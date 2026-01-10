В сейме Латвии настроены на укрепление диалога с Казахстаном

Рассказать друзьям

Генеральный консул Республики Казахстан в городе Шанхай Нурлан Аккошкаров провел встречу с казахстанскими студентами, обучающимися в образовательных учреждениях консульского округа Генерального консульства Республики Казахстан в Шанхае, сообщили в МИД Казахстана.





В ходе встречи Генеральный консул проинформировал студентов об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Казахстан, текущих социально-экономических реформах, реализуемых по инициативе главы государства, а также о приоритетах двустороннего казахско-китайского сотрудничества на современном этапе.





Отдельное внимание было уделено вопросам защиты прав и законных интересов граждан РК за рубежом, консульского учета, соблюдения миграционного законодательства и правил пребывания иностранных студентов в Китайской Народной Республике.





Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам, представляющим интерес для казахстанского студенческого сообщества, включая условия обучения и проживания, участие в культурно-гуманитарных и общественных инициативах, а также возможности взаимодействия с Генеральным консульством.





В рамках встречи были рассмотрены вопросы организационного развития казахстанского студенческого сообщества в Шанхае, в том числе порядок формирования руководящих органов Казахстанской студенческой ассоциации в Шанхае (KSAS). По итогам обсуждения Президентом KSAS была избрана Дария Машынбай. В этой связи, подчеркнута роль студенческой ассоциации в координации деятельности казахстанских студентов, налаживании взаимодействия с Генеральным консульством, а также в организации культурных, образовательных и общественных мероприятий.





Н.Аккошкаров подчеркнул значимость получения качественного образования, соблюдения законов страны пребывания и отметил высокую востребованность специалистов со знанием китайского языка и опытом обучения в КНР. Вместе с тем, в ходе встречи Генконсул обратил внимание молодых казахстанцев на важность отслеживания изменений, происходящих в Казахстане по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.





Отмечая внимание Главы государства к молодежной политике, а также, что он отлично знает Китай, было подчёркнуто, что качественные кадры обладают широкими перспективами профессиональной реализации, в том числе в системе государственной службы, а также в развитии торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Китаем. В этой связи, обращено внимание участников на обширное интервью Президента РК, вышедшей накануне под заголовком "Казахстан вступил в новый этап модернизации" в газете "Turkistan" 5 января 2026 г.





По итогам встречи Генеральный консул призвал студентов к активной жизненной позиции, укреплению взаимосвязей внутри казахстанского студенческого сообщества и формированию позитивного имиджа Республики Казахстан за рубежом.