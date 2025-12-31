Поправки о запрете пропаганды ЛГБТ подписал Токаев

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", - Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", сообщили в Акорде.





Закон запрещает распространение в публичном пространстве, а также с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей и онлайн-платформ информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.





Ранее вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова уточнила , что запрет касается только публичной пропаганды ЛГБТ.





Также законом предоставляется возможность присвоения государственным архивам статуса "Национальный" - для архивов, имеющих особую государственную и общественную значимость. Расширяется понятийный аппарат архивного законодательства - в части формирования, хранения и использования архивных документов. Уточняется порядок подтверждения приема документов на государственное хранение и вводится обязательная научная экспертиза ценности документов перед их передачей в архив.





Законом закрепляется норма о безвозмездной передаче в государственные архивы обязательных экземпляров аудиовизуальных документов, созданных за счет средств государственного бюджета и имеющих историко-культурную ценность.





Вместе с тем, устанавливается ограничение доступа сроком 75 лет к архивным документам, содержащим сведения о частной жизни, личной и семейной тайне граждан.





Также главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" по реализации поручений главы государства". Основная цель поправок - повышение инвестиционной привлекательности индустриального сектора.





Для реализации поручений, озвученных в послании президента 2023 года, введена норма по увеличению доли внутристрановой ценности в работах и услугах, приобретаемых для проведения операций по недропользованию, до 70% от общего годового объема приобретенных работ и услуг.





Законом также закрепляется, что Единая платформа недропользования находятся исключительно в государственной собственности, а Национальный оператор в области геологии (Национальная геологическая служба) не подлежит приватизации. Это необходимо для сохранения стратегически важной геологической информации и обеспечения ее безопасности.



