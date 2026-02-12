哈萨克斯坦外长与土耳其大使探讨双边合作前景

Фото: gov.kz

哈萨克斯坦共和国外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫与土耳其共和国大使穆斯塔法·卡普贾举行了会谈。据哈萨克斯坦外交部消息，双方讨论了哈土两国在政治、经贸、投资以及文化人文领域合作的现状与发展前景。





双方特别关注旨在全面加强两国间"扩大的战略伙伴关系"的已达成协议的落实情况，并就即将举行的高级别和最高级别访问的筹备工作交换了意见。





会谈双方还探讨了组织哈土政府间经济委员会第十四次会议的相关事宜，强调了加强经贸、投资及交通物流领域务实合作与落实联合项目的重要性。





在确认哈萨克斯坦与土耳其之间友好关系处于高水平的同时，双方表达了在突厥国家组织框架内继续保持紧密合作的共同意愿。