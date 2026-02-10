05.02.2026, 18:58 3801
科舍尔巴耶夫与美国常务副国务卿讨论双边合作前景
据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦共和国外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫访问华盛顿期间，与美国常务副国务卿克里斯托弗·兰道举行了会晤。
会谈期间，双方深入讨论了双边议程中一系列广泛议题，包括政治与经济互动、贸易与投资发展、能源及关键矿物领域合作，并就地区与全球安全问题交换了意见。
双方确认了进一步发展哈美扩大的战略伙伴关系的目标。会议特别关注了美国关于建立和平理事会的倡议，以及哈萨克斯坦作为创始成员国参与该机制的事宜。此外，还讨论了哈萨克斯坦为参加2026年12月在迈阿密举行的G20峰会所做的筹备工作。
哈萨克斯坦外交部长强调了该国在保障全球能源和关键矿物供应链韧性方面的战略作用，并指出该领域合作是哈美互动的关键方向之一。
谈判期间，双方重点关注了此前已达成的协议及投资项目的落实，这些项目涉及金额约170亿美元，是哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫访问华盛顿及"C5+1"峰会的重要成果。
会晤结束后，双方商定将在现有合作框架下，并通过启动新的机制与倡议，进一步加强双边互动。
06.02.2026, 19:17 3006
哈萨克斯坦第二核电站项目详情与参数公布
据Zakon.kz报道，哈萨克斯坦共和国原子能机构透露了在哈建设第二座核电站的详细情况。
该机构向媒体说明："此次指的是作为独立基础设施项目的第二座核电站的建设。这已通过哈萨克斯坦共和国政府2026年1月26日第40号《关于'第二核电站'核设施建设及建设区域的决议》正式确立。该文件官方确认了实施第二个核电站项目的决定，并明确了其选址区域。第一核电站与第二核电站是在哈萨克斯坦原子能分阶段发展框架下实施的两个独立项目。"
该机构指出，目前谈论具体开工时间仍为时过早。现阶段仅可进行选址评估和技术论证工作。实际建设工作需在完成全部前期研究周期，并依法获得核电站建设所需的所有监管许可和执照后方能启动。
目前考虑采用符合当代国际安全标准的第三代+（III+）反应堆技术。作为基础方案，正讨论建设总装机容量达2400兆瓦的核电站，配备两台单机容量1200兆瓦的机组。
据初步估算，在此装机容量下，年发电量可达约180-190亿千瓦时，这将为国家电力系统提供稳定的基荷电力保障。
该机构解释称："为确定第二核电站的建设区域，我们对哈萨克斯坦统一电力系统的南部、北部和西部三个潜在区域进行了综合分析。分析涵盖地震地质特征、气候因素、土壤特性、电网基础设施、人为条件以及相关地区的跨境风险等多方面因素。"
然而，该机构强调，未来在阿拉木图州建设的第一核电站将无法完全满足该国南部地区对新增发电容量的需求，因为这些地区的能源消耗正持续稳定增长。此外，南部地区计划新增的发电容量中，部分依赖于不稳定的可再生能源。
根据研究结果，2025年9月24日，哈萨克斯坦原子能行业发展跨部门委员会会议建议将阿拉木图州的江布尔地区作为第二核电站的建设区域。
06.02.2026, 12:14 3366
哈萨克斯坦国际合作发展新动态：系列会晤与协议达成
哈萨克斯坦持续积极开展外交工作，稳步加强与外国伙伴的双边关系。据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，近日哈方与希腊、捷克、以色列、葡萄牙等国代表举行系列会晤，就深化政治对话、扩大经贸与投资合作、发展文化人文联系等议题交换意见。
