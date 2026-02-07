哈萨克斯坦总统与巴基斯坦总理举行会谈

Фото: Akorda

阿科尔达新闻处消息，哈萨克斯坦共和国总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫与巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫共同出席了哈巴商业论坛。





托卡耶夫表示："我将此次对巴基斯坦的首次国事访问视为两国双边合作的历史性里程碑。我们签署的联合宣言，已将伙伴关系提升至战略水平。在今天的商业论坛上，双方签署了总额约2亿美元的超30项商业协议，这将成为进一步加强兄弟国家之间经贸与投资合作的强大催化剂。确实，我们的伙伴关系正持续扩大。去年两国贸易额几乎翻了一番。目前已有200多家巴基斯坦资本企业在哈萨克斯坦的建筑、农业、食品工业及众多其他领域开展业务。基于这一积极态势，我们设定了一个雄心勃勃但完全可行的目标：将双边贸易额提升至10亿美元。"





总统宣布，他已指示政府通过哈巴政府间合作委员会等机制，积极促进两国商界互动。





他表示："哈萨克斯坦作为中亚最大经济体，在推动地区增长和创造新机遇方面发挥着重要作用。去年我国经济增长了6.5%，GDP超过3000亿美元，人均GDP达到1.5万美元。这些指标凸显了我们市场的韧性和巨大经济潜力。我们致力于保持发展势头，持续完善制度体系。我们的经济战略旨在实现贸易和投资多元化、激励创新，并推进知识型发展模式。由我主持的外国投资者理事会，体现了我们对哈萨克斯坦营商环境保持透明、公正和持续改善的一贯承诺。按'单一窗口'模式运作的国家数字投资平台，将进一步简化投资者和企业的业务流程。"





托卡耶夫认为，哈萨克斯坦和巴基斯坦均占据重要战略地理位置，都是保障区域及全球互联互通的关键环节。





他说："哈萨克斯坦位于欧亚大陆中心，在大陆贸易中扮演着关键角色，承担着中欧间85%的陆路货运量。跨里海国际运输路线（中间走廊）目前正成为巩固哈萨克斯坦跨大陆贸易枢纽地位的重要因素。我们还开发了统一的智能货物管理数字平台，以更有效地协调过境物流。在此背景下，我对我们的国家铁路运营商'哈萨克斯坦铁路'及'哈萨克斯坦邮政'与巴基斯坦国家物流公司和巴基斯坦邮政签署的协议表示欢迎。我们期待在推动多式联运解决方案和扩大两国港口基础设施相互准入方面采取具体步骤。"





托卡耶夫强调，两国同为伊斯兰粮食安全组织成员，致力于为整个伊斯兰世界建立可持续且公平的粮食体系。





他指出："我们向全球70多个国家出口超过200种农产品。过去十年，我国农业生产总值增长了2.5倍以上，并力求到2030年再翻一番。随着我们致力于巩固自身作为优质环保农产品可靠生产商的地位，正持续采取措施在区域和全球层面扩展伙伴关系并建立新的供应链。在此背景下，我们欢迎巴基斯坦在该领域的经验和资本。与Almoiz集团签署的在杰特苏州建设甜菜加工厂的协议，是我们合作中的重要一步。"





托卡耶夫还高度评价了巴基斯坦政府在引进先进数字解决方案方面的努力。





他表示："夏巴兹·谢里夫总理始终强调数字化转型对提升巴基斯坦经济竞争力的重要作用。哈萨克斯坦认同这一富有远见的立场，并相信数字创新对两国都具有变革潜力。我们设定了一个雄心勃勃的目标：在未来几年内将国家全面数字化。为此，我们在本地区率先成立了人工智能与数字发展部。我们还创建了国际人工智能中心，作为引领创新、研究和技术进步的平台。阿拉套市是我们的城市发展旗舰项目，将成为一个综合的法律、数字和金融生态系统，旨在吸引资本，并推动最具创新性和前景的经济领域实现可持续增长。去年，我们启动了两台超级计算机，这是在开发本国大型语言模型和加速哈萨克斯坦技术进步道路上的重要一步。我们的努力已催生出国家和全球层面的重要IT企业。例如，哈萨克斯坦的IT平台InDrive在巴基斯坦市场广泛运营。截至2025年，它已占据巴基斯坦出租车市场超60%的份额，是城市出行的首选应用。我们邀请巴基斯坦伙伴充分利用我们的IT和投资机遇。"





国家元首在总结时指出，哈萨克斯坦与巴基斯坦伙伴关系的新阶段，为在双边经济议程各领域进一步拓展合作开辟了广阔前景。





巴基斯坦总理强调了此次商业论坛对深化两国经贸投资互动的重要性。





夏巴兹·谢里夫表示："今天我们一致同意，将尽一切努力在接下来两年内将双边贸易额提升至每年10亿美元。我们同时还商定，力争更早实现这一目标。我衷心感谢我亲爱的兄弟邀请我于今年访问兄弟般的哈萨克斯坦。我怀着无比喜悦和感激的心情接受这一邀请。我们决定成立一个双边工作组，负责制定一份为期五年的计划，以扩大我们共同的贸易和投资规模。"





此次哈巴商业论坛最终签署了总额约2亿美元的超30项商业文件。协议旨在拓展哈巴两国在金融、物流、工业、能源、农工综合体、数字化和基础设施等领域的合作。