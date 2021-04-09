В Казахстане инвесторы будут получать преференции при строительстве объектов на приоритетных туристских территориях

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Сенат парламента принял законы "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности" и "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно принятому закону по вопросам туристской деятельности, инвестиционные преференции получат предприниматели, которые будут строить объекты на приоритетных туристских территориях. Это специальные зоны, которые имеют особый потенциал развития и включены в перечень объектов республиканского уровня карты туристификации.

Приоритетные туристические территории могут находиться в пределах национальных парков. Главной задачей особо охраняемых территорий, созданных в своё время по поручению Елбасы, является сохранение естественной природы и биоразнообразия как наследие нашему будущему поколению", - сказал депутат Ахылбек Куришбаев.

По его словам, в Казахстане обитают 40 видов диких животных и 57 видов птиц, занесенных в Красную книгу.

Аридизация климата, болезни, антропогенные вмешательства оказывают негативное влияние на их популяцию. Например, в 70-е годы у нас было около 1 млн 300 тыс. голов сайгаков, а сейчас их осталось всего 334 тыс. Причём надо иметь в виду, что 90% мировой популяции сайгаков обитают именно на казахстанской земле. У нас осталось всего 4255 куланов, 14 650 джейранов, 18 460 архаров и 914 тугайных оленей. Дело в том, что многие виды диких животных (сайгаки, куланы, джейраны и другие) относятся к мигрирующим видам. Поэтому очень важно, чтобы туристическая деятельность, а это излишний шум, загазованность, вибрация, изменение природных ландшафтов в результате строительства и прочее не создавали беспокойства и стресс для животного мира", - цитирует депутата " Казинформ ".

Куришбаев предложил разработать специальный подзаконный акт по особенностям организации туристической деятельности в особо охраняемых территориях с участием ученых и специалистов-экологов.

Развитие туристической отрасли - одно из приоритетных направлений для нашей страны. Принятый сегодня закон формирует комплексную законодательную основу в этом направлении. Будет расширен и спектр механизмов финансовой поддержки предприятий. Появятся инвестиционные преференции, будут введены компенсации затрат, а также субсидирование расходов туроператоров за привлечение иностранных туристов", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.

Благодаря принятию закона "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции" будут созданы благоприятные условия для осуществления обмена сведений по урегулированию миграционных процессов и вопросов гражданства, а также выявления каналов незаконной миграции. Таким образом, стороны смогут обмениваться статистической, правовой и научно-методической информацией, сведениями о гражданах двух государств, находящихся на их территориях, а также опытом и оказанием практической помощи по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества.

Это Соглашение имеет особо значение для формирования дополнительных правовых механизмов в борьбе с нелегальной миграцией и регулировании миграционных процессов. Законопроект окажет положительное влияние на укрепление сотрудничества между двумя странами в этой сфере", - отметил Маулен Ашимбаев.

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