09.01.2026, 15:41 50201

В сейме Латвии настроены на укрепление диалога с Казахстаном

В сейме Латвийской Республики состоялась встреча посла Республики Казахстан в Латвии Даурена Карипова с депутатом, руководителем группы сейма по сотрудничеству с парламентом РК Линдой Лиепиней, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Посол информировал о состоянии и перспективах дальнейшего развития казахско-латвийского сотрудничества, графике предстоящих совместных мероприятий на текущий год. Особое внимание уделил вопросам активизации взаимодействия между законодательными органами двух государств.

Лиепиня подтвердила заинтересованность в углублении и расширении двусторонних отношений, прежде всего через укрепление торгово-экономического сотрудничества. Поддержала необходимость придания нового импульса межпарламентскому измерению Казахстана и Латвии.
 
новости по теме

09.01.2026, 15:45 49726

Астана и Любляна укрепляют побратимские связи

Посол Республики Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с руководством мэрии города Любляны обсудил вопросы двустороннего сотрудничества на межмуниципальном и региональном уровнях, предложив установить побратимские отношения между столицами - Астаной и Любляной. Эти связи рассматриваются как важная платформа для обмена опытом в управлении городским хозяйством, реализации совместных проектов и укрепления взаимопонимания между народами двух стран.

Словенская сторона выразила неподдельный интерес темпам развития Астаны, актуальной позиции столицы в рейтинге "Oxford Economics 2025", а также приоритетным задачам, обозначенным Президентом Республики Казахстан 24 декабря 2025 года перед столицей нашей страны и реализации инициативы по Astana Smart City.

Отдельное внимание сторонами было уделено обмену опытом по градостроительству, муниципальному развитию и решению задач городской коммуникации, охраны окружающей среды, безопасности горожан, роли ИИ в развитии городской инфраструктуры, столичных трафиков и привлечению иностранных туристов и инвестиций.

В рамках подготовки к 35-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Словенией стороны обсудили инициативы по реализации ряда совместных культурных мероприятий, дней Казахстана в Любляне и дальнейшему упрочнению долгосрочного партнерства и дружбы между нашими государствами и их столицами.
 
08.01.2026, 16:59 126956

Парламентская дипломатия - проводник казахско-португальского сотрудничества

Посол Казахстана в Португалии Жан Галиев провел встречу с председателем комиссии по иностранным делам и португальским сообществам за рубежом в Ассамблее Республики Жозе Сезариу, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Дипломат ознакомил собеседника с процессом модернизационных реформ, реализуемых по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В конструктивном ключе были обсуждены наиболее перспективные направления сотрудничества между Казахстаном и Португалией, а именно в сферах сельского хозяйства и агроиндустрии, туризма и спорта, транспорта и логистики, цифровых технологий и искусственного интеллекта, водных ресурсов, образования и др.

Посол заверил в готовности казахстанской стороны активизировать межпарламентский диалог.

В свою очередь португальский депутат, проявив интерес к преобразованиям в Казахстане, выступил за сближение народов двух стран, в том числе посредством культурно-гуманитарных обменов.

В завершение беседы стороны договорились способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, опираясь на парламентскую дипломатию. Ж. Сезариу выразил готовность в обозримой перспективе посетить Казахстан во главе группы депутатов Ассамблеи Республики Португалии.
 
08.01.2026, 16:57 126491

В Шанхае обсуждены приоритеты политики Казахстана и роль студенческого сообщества

Генеральный консул Республики Казахстан в городе Шанхай Нурлан Аккошкаров провел встречу с казахстанскими студентами, обучающимися в образовательных учреждениях консульского округа Генерального консульства Республики Казахстан в Шанхае, сообщили в МИД Казахстана.

В ходе встречи Генеральный консул проинформировал студентов об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Казахстан, текущих социально-экономических реформах, реализуемых по инициативе главы государства, а также о приоритетах двустороннего казахско-китайского сотрудничества на современном этапе.

Отдельное внимание было уделено вопросам защиты прав и законных интересов граждан РК за рубежом, консульского учета, соблюдения миграционного законодательства и правил пребывания иностранных студентов в Китайской Народной Республике.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам, представляющим интерес для казахстанского студенческого сообщества, включая условия обучения и проживания, участие в культурно-гуманитарных и общественных инициативах, а также возможности взаимодействия с Генеральным консульством.

В рамках встречи были рассмотрены вопросы организационного развития казахстанского студенческого сообщества в Шанхае, в том числе порядок формирования руководящих органов Казахстанской студенческой ассоциации в Шанхае (KSAS). По итогам обсуждения Президентом KSAS была избрана Дария Машынбай. В этой связи, подчеркнута роль студенческой ассоциации в координации деятельности казахстанских студентов, налаживании взаимодействия с Генеральным консульством, а также в организации культурных, образовательных и общественных мероприятий.

