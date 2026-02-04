02.02.2026, 18:52 11426
霍尔果斯国际边境合作中心将因春节闭园两周
Фото: Depositphotos
据合作中心新闻办公室消息，因庆祝中国春节，霍尔果斯国际边境合作中心将暂停运营两周。
新闻办公室声明："该中心将于2026年2月16日至3月1日期间关闭。在此期间，哈方一侧将开展旨在提升游客舒适度的计划性维修工程。自2026年3月2日起，中心将恢复正常运营模式。"
03.02.2026, 10:00
哈萨克斯坦第二核电站将建于阿拉木图州
Фото: Depositphotos
据通讯社记者报道，哈萨克斯坦共和国政府已批准在阿拉木图州建设第二座核电站。
政府文件指出："哈萨克斯坦共和国政府决议通过关于建设‘第二核电站’核设施的决定，并确认该核设施建设区域为阿拉木图州江布尔区。"
02.02.2026, 22:57
哈萨克斯坦外交官向多国阐释宪法改革核心举措
Фото: gov.kz
哈萨克斯坦共和国外交部新闻局通报，哈外交官员近日在多个国家就本国宪法改革核心举措进行说明。
通报指出，哈萨克斯坦驻亚美尼亚大使博拉特·伊曼巴耶夫与亚美尼亚智库代表举行会谈，与会者包括亚美尼亚政治学家协会主席米格兰·沙赫扎德扬、欧亚专家俱乐部协调员、"一体化与发展"社会组织负责人及政治分析师阿拉姆·萨法良、亚美尼亚"阿努什"基金会创始人克利姆丘克。双方围绕哈亚双边关系深化路径及两国智库合作拓展等议题进行了深入交流。
同时，哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使兼哈驻独联体法定机构常驻代表帖木儿·扎克瑟雷科夫出席了独联体成员国驻独联体法定及其他机构常驻代表委员会首次会议。哈外交官向委员会成员介绍了哈萨克斯坦未来发展战略的重要倡议及即将推进的宪法改革进程。
此外，哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦大使别依布特·阿塔姆库洛夫在塔什干会见了乌兹别克斯坦投资、工业与贸易部部长拉齐兹·库德拉托夫。双方高度评价哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫对乌国事访问成果，并就落实访问达成的协议与指示制定了具体推进计划。
02.02.2026, 20:55
哈萨克斯坦原子能工业公司2025年铀产量增长11%
Фото: Kazatomprom
据通讯社记者报道，哈萨克斯坦国家原子能工业公司（Kazatomprom）2025年铀产量增长11%。
根据该公司官网发布的信息，2025年铀产量增至25,839吨。
公司声明称："在确保硫酸供应的前提下，预计2026年按100%权益基础计算的铀产量将在27,500至29,000吨之间，按持股比例计算的产量将在14,500至15,500吨之间。"
02.02.2026, 16:49
坚戈汇率1月走强0.9%--央行数据发布
据哈萨克斯坦共和国国家银行通报，截至1月底，坚戈对美元汇率升值0.9%，报收于501.24坚戈/美元。
根据该机构数据，哈萨克斯坦证券交易所当月日均交易额从3.59亿美元下降至3.06亿美元，月度总交易额为58亿美元。
央行新闻局表示："1月国家基金外汇出售规模达3.5亿美元，以保障向国家财政预算拨付转移支付。国家基金售汇额占市场总交易量的6%，日均不超过1850万美元。根据政府初步预测申报，2月国家基金计划出售外汇约35亿至45亿美元。"
通报同时指出，1月通过镜像对冲操作对冲流动性规模达3.5万亿坚戈，2月计划继续开展等值3.5万亿坚戈的外汇出售操作以维持流动性平衡。
央行补充说明："上月准公共部门主体执行外汇收入强制结汇规定的售汇总额约2.06亿美元。根据既定计划，鉴于国家养老金基金外汇资产占比已超40%，央行1月未动用养老资产投资组合资金购买美元，2月亦无购汇安排。"
02.02.2026, 14:47
哈萨克斯坦2026年1月年度通胀率达12.2%
Фото: Depositphotos
哈萨克斯坦国家统计局发布数据显示，2026年1月哈萨克斯坦共和国通胀率为12.2%。
统计数据显示，截至1月底，食品价格同比上涨12.9%，有偿服务价格上涨12%，非食品商品价格上涨11.7%。