哈外交部副部长阿尔曼·伊谢托夫先后接受希腊新任大使安东尼娅·卡楚鲁和葡萄牙新任大使若泽·阿泰德·阿马拉拉递交的国书副本。会谈中，双方重点探讨了政治、经贸与投资领域合作，并特别关注旅游业发展潜力。与葡方会谈时，双方强调需完善条约法律基础，以显著激活两国互利往来。
哈萨克斯坦驻捷克大使凯拉特·阿卜杜拉赫曼诺夫向捷克外交部副部长玛利亚·沙塔尔多娃通报了哈宪法委员会工作进展、新宪法草案全民讨论情况，并提出深化双边合作的具体建议。双方对两国各层级建设性政治对话表示满意，并强调愿基于两国及中亚、中欧地区的商业潜力，将经贸伙伴关系提升至新水平。
哈萨克斯坦驻以色列大使达乌列特·叶姆贝尔季耶夫与以色列经济产业部外贸局局长罗伊·菲舍尔举行会谈。双方探讨了在当前地缘政治与经济变化背景下扩大哈以经贸合作的前景，指出在冶金、石油化工、食品、化学工业、机械制造等领域存在贸易多元化与增量的潜力。
此外，哈驻捷克大使凯拉特·阿卜杜拉赫曼诺夫还与捷克众议院外交委员会主席拉德克·冯德拉切克会晤，共商推动哈捷议会间对话，强调其对巩固双边关系整体框架的重要作用。
哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫会见中国外交部部长助理刘彬，双方就哈中永久全面战略伙伴关系关键议题及2026年活动规划交换意见。大使向中方同事致以农历新年祝贺。
在西班牙，哈驻西大使达纳特·穆萨耶夫与政治宪法研究中心主任罗萨里奥·加西亚举行会谈，重点探讨两国在法律领域及专家智库层面扩大接触的合作方向。
哈驻芬兰大使阿扎马特·阿卜德拉伊莫夫参观北欧领先医疗康复设备制造商"Lojer Group"生产线，双方讨论了在哈本土化生产芬兰医疗设备及联合开发医疗技术项目的合作前景。
哈驻斯洛文尼亚大使阿尔泰·阿比布拉耶夫分别会见斯洛文尼亚司法部长安德烈亚·科卡尔及国民议会外交委员会主席普雷德拉格·巴科维奇，详细阐释哈总统在第五次国民议会上的讲话要点，重点说明当前政治体制改革的逻辑目标及国家建设公正高效社会的战略方针。
哈驻西班牙大使达纳特·穆萨耶夫在马德里为西班牙媒体举行吹风会，介绍哈国内政治、社会经济发展关键方向及现阶段外交政策优先事项。
哈驻摩尔多瓦大使阿尔马特·艾达尔别科夫与摩议会副主席弗拉德·巴特雷恩恰会晤，双方充分肯定哈摩关系发展势头，并表示愿进一步深化议会间协作。
哈驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫出席在北京举办的首场"共同大市场-中国出口"系列活动。此次活动设有外国产品展区，哈展台重点展示国家出口潜力。据悉，2026年哈成为该倡议下欧亚地区唯一主题国。
哈驻上海总领事努尔兰·阿科什卡罗夫与上海社会科学院领导会谈，双方商定于2026年10月举办联合圆桌会议，扩大专家与研究交流，并探讨了在"一带一路"倡议与跨里海国际运输路线框架下的合作。
在贝尔格莱德举行的欧洲篮球联赛"游击队"对阵"帕纳辛奈科斯"比赛期间，哈使馆策划举办哈萨克斯坦旅游潜力及阿斯塔纳-贝尔格莱德直航航线推广活动。通过互动抽奖向观众赠送赴哈旅行证书，赛场屏幕滚动播放旅游宣传片与新航线推广资料。
哈驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫会见全国人大常委会办公厅外事局局长王文，双方就议会合作与交流、哈宪法改革、中国全国人大常委会2026-2030年工作计划及"中国-中亚"等多双边框架协作交换意见。
哈驻希腊大使铁木尔·苏尔坦霍金会见希议会国防与外事常设委员会主席多拉·巴科扬尼斯，讨论了议会间合作、在欧委会议会大会和欧安组织议会大会的协作、经贸人文联系及哈宪法改革等议题。双方肯定在贸易、投资、交通、能源、旅游与数字化领域的合作潜力，认同希腊侨界对双边关系的积极作用，并愿继续在国际议会平台加强协调。
05.02.2026, 22:09 3556
叶尔兰·科沙诺夫与白俄罗斯总统举行会谈