Н.Аккошкаров подчеркнул значимость получения качественного образования, соблюдения законов страны пребывания и отметил высокую востребованность специалистов со знанием китайского языка и опытом обучения в КНР. Вместе с тем, в ходе встречи Генконсул обратил внимание молодых казахстанцев на важность отслеживания изменений, происходящих в Казахстане по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

Отмечая внимание Главы государства к молодежной политике, а также, что он отлично знает Китай, было подчёркнуто, что качественные кадры обладают широкими перспективами профессиональной реализации, в том числе в системе государственной службы, а также в развитии торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Китаем. В этой связи, обращено внимание участников на обширное интервью Президента РК, вышедшей накануне под заголовком "Казахстан вступил в новый этап модернизации" в газете "Turkistan" 5 января 2026 г.

По итогам встречи Генеральный консул призвал студентов к активной жизненной позиции, укреплению взаимосвязей внутри казахстанского студенческого сообщества и формированию позитивного имиджа Республики Казахстан за рубежом.
 
06.01.2026, 12:47 302931

Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан

Алжир, 5 января 2025 года - Посол Республики Казахстан в Алжире Ануарбек Ахметов встретился с Министром по коммуникациям Алжирской Народной Демократической Республики Зохейром Буамамой, курирующим вопросы государственной информационной политики, деятельность средств массовой информации и продвижение идеологического вектора страны.

В ходе встречи А.Ахметов передал Министру З.Буамаме текст интервью Главы государства "Казахстан вступил в новый этап модернизации", с которым алжирская сторона с интересом ознакомилась, отметив достижения и инициативы нашей страны в формировании идеологического и информационного фундамента.

Министр З. Буамама выразил уверенность, что ключевые положения данного интервью, а также проводимые в Казахстане реформы и достигнутые успехи будут освещены в ведущих алжирских средствах массовой информации.

Кроме того, для изучения и практического использования в работе был передан перевод Основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан. Документ вызвал значительный интерес у алжирского министра, который дал высокую оценку системным и взвешенным подходам казахстанского руководства.

Алжирская сторона отметила, что опыт Казахстана в выстраивании внутренней и внешней политики представляет особый интерес в условиях современной геополитической турбулентности.

Стороны подробно обсудили перспективные направления сотрудничества и возможный обмен опытом по продвижению позитивного имиджа стран на мировой арене по линии внешнеполитических ведомств, а также между Министерством культуры и информации РК и Министерством коммуникаций АНДР.

Учитывая схожесть экономических структур, сложные геополитические реалии и рост глобальных вызовов, З.Буамама подчеркнул, что Алжир заинтересован в изучении и адаптации наиболее успешных практик Казахстана, в том числе в сфере внешней информационной работы и определения стратегических приоритетов внутренней политики.

В целом собеседники наметили план совместных действий, включая обмен визитами официальных и экспертных делегаций, а также проработку договорно-правовой базы взаимовыгодного сотрудничества.

Источник: МИД РК
 
06.01.2026, 12:45 303411

В Маскате обсуждены итоги VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Маскат, 31 декабря 2025 года - Посольство Казахстана в Султанате Оман организовало круглый стол на тему "Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане как модель устойчивого межрелигиозного диалога".

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь Офиса Верховного муфтия Султаната Оман шейх Ахмад бин Сауд бин Саид Ас-Сияби, принимавший участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2022 году, Посол Республики Узбекистан в Султанате Оман Абдусалом Хатамов, представители экспертно-аналитических кругов и СМИ Омана.

В своём выступлении Посол Казахстана в Султанате Оман Айдарбек Туматов кратко проинформировал участников мероприятия об истории Съезда, этапах его развития и подробно остановился на основных аспектах VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего 17-18 сентября текущего года.

Вместе с тем в своём выступлении Шейх Ахмад Ас-Саяби поделился тёплыми воспоминаниями об участии в работе VII Съезда. Представитель духовенства Омана отметил, что форум в Астане зарекомендовал себя как признанная и авторитетная международная платформа, способствующая укреплению межрелигиозного диалога, взаимного доверия и культуры мира. По его словам, деятельность Съезда наглядно демонстрирует, что религия может и должна быть источником созидания, мира и гармонии.

Также в своих выступлениях другие участники мероприятия подчеркнули уникальный опыт Астанинского религиозного форума в организации межрелигиозного диалога, особо отметив сходство подходов Казахстана и Омана к укреплению мира, гармонии и межцивилизационного взаимопонимания, а также приверженность обеих стран принципам терпимости, взаимного уважения и мирного сосуществования.

В заключение участники круглого стола выразили убеждение, что дальнейшее развитие такого диалога, основанного на принципах взаимного уважения, ответственности и совместного поиска решений, является важным вкладом в укрепление глобальной стабильности и взаимопонимания.

