном референдуме граждане сделают свой выбор по новой Конституции, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии награждения победителей международного турнира UAE SWAT Challenge 2026 отметил, что 15 марта на всенародном референдуме граждане сделают свой выбор по новой Конституции, сообщает Акорда.





Это будет важнейшее решение, напрямую влияющее на судьбу страны. В проекте Основного закона закреплены незыблемые духовные и правовые ценности, укрепляющие наш суверенитет и государственность. Территориальная целостность Республики Казахстан, суверенитет, независимость, а также человек, его жизнь, права и свободы провозглашены высшими ценностями. Утверждено понятие ответственного и созидательного патриотизма. Идея справедливого Казахстана, принцип "Закон и порядок" нашли свое достойное место в новом проекте Конституции. Реализация всего этого на практике - наш общий гражданский долг. Новый Основной закон должен открыть путь к долгосрочному процветанию страны", - заявил глава государства.





По его словам, силовые структуры и спецподразделения должны быть опорой независимости и единства народа.









Глава государства считает, что сотрудники специальных подразделений и военнослужащие всегда и везде должны быть примером строгой дисциплины, воинского профессионализма, готовности к решительным действиям для защиты интересов государства.





Нынешняя сложная, нестабильная геополитическая обстановка требует разработки новых подходов к обеспечению безопасности государства, в том числе с точки зрения военно-технического оснащения нашей армии. Поэтому государство уделяет повышенное внимание комплексной модернизации и всестороннему технологическому переоснащению военно-силового блока. Ваш успех на этих соревнованиях - это результат системного развития силовых структур Казахстана, высокой моральной и физической подготовки военнослужащих. Уверен, ваше беззаветное служение нашей Родине, ваша верность присяге будут способствовать укреплению обороноспособности Казахстана", - полагает президент.





Кроме того, указом главы государства группа офицеров и военнослужащих, вернувшихся с победой с международных соревнований UAE SWAT Challenge 2026, награждена орденом "Айбын" ІІ степени имени Бауыржана Момышулы, медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" и благодарностью президента Республики Казахстан.





На церемонии награждения также выступили участники турнира UAE SWAT Challenge 2026 Нурсултан Сапаров, Дарина Билденова, Максим Бухметов и Наталья Местоева.