据白俄罗斯总统新闻办公室消息，哈萨克斯坦马日利斯（议会下院）议长叶尔兰·科沙诺夫与白俄罗斯共和国总统亚历山大·卢卡申科举行了会晤。
卢卡申科表示："我想恳请各位：我们不应失去彼此。当今世界，即便是美国，也无法独立于其他国家发展。因此我建议：在这个动荡的世界里，让我们彼此携手，不要失散。"
白俄罗斯领导人指出，两国合作的主要方向是贸易。
我曾期望我们与哈萨克斯坦的贸易额能接近10亿美元。如今根据统计，我们已经达到了10亿以上。但我们还有更高的目标。我们是一个高科技国家。我们不仅准备好向你们供应商品--这些商品是众所周知的，我们了解哈萨克斯坦需要哪些商品--而且从长远来看，我们愿意与哈萨克斯坦伙伴在贵国境内开设联合生产企业，共同合作，朝着这个方向努力。" 白俄罗斯总统强调。
双方特别谈到了扩大白俄罗斯机械制造产品供应的可能性。
亚历山大·卢卡申科指出："我们毫不讳言，不仅希望向贵国市场供应别拉斯（BELAZ）产品，还包括我们的谷物收割机械、农业技术装备。"
他表示，白俄罗斯联合收割机的性能不逊于国外同类产品，并愿意以实际行动证明。例如，在哈萨克斯坦某个种植谷物的特定农业区进行展示。更何况哈萨克斯坦用于此类作物的播种面积十分广阔。卢卡申科称，白俄罗斯愿意在数千公顷的土地上展示联合收割机及其他农业机械的工作效能。
此外，白俄罗斯总统感谢哈萨克斯坦在协助白方作为正式成员国加入上海合作组织方面所提供的支持。
卢卡申科说："我们非常感谢你们，并且清楚地记得，哈萨克斯坦和白俄罗斯同是许多国际组织的成员，从欧亚经济联盟、集体安全条约组织、独联体等区域性组织，到联合国这一全球性国际组织。我们在需要、利益集中的地方共同在场。这表明我们对解决各类世界和地区问题持有相近的立场。"
白俄罗斯领导人指出，两国议会代表也致力于推动地区间联系的发展。此外，白俄罗斯与哈萨克斯坦正在筹备举办主题性的地区间合作论坛。亚历山大·卢卡申科总体支持这一想法，并注意到白俄罗斯与俄罗斯、哈萨克斯坦与俄罗斯已有举办类似论坛的经验。他表示，此举对于推动地区间合作是必要的。
他还提议更积极地吸纳两国地方领导层参与，以激活地区层面的联系。
05.02.2026, 20:01 3701
托卡耶夫接受《新闻国际报》专访 呼吁以现实态度解决全球问题
据国际文传电讯社报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫接受了巴基斯坦《新闻国际报》的独家专访。
访谈伊始，托卡耶夫总统提及近期与夏巴兹·谢里夫总理的会晤。他对这位巴基斯坦领导人给予了积极评价，为整个对话奠定了开放与相互尊重的基调。
问：您如何评价巴基斯坦与哈萨克斯坦的关系，特别是在贸易投资合作方面，结合期望、现实与前景来看？
托卡耶夫： 哈萨克斯坦视巴基斯坦为友好国家和在国际舞台上备受尊重的战略伙伴。自1992年建交以来，双方在一系列共同关心的问题和项目上开展了成功合作。
我们在上海合作组织、伊斯兰合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议等关键国际组织框架内保持着紧密而富有成效的协作，共同致力于加强全球和平、稳定与可持续发展。
我对巴基斯坦的首次国事访问是扩大伙伴关系、开启两国关系新篇章的重要一步。访问期间签署的60多项政府间和商业协议，将为双边合作注入强大动力。
经济合作的优先方向包括交通运输与物流、农业、工业与制造业、医疗保健、教育以及众多其他领域。
我相信，通过建立合资企业和实施互利项目，将为两国企业开辟广阔机遇。
我们的关键优先事项之一，是大幅提升双边贸易额。
问：巴基斯坦与哈萨克斯坦合作的主要领域有哪些？
托卡耶夫： 我们伙伴关系的优先方向是经济互动和区域互联互通。我们致力于将良好的政治意愿转化为具体的经济成果，特别是通过扩大贸易、投资和人际往来来实现。
（注：哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与夏巴兹·谢里夫签署了关于建立哈巴战略伙伴关系的联合声明。）