报告进一步说明，对年度通胀率贡献最大的类别为：食品及非酒精饮料（贡献5.4个百分点）、交通运输（贡献1.1个百分点）、个人护理、社会保障及其他商品与服务、服装鞋类（合计贡献1个百分点）。
在食品类别中，价格上涨最为显著的是肉类与禽类（+23%）、肉制品（+19%），以及油脂（+12%）和非酒精饮料（+16.8%）。汽油价格同比上涨16.8%。
02.02.2026, 13:45
印度对哈萨克斯坦公民实施30天免签政策
Фото: Depositphotos
据哈萨克斯坦共和国外交部新闻局通报，印度政府决定对哈萨克斯坦公民实施30天免费旅游签证政策。
哈外交部表示："为进一步加强双边联系并促进两国间旅游交流，印度共和国政府决定对哈萨克斯坦共和国公民实施30天免费旅游签证、医疗签证及医疗陪护签证政策。该决定即刻生效。"
通报指出，符合上述条件的签证可通过印度电子签证在线系统办理，亦可在印度驻阿斯塔纳、阿拉木图或境外使领馆以纸质形式申请。
02.02.2026, 10:42
托卡耶夫总统将对巴基斯坦进行国事访问
Фото: Akorda
据阿科尔达总统府新闻局通报，哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫将于2月3日至4日对巴基斯坦伊斯兰共和国进行国事访问。
通报指出："访问期间，托卡耶夫总统将与总理夏巴兹·谢里夫及总统阿西夫·阿里·扎尔达里举行会谈，双方将就加强政治、经贸及人文领域合作的前景进行探讨。"
据悉，托卡耶夫总统还将出席哈萨克斯坦-巴基斯坦商务论坛相关活动。
31.01.2026, 16:09
哈萨克斯坦公布新宪法草案
新宪法序言中首次将公民权利与自由宣称为国家的首要优先事项
阿斯塔纳，今日哈萨克斯坦1月31日电 据哈萨克斯坦宪法法院消息，宪法改革委员会已公布哈萨克斯坦新宪法草案。
宪法法院新闻处指出："对哈萨克斯坦共和国基本法进行的构想性修订，旨在提升国家以人为本的导向，反映哈萨克斯坦人民的现代价值观与原则，并提高共和国政治制度结构的运行效率。"
声明强调，在新宪法序言中，公民权利与自由首次被确立为国家的首要优先事项。
统一与团结、民族间与宗教间的和谐被确立为哈萨克斯坦国家制度的基础。主权与独立、单一制、领土完整被归入不可动摇的价值观范畴。公正、法律与秩序、保护自然等原则首次在宪法层面得到确认。"宪法法院强调。
此外，宪法草案明确规定，国家权力的唯一源泉和主权的载体是哈萨克斯坦人民。
声明称："新宪法文本的核心思想被确定为教育、科学、文化与创新。这是一个根本性的重要转变，强调国家的未来并非由矿产资源和自然财富决定，而是取决于人力资本和公民的成就。另一条重要的核心脉络是数字化。为此，新宪法文本中首次确立了关于保护公民数字环境权利的规范。"
声明强调，新宪法文本的关键特点是以人为本的导向。具体而言，公民权利与自由不仅在新序言中得到确立，更被确认为整部宪法的特殊优先事项和核心精神。
此外，宪法草案还明确了宗教与国家分离的原则。教育体系的世俗性质得到确认。
同时，草案引入条款，规定"婚姻是男性和女性自愿平等的结合"。此项决定旨在最高法律层面保护传统价值观，并加强对妇女权利的保护。
宪法草案的关键新内容还包括：
组建新的单院制议会--库鲁尔泰，由145名议员组成，并拥有新的、扩大的权限。议会选举将采用比例选举制，议员任期5年。
此外，比例制将有助于政党人才政策的发展，提升其制度性作用，并加强政治力量对社会的责任感。
- 创建国家对话新平台--哈萨克斯坦人民会议。这将是代表哈萨克斯坦人民利益的最高咨询机构，并拥有立法倡议权。
- 设立副总统职务。副总统将代表哈萨克斯坦总统，负责与国内外社会政治组织、科学及文化教育机构进行互动。
- 首次专设条款，规范律师行业与律师活动。
- 保护知识产权。
- 加强公民权利保障，包括禁止颁布对公民施加新义务或恶化其地位并具有追溯力的法律；确立无罪推定原则；禁止因同一违法行为重复追究责任。
- 确立"米兰达规则"。
此外，新宪法草案还系统地解决了过时术语体系的问题。
新闻处补充说明："新宪法草案第一版总计包含序言、11章和95条。目前正通过 e-Otinish 和 eGov 门户网站继续征集建议。关于新宪法的最终决定将由该国公民在全国公投中作出。宪法改革委员会的工作仍在继续。"
可通过链接查看《哈萨克斯坦共和国新宪法》文本。
此前有报道称，宪法改革委员会已完成了哈萨克斯坦新宪法草案的第一版编制工作。