Источник: МИД РК
 
06.01.2026, 12:42 303861

Казахстан провел ежегодную церемонию установки флагов новых стран - членов Совета Безопасности ООН

Нью-Йорк, 2 января 2026 года - В штаб-квартире Организации Объединенных Наций Постоянное представительство Республики Казахстан при ООН провело торжественную церемонию установки флагов новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН, избранных на 2026-2027 годы.

Свои национальные флаги перед залом заседаний Совета Безопасности установили Постоянные представители Бахрейна, Колумбии, Демократической Республики Конго, Латвии и Либерии, что ознаменовало официальное вступление этих государств в состав Совета.

Традиция проведения церемонии установки флагов в первый рабочий день Совета Безопасности нового календарного года была инициирована Казахстаном в январе 2018 года в период его председательства в Совете. С тех пор данная практика последовательно поддерживалась всеми членами Совета и на протяжении последних лет реализовывалась при организационной координации Постоянного представительства Казахстана.

Особо примечательно, что 26 декабря 2025 года решением Совета Безопасности ООН, оформленным в Записке Председателя Совета Безопасности S/2025/848, данная церемония была единогласно признана официальным ежегодным мероприятием Совета Безопасности и закреплена в его рабочих методах. Тем самым инициатива Казахстана получила институциональное оформление и стала устойчивым элементом процедурной и символической культуры Совета

Открывая мероприятие, Постоянный представитель Республики Казахстан при ООН Кайрат Умаров отметил, что в условиях сохраняющейся геополитической напряженности решения Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности при активном участии как постоянных, так и непостоянных членов будут иметь ключевое значение для обеспечения глобального мира, международной безопасности и устойчивого развития.

Выступая от имени Генерального Секретаря ООН, Помощник Генерального секретаря по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Халед Хиари, подчеркнул центральную роль Совета Безопасности в глобальной архитектуре безопасности, а также высоко оценил вклад Казахстана в укрепление доверия, диалога и институциональной преемственности в работе Совета.

Постоянный представитель Сомали при ООН Абукар Дахир Осман, выступая в качестве Председателя Совета Безопасности в январе 2026 года, призвал государства-члены к активному и скоординированному взаимодействию в целях совместного реагирования на современные вызовы и угрозы международному миру и безопасности.

В своих кратких выступлениях представители вновь избранных членов Cовета выразили благодарность казахстанской стороне за организацию церемонии и обозначили ключевые приоритеты своей работы в Совете Безопасности на период 2026-2027 годов.

Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) и десяти непостоянных членов, избираемых Генеральной Ассамблеей сроком на два года - по пять государств ежегодно.

Церемония имеет особое значение для вновь избранных членов Совета Безопасности, символизируя торжественное начало их мандата в главном органе ООН, несущем ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Поднятие национальных флагов придает моменту вступления государств в Совет особое политическое и символическое достоинство, подчеркивая коллективную ответственность членов перед всем международным сообществом.

До инициативы Казахстана процедура смены флагов непостоянных членов Совета носила преимущественно технический характер. Начиная с 2018 года, благодаря данному нововведению, она приобрела формат официальной публичной церемонии, проводимой в первый рабочий день Совета Безопасности с участием представителей средств массовой информации.

В январе 2019 года Постоянное представительство РК передало ООН в дар уникальные подставки для флагов стран - членов Совета Безопасности, изготовленные в Казахстане и украшенные традиционным казахским орнаментом, которые используются в ходе церемонии по сей день.

Источник: МИД РК
 
06.01.2026, 12:41 304286

Новые возможности сотрудничества в сфере промышленности обсудили в Эр-Рияде

Эр-Рияд, 4 января 2026 года - Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провёл встречу с Министром промышленности и минеральных ресурсов Королевства Бандаром Аль-Хорайефом.

В ходе переговоров ключевое внимание было уделено вопросам развития взаимодействия в сфере промышленности и горно-металлургического комплекса, а также обмена опытом и реализации совместных проектов.

Собеседники подчеркнули значительный потенциал для наращивания двустороннего сотрудничества, отметив взаимную заинтересованность в углублении партнерства в приоритетных отраслях экономики.

По итогам встречи стороны договорились активизировать диалог и определили конкретные направления взаимодействия.

Источник: МИД РК


06.01.2026, 12:39 264216

Казахстан и Израиль обсудили подготовку к очередному заседанию Межправительственной комиссии

­ В Министерстве финансов Израиля прошла встреча Посла Казахстана в Израиле Даулета Ембердиева с сопредседателем Казахстанско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министром Зеэвом Элькиным.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества между двумя странами, в том числе с учетом планируемых взаимных визитов на высшем и высоком уровнях.

Особое внимание было уделено тематике предстоящего заседания Межправительственной комиссии, запланированного в текущем году в Израиле, а также вопросам расширения нормативно-правовой базы между двумя странами.

Источник: МИД РК
 