问：区域互联互通已成为两国共同议程的核心议题之一。这对哈萨克斯坦有多重要？
托卡耶夫： 区域互联互通确实是我们共同议程的关键议题之一。
哈萨克斯坦准备参与哈萨克斯坦-土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦走廊的建设。我们认为该项目对区域一体化和进入南亚市场具有重要战略意义。
令人欣慰的是，巴基斯坦也表现出对这一战略方向紧密合作的高度兴趣。
我们期待所有相关方积极参与并协调一致，以成功实施这些过境运输项目。
问：当前世界政治家的注意力都聚焦于美国局势。您如何评价美国当前形势，特别是唐纳德·特朗普总统的国内政策？
托卡耶夫： 特朗普总统作为一位强有力且有远见的领导人，将其国家利益置于首位。这在美国强劲的经济表现和当前特别是社会领域进行的深刻改革中得到了鲜明体现。
我支持他旨在恢复秩序的"常识性"政策。在哈萨克斯坦，我秉持类似的政治路线，致力于在当今复杂的全球环境下让我们的国家变得更加强大。
我认为，所有公民都必须严格遵守法律，尊重执法机构。
问：哈萨克斯坦为何决定加入《亚伯拉罕协议》？
托卡耶夫： 哈萨克斯坦一直是并将继续是和平、稳定与国际对话的坚定支持者。
由特朗普总统倡议的《亚伯拉罕协议》是一项真正具有远见的倡议。
通过加入这些协议，我们再次确认对将外交作为解决分歧、加强长期地区与全球稳定最明智工具的承诺。
哈萨克斯坦与以色列关系良好，同时我们也支持巴勒斯坦人民，并一贯主张在两国共存基础上解决巴勒斯坦问题。
从国家利益角度看，加入《亚伯拉罕协议》为吸引投资、先进技术和其他切实经济利益奠定了坚实基础。
我希望哈萨克斯坦加入《亚伯拉罕协议》将有助于推动当前阿拉伯与犹太民族之间的和解，扩大为更广泛的穆斯林-犹太对话。
问：在达沃斯，您与夏巴兹·谢里夫总理签署了关于成立和平理事会的协定。一些人将其视为试图创建联合国替代品的努力。您如何评价？
托卡耶夫： 和平理事会是一项旨在取得快速有效成果的及时且切合实际的倡议。特朗普总统本人曾在签署《宪章》仪式上强调，和平理事会旨在补充而非取代联合国的努力，遗憾的是，联合国正经历体制性困境。
尤为重要的是，该倡议旨在推动落实联合国安理会第2803号决议，该决议强调需要基于国际合法性与有效领导力来构建和平。
我相信，和平理事会将通过提供灵活、务实的冲突解决机制，为加强全球和平与稳定做出重要贡献。
问：您相信针对加沙地带的长久可持续和平计划有未来吗？
托卡耶夫： 由史蒂夫·威特科夫和贾里德·库什纳特使提出的计划，看起来经过深思熟虑、雄心勃勃，同时也切合实际。在某些方面，它看起来像是一个旨在为和平与繁荣建立可持续基础的发展项目。
然而，若没有建立两国方案的真正政治意愿，任何计划都不会真正持久。只有这样的解决方案才能成为可靠基础，以终结无休止的暴力与不稳定循环。
问：俄罗斯与乌克兰之间的战争显然在拖延。您认为自己可能扮演调解人角色吗？
托卡耶夫： 确实，局势极为复杂，领土问题仍是关键所在。哈萨克斯坦一贯主张仅通过政治和外交手段解决冲突。我们坚信，实现和平的唯一途径是让敌对双方坐到谈判桌前。
我国并不自诩为调解人。但是，哈萨克斯坦始终愿意提供协助，包括在有需要时提供中立的谈判平台。
问：作为经验丰富的外交官，您认为军事占领格陵兰岛领土的可能性存在吗？在您看来，哪种情景是现实的？
托卡耶夫： 我会从略微不同的角度来看待这一情况。国际实践中有不少类似例子，国家间为达成共同互利目标，就特定领土或战略设施签订长期租赁条约。
任何此类决定都必须严格在国际法框架内考量，这要求尊重国家主权和《联合国宪章》所载原则。
一种可能的方案是美国与丹麦达成一项为期120年的格陵兰岛租赁协议。在这种情况下，格陵兰岛在法律上仍属丹麦一部分，其主权不受侵犯，而协议的实际方面将服务于共同的战略利益。我真诚希望，各方能基于对话、负责任的政策和对国际法的尊重，最终达成一个务实、双方都能接受的解决方案。
