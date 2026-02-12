哈萨克斯坦新宪法草案中关于俄语地位的表述得到明确

Рассказать друзьям

阿斯塔纳消息：宪法委员会近日举行会议。根据公民、社会组织、学者和法律界人士的建议，哈萨克斯坦新宪法草案已进行修改。

哈萨克斯坦宪法委员会副主席巴克特·努尔穆哈诺夫表示，目前正持续完善宪法草案的哈萨克语及俄语文本，采取措施优化法律条文表述以确保其内容清晰易懂。

据sputnik.kz报道，此次修改涉及新宪法草案第9条第2款（现行宪法为第7条）。该媒体援引努尔穆哈诺夫的话称：“第九条表述已作调整：将‘同等（тең）’改为‘并行（қатар）使用’。”

据悉，该条款原表述为：“在国家机关和地方自治机构中，俄语与哈萨克语同等（наравне）正式使用。”而根据奥热戈夫词典释义，“并行（наряду）”与“同等（наравне）”实为同义词。

宪法委员会副主席同时指出，委员会收到关于在宪法层面确立志愿服务活动的建议。鉴于现行《志愿服务法》的规定及志愿服务对社会发展和环境保护的重要性，该倡议已获支持。

努尔穆哈诺夫表示：“第31条第2款已作补充，规定哈萨克斯坦鼓励自愿社会保险、建立其他形式社会保障、开展志愿服务及慈善活动。”

他补充道，该举措有机补充了新宪法草案的其他条款，特别是序言及基本原则部分，其中包括弘扬负责任、建设性的爱国主义精神，确立勤劳价值观等内容。

此外，努尔穆哈诺夫强调，宪法草案的哈俄双语文本完善工作仍在继续，正通过优化表述确保法律规范内容的清晰性。

与此同时，纳扎尔巴耶夫大学维克托·马利诺夫斯基教授就新宪法草案中关于个人法律地位的第14条提出系统立场，阐明若干根本性的宪法完善建议。

马利诺夫斯基教授强调：“必须在宪法草案第14条第3款中明确无误地规定，哈萨克斯坦公民的权利和义务源于其公民身份，即个人与国家间稳固的政治法律联系。此类宪法修订具有根本性意义，能清晰区分人权与公民权——这已是宪法理论与实践公认的准则。人权具有绝对性、不可剥夺性和普适性，与生俱来且不因国籍、法律地位、居住地等条件改变；作为最高宪法价值，它决定着现行法律的意义、内容与适用。而公民权仅因公民身份产生，体现其作为国家政治共同体成员的特殊法律地位。”

立法与法律信息研究所所长因迪拉·奥巴基罗娃也持相似观点。她指出，宪法草案清晰区分了人权自由与公民权利义务。

奥巴基罗娃表示：“这不仅是形式调整，更关乎内在逻辑。宪法草案明确划分：人权具更广泛属性，公民权则是持哈萨克斯坦护照者的权利。外国公民和无国籍人士的权利并非自动获得，需经库鲁尔泰（国民议会）多数表决通过专门法律予以明确——该法律须清晰界定其权利范围、行使条件以及他人与国家对其承担的义务。”

另一方面，马吉利斯（议会下院）议员阿扎特·佩鲁阿舍夫建议在新宪法中扩展所有制形式的定义。具体提议将第8条第1款修改为：“哈萨克斯坦承认、保障并平等保护一切所有制形式。”

佩鲁阿舍夫强调：“这意味着不仅支持保护国有和私有财产，更涵盖所有可能的形式。这将为广泛调动资源及企业、社会与国家潜力参与经济流通创造条件，从而实现经济多元化并保障国民福祉增长。”

马吉利斯议员穆拉特·阿别诺夫则对宪法草案中关于设立特殊法律制度的条款作出说明。

阿别诺夫表示：“绝不能容许对我国行政乃至领土完整存在丝毫质疑。哈萨克斯坦始终是法律空间统一的单一制国家。阿拉套并非自治区域或特殊领土，这是我们的哈萨克斯坦城市。该市被赋予一定财政自主权，实施商业加速程序以创造就业、吸引投资。所有这些都严格遵循宪法框架，在单一制国家体系内运行。”

政治学家马拉特·希布托夫强调，新宪法草案的每项表述都经历了宪法委员会内部的充分讨论并接受公开社会评议。

希布托夫总结道：“这是一个复杂、时有困难但始终坦诚的过程。现阶段形成的草案凝聚了各领域专家的集体智慧，融合了不同方法、经验与世界观。正因如此，我认为基本法草案已具备提交全民公投的条件。”

马吉利斯议员、退伍军人组织主席巴克特霍贾·伊兹穆罕别托夫指出，新宪法草案纳入了对老年群体至关重要的条款。

伊兹穆罕别托夫表示：“新宪法草案保障每位公民获得最低工资和养老金的权利，以及在年老、患病或残疾时享有社会保障。此外，国家承诺推动发展各类社会支持与慈善形式，为老年人创造更多安全保障。”

对老年群体具有重要意义的另一条款，是宪法层面明确了成年且有劳动能力的子女对无劳动能力父母的赡养义务。该条款旨在加强代际传承与家庭团结。

伊兹穆罕别托夫同时表示，该国退伍军人团体支持已制定的新宪法草案。

哈萨克斯坦工会联合会主席萨特巴尔德·达乌列塔林亦表达了对新宪法草案的支持。他特别关注到在各地区讨论中，民众普遍提及劳动安全与子女未来等议题。