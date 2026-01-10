В сейме Латвии настроены на укрепление диалога с Казахстаном
Эр-Рияд, 4 января 2026 года - Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провёл встречу с Министром промышленности и минеральных ресурсов Королевства Бандаром Аль-Хорайефом.
В ходе переговоров ключевое внимание было уделено вопросам развития взаимодействия в сфере промышленности и горно-металлургического комплекса, а также обмена опытом и реализации совместных проектов.
Собеседники подчеркнули значительный потенциал для наращивания двустороннего сотрудничества, отметив взаимную заинтересованность в углублении партнерства в приоритетных отраслях экономики.
По итогам встречи стороны договорились активизировать диалог и определили конкретные направления взаимодействия.
Источник: МИД РК