问：哈萨克斯坦目前正在讨论重要的宪法修正案。这些修改的实质是什么？
托卡耶夫： 我国正经历其历史上最重大的政治转型进程之一，旨在确保社会全体公平分享发展成果。我们已采取了一系列国家建设措施，以推进国家现代化，建设"公正的哈萨克斯坦"。
哈萨克斯坦已从"超级总统制"模式转变为拥有有效制衡体系的总统制共和国，其基础是"强有力的总统、有影响力的议会、负责任的政府"这一理念。
现在我们正步入政治现代化的新阶段。主要改革包括建立一院制议会和人民会议，以及设立副总统一职。
人的权利与自由被宣布为国家的最高优先事项，而团结、民族间与宗教间和谐等价值观构成了我们国家体制的基础。
问：哈萨克斯坦选择了怎样的发展战略方向？
托卡耶夫： 我们的目标是建设一个"公正、安全、清洁、先进"的哈萨克斯坦，将"法律与秩序"原则和社会和谐置于首位。
截至目前，哈萨克斯坦仍是中亚最大的经济体。我们实现了高速经济增长，国内生产总值已超过3000亿美元，人均收入达到历史最高水平。
我们的投资政策旨在维持稳定、透明和可预测的商业环境。同时，我们设定了将哈萨克斯坦转变为完全数字化国家的任务，正在引入人工智能和先进技术。我们还致力于将哈萨克斯坦定位为欧亚大陆的关键过境枢纽，并与外国投资者紧密合作，对我国能源行业进行大规模现代化改造。总而言之，所有这些都反映了我们所选择的发展道路：建设多元化、技术化、在全球市场具有竞争力、并以改善人民生活质量为导向的经济体。
05.02.2026, 15:56 3816
哈萨克斯坦拥有重要的关键矿物资源潜力--外交部长指出
据国际文传电讯社报道，哈萨克斯坦共和国外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫在华盛顿举行的关键矿物会议上向与会者介绍了哈萨克斯坦在该领域的潜力。
他指出，哈萨克斯坦拥有重要的矿物原材料储备、发达的加工工业基础、现代化的基础设施、稳定的政治体系和可预测的监管环境。
此外，该国能够以全球战略性经济领域所需的成品形式，供应美国地质调查局清单中60种关键矿物中的20种。
会议还特别关注了哈萨克斯坦与美国在关键矿物领域合作备忘录的实施情况。该备忘录于2025年11月国家元首访问华盛顿期间签署。
消息称："该文件是中亚地区的首份同类协议，旨在推动哈萨克斯坦加工能力的发展、技术转让以及哈萨克斯坦产品对美国市场的准入。"
此次活动在美国国务院大楼举行。在四场全体会议期间，美国副总统杰伊·迪·万斯、国务卿马可·卢比奥以及来自50多个国家的代表团共同努力，旨在加强和多元化关键矿物供应链。
会议强调，此次会议具有历史意义，预计将为技术创新和经济发展所需关键组件的保障方面的国际合作注入新动力。
此前，在访问美国期间，哈萨克斯坦外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫会见了美国众议院国际关系委员会主席布莱恩·马斯特和参议员史蒂夫·戴恩斯。
05.02.2026, 12:54 3841
哈萨克斯坦将于2027年全面实现电力自给自足
据政府新闻办公室消息，至2027年第一季度末，哈萨克斯坦将全面满足国内电力需求，并于2029年实现稳定电力盈余。
随着新建能源设施投运，哈萨克斯坦现有能源系统涵盖241座发电设施，其中162座属于可再生能源发电设施。
哈萨克斯坦能源部部长叶尔兰·阿肯然诺夫表示，当前正在实施的项目将在中期内保障国家经济发展所需的电力供应。
能源部长叶尔兰·阿肯然诺夫指出："能源部已启动多项大型项目，计划于2027年前完全满足国家经济电力需求，并于2029年实现稳定电力盈余。根据总统指示，目前正在制定清洁煤技术发电发展方案，重点包括在库尔恰托夫市新建电站及埃基巴斯图兹市第三发电站项目。同时，现有基础设施正在进行系统性升级改造。预计2026年将新增超2600兆瓦发电产能。所有工作均围绕同一目标展开：保障全国能源系统的可靠性、高效性与可持续性。"
截至2025年底，国家能源系统总装机容量达26.7吉瓦，较上年增长1.4吉瓦。主要发电量仍来自传统能源。
在装机容量结构中，煤电占比13.8吉瓦，天然气发电6.8吉瓦，大型水力发电2.5吉瓦。可再生能源装机容量达3.6吉瓦。
此种能源结构既能保障电力系统稳定运行，又可逐步推进能源结构多元化。
根据《2035年前能源行业发展计划》，全国将持续推进超26吉瓦新增发电产能建设工作，目前相关进展顺利。
产能增长主要通过以下途径实现：
- 5吉瓦--现有电站现代化改造与扩容；
- 10.5吉瓦--新建传统能源发电设施；
- 8.4吉瓦--可再生能源项目；
- 2.4吉瓦--核电站建设。
根据总统指示，政府正在制定采用"清洁煤"技术的煤炭发电专项发展规划，计划新增7.6吉瓦煤电产能。
全国已探明动力煤储量达336亿吨，煤炭发电可作为能源结构的长期组成部分。
2025年末至本年初开展的招标活动成为能源行业发展的重要里程碑：
- 埃基巴斯图兹市第三发电站（2640兆瓦）建设项目中标方已确定，预计2029-2032年间投产；
- 库尔恰托夫市煤电站（700兆瓦）建设合同已完成签署；
- 科克舍套市、塞梅市及乌斯季卡缅诺戈尔斯克市热电站项目正在实施中。
2026年计划完成9台发电机组、55台锅炉及51台涡轮机的全面检修，届时全国热电站设备损耗率将从61%降至59%。
05.02.2026, 10:12 4526
哈萨克斯坦总统与巴基斯坦总统举行会谈
据阿科尔达新闻处消息，哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫同巴基斯坦总统阿西夫·阿里·扎尔达里举行会谈。
卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫总统对阿西夫·阿里·扎尔达里总统及巴基斯坦方面在伊斯兰堡为哈萨克斯坦代表团提供的热情接待和此次访问的高水平组织工作表示感谢。
他指出，三十年来，哈萨克斯坦与巴基斯坦始终保持富有内涵的政治对话，并在各领域持续深化联系。哈萨克斯坦作为中亚地区领土最辽阔、经济潜力最大的国家，巴基斯坦则地处南亚、中亚和中东交界的战略要冲，两国均拥有推动实现长期战略目标的重大地缘政治优势。
哈萨克斯坦总统通报，在与总理夏巴兹·谢里夫会谈后，双方共同签署了关于将阿斯塔纳与伊斯兰堡关系提升至战略伙伴水平的联合声明。他表示，此举充分彰显了两国兄弟般情谊的精神，以及双方对全面深化合作关系的坚定承诺。
阿西夫·阿里·扎尔达里总统对双边关系的发展水平表示满意，并重申巴方愿进一步巩固互利合作关系。
两国领导人就双边议程中的现实问题进行了富有成效的意见交流，并规划了拓展长期协作的新方向。哈萨克斯坦总统相信，此次访问成果必将为两国伙伴关系开辟新前景，助力哈萨克斯坦与巴基斯坦人民的共同繁荣。
此外，在伊斯兰堡举行的隆重仪式上，巴基斯坦总统阿西夫·阿里·扎尔达里和总理夏巴兹·谢里夫向哈萨克斯坦国家元首授予了"巴基斯坦新月勋章"。
该勋章旨在表彰为巴基斯坦作出卓越贡献的本国公民及外国政要、政治与社会活动家。
04.02.2026, 21:06 9886
哈萨克斯坦与巴基斯坦商业论坛签署超30项协议 总额达2亿美元
阿科尔达新闻处消息，哈萨克斯坦共和国总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫与巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫共同出席了哈巴商业论坛。
托卡耶夫表示："我将此次对巴基斯坦的首次国事访问视为两国双边合作的历史性里程碑。我们签署的联合宣言，已将伙伴关系提升至战略水平。在今天的商业论坛上，双方签署了总额约2亿美元的超30项商业协议，这将成为进一步加强兄弟国家之间经贸与投资合作的强大催化剂。确实，我们的伙伴关系正持续扩大。去年两国贸易额几乎翻了一番。目前已有200多家巴基斯坦资本企业在哈萨克斯坦的建筑、农业、食品工业及众多其他领域开展业务。基于这一积极态势，我们设定了一个雄心勃勃但完全可行的目标：将双边贸易额提升至10亿美元。"
总统宣布，他已指示政府通过哈巴政府间合作委员会等机制，积极促进两国商界互动。
他表示："哈萨克斯坦作为中亚最大经济体，在推动地区增长和创造新机遇方面发挥着重要作用。去年我国经济增长了6.5%，GDP超过3000亿美元，人均GDP达到1.5万美元。这些指标凸显了我们市场的韧性和巨大经济潜力。我们致力于保持发展势头，持续完善制度体系。我们的经济战略旨在实现贸易和投资多元化、激励创新，并推进知识型发展模式。由我主持的外国投资者理事会，体现了我们对哈萨克斯坦营商环境保持透明、公正和持续改善的一贯承诺。按'单一窗口'模式运作的国家数字投资平台，将进一步简化投资者和企业的业务流程。"
托卡耶夫认为，哈萨克斯坦和巴基斯坦均占据重要战略地理位置，都是保障区域及全球互联互通的关键环节。
他说："哈萨克斯坦位于欧亚大陆中心，在大陆贸易中扮演着关键角色，承担着中欧间85%的陆路货运量。跨里海国际运输路线（中间走廊）目前正成为巩固哈萨克斯坦跨大陆贸易枢纽地位的重要因素。我们还开发了统一的智能货物管理数字平台，以更有效地协调过境物流。在此背景下，我对我们的国家铁路运营商'哈萨克斯坦铁路'及'哈萨克斯坦邮政'与巴基斯坦国家物流公司和巴基斯坦邮政签署的协议表示欢迎。我们期待在推动多式联运解决方案和扩大两国港口基础设施相互准入方面采取具体步骤。"
托卡耶夫强调，两国同为伊斯兰粮食安全组织成员，致力于为整个伊斯兰世界建立可持续且公平的粮食体系。
他指出："我们向全球70多个国家出口超过200种农产品。过去十年，我国农业生产总值增长了2.5倍以上，并力求到2030年再翻一番。随着我们致力于巩固自身作为优质环保农产品可靠生产商的地位，正持续采取措施在区域和全球层面扩展伙伴关系并建立新的供应链。在此背景下，我们欢迎巴基斯坦在该领域的经验和资本。与Almoiz集团签署的在杰特苏州建设甜菜加工厂的协议，是我们合作中的重要一步。"
托卡耶夫还高度评价了巴基斯坦政府在引进先进数字解决方案方面的努力。
他表示："夏巴兹·谢里夫总理始终强调数字化转型对提升巴基斯坦经济竞争力的重要作用。哈萨克斯坦认同这一富有远见的立场，并相信数字创新对两国都具有变革潜力。我们设定了一个雄心勃勃的目标：在未来几年内将国家全面数字化。为此，我们在本地区率先成立了人工智能与数字发展部。我们还创建了国际人工智能中心，作为引领创新、研究和技术进步的平台。阿拉套市是我们的城市发展旗舰项目，将成为一个综合的法律、数字和金融生态系统，旨在吸引资本，并推动最具创新性和前景的经济领域实现可持续增长。去年，我们启动了两台超级计算机，这是在开发本国大型语言模型和加速哈萨克斯坦技术进步道路上的重要一步。我们的努力已催生出国家和全球层面的重要IT企业。例如，哈萨克斯坦的IT平台InDrive在巴基斯坦市场广泛运营。截至2025年，它已占据巴基斯坦出租车市场超60%的份额，是城市出行的首选应用。我们邀请巴基斯坦伙伴充分利用我们的IT和投资机遇。"
国家元首在总结时指出，哈萨克斯坦与巴基斯坦伙伴关系的新阶段，为在双边经济议程各领域进一步拓展合作开辟了广阔前景。
巴基斯坦总理强调了此次商业论坛对深化两国经贸投资互动的重要性。
夏巴兹·谢里夫表示："今天我们一致同意，将尽一切努力在接下来两年内将双边贸易额提升至每年10亿美元。我们同时还商定，力争更早实现这一目标。我衷心感谢我亲爱的兄弟邀请我于今年访问兄弟般的哈萨克斯坦。我怀着无比喜悦和感激的心情接受这一邀请。我们决定成立一个双边工作组，负责制定一份为期五年的计划，以扩大我们共同的贸易和投资规模。"
此次哈巴商业论坛最终签署了总额约2亿美元的超30项商业文件。协议旨在拓展哈巴两国在金融、物流、工业、能源、农工综合体、数字化和基础设施等领域的合作。
