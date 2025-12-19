18.12.2025, 12:39 7051
Сенаторы приняли поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили в первом чтении закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", передает корреспондент агентства.
В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, законом предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации" - пояснили в сенате.
При этом, как отметила вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова в ходе заседания палаты, запрет касается только публичной пропаганды ЛГБТ.
Международное право позволяет ограничивать право на высказывание мнения. Но при этом основанием должно быть обязательно закрепление этого ограничения в законе исходя из защиты интересов государственной безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья", - пояснила вице-министр.
Напомним, 12 ноября норму о запрете пропаганды ЛГБТ ободрили в мажилисе. В начале июня петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала 50 тысяч подписей.
В ООН призвали власти Казахстана отклонить петицию о запрете пропаганды ЛГБТ.
новости по теме
17.12.2025, 15:18 12866
Перечень посольств и диппредставительств, в отношении которых осуществляется возврат НДС, утвердили в Казахстане
В перечень вошли 107 дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств
Рассказать друзьям
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев утвердил перечень дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, консульских учреждений иностранного государства, аккредитованных в Республике Казахстан, в отношении которых осуществляется возврат налога на добавленную стоимость.
Согласно приказу главы МИД в перечень вошли 107 дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств:
1. Представительство Азиатского Банка Развития.
2. Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
3. Посольство Алжирской Народной Демократической Республики.
4. Генеральное консульство Соединенных Штатов Америки в городе Алматы.
5. Посольство Соединенных Штатов Америки.
6. Апостольская Нунциатура, Посольство Святого Престола (Ватикан).
7. Посольство Республики Армения.
8. Посольство Республики Австрия.
9. Генеральное консульство Азербайджанской Республики в городе Актау.
10. Посольство Азербайджанской Республики.
11. Генеральное консульство Республики Беларусь в городе Алматы.
12. Посольство Республики Беларусь.
13. Посольство Королевства Бельгия.
14. Посольство Республики Болгария.
15. Посольство Боливарианской Республики Венесуэла.
16. Кластерное бюро Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
17. Посольство Объединенных Арабских Эмиратов.
18. Генеральное консульство Объединенных Арабских Эмиратов в городе Шымкенте.
19. Представительство Детского фонда Организации Объединенных Наций.
20. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.
21. Программа развития Организации Объединенных Наций.
22. Посольство Социалистической Республики Вьетнам.
23. Генеральное консульство Федеративной Республики Германия в городе Алматы.
24. Посольство Федеративной Республики Германия.
25. Посольство Греческой Республики.
26. Посольство Грузии.
27. Представительство Всемирного Банка.
28. Географически удаленный офис Всемирной организации здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи.
29. Субрегиональный Координационный офис Всемирной организации здоровья животных по ящуру.
30. Представительство Евразийского банка развития.
31. Евразийский фонд стабилизации и развития.
32. Представительство Европейского Банка Реконструкции и Развития.
33. Представительство Европейского Союза.
34. Посольство Японии.
35. Посольство Государства Израиль.
36. Посольство Республики Индонезия.
37. Посольство Иорданского Хашимитского Королевства.
38. Посольство Республики Ирак.
39. Представительство Исламского Банка Развития.
40. Посольство Королевства Испания.
41. Посольство Итальянской Республики.
42. Посольство Канады.
43. Посольство Республики Кипр.
44. Генеральное консульство Республики Корея в городе Алматы.
45. Посольство Республики Корея.
46. Посольство Государства Кувейт.
47. Посольство Государства Катар.
48. Генеральное консульство Кыргызской Республики в городе Алматы.
49. Посольство Кыргызской Республики.
50. Генеральное консульство Китайской Народной Республики в городе Актобе.
51. Генеральное консульство Китайской Народной Республики в городе Алматы.
52. Посольство Китайской Народной Республики.
53. Посольство Латвийской Республики.
54. Посольство Ливанской Республики.
55. Посольство Государства Ливия.
56. Генеральное консульство Литовской Республики в городе Алматы.
57. Посольство Литовской Республики.
58. Посольство Венгрии.
59. Генеральное консульство Венгрии в городе Алматы.
60. Посольство Малайзии.
61. Посольство Королевства Марокко.
62. Посольство Республики Молдова.
63. Посольство Монголии.
64. Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
65. Посольство Королевства Нидерландов.
66. Посольство Султаната Оман.
67. Посольство Южно-Африканской Республики.
68. Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Актау.
69. Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Алматы.
70. Посольство Республики Узбекистан.
71. Посольство Государства Палестина.
72. Посольство Исламской Республики Пакистан.
73. Генеральное консульство Республики Польша в городе Алматы.
74. Посольство Республики Польша.
75. Посольство Португальской Республики.
76. Генеральное консульство Российской Федерации в городе Актау.
77. Генеральное консульство Российской Федерации в городе Алматы.
78. Посольство Российской Федерации.
79. Генеральное консульство Российской Федерации в городе Уральске.
80. Генеральное консульство Российской Федерации в городе Усть-Каменогорске.
81. Посольство Румынии.
82. Посольство Королевства Саудовской Аравии.
83. Посольство Республики Сербия.
84. Посольство Словацкой Республики.
85. Посольство Республики Северная Македония.
86. Посольство Королевства Таиланд.
87. Генеральное консульство Республики Таджикистан в городе Алматы.
88. Посольство Республики Таджикистан.
89. Генеральное консульство Турецкой Республики в городе Актау.
90. Генеральное консульство Турецкой Республики в городе Алматы.
91. Посольство Турецкой Республики.
92. Генеральное консульство Турецкой Республики в городе Туркестане.
93. Тюркская академия.
94. Посольство Туркменистана.
95. Консульство Туркменистана в городе Актау.
96. Посольство Украины.
97. Посольство Республики Индия.
98. Посольство Финляндской Республики.
99. Посольство Французской Республики.
100. Представительство Международного Валютного Фонда.
101. Международная финансовая корпорация.
102. Представительство Международного Комитета Красного Креста.
103. Посольство Республики Хорватия.
104. Посольство Чешской Республики.
105. Посольство Швейцарской Конфедерации.
106. Посольство Королевства Швеция.
107. Посольство Эстонской Республики.
12.12.2025, 12:33 31526
КНБ Казахстана получит новые функции с 2027 года
Президент подписал указ
Рассказать друзьям
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал изменения и дополнения в положение о Комитете национальной безопасности РК, передает корреспондент агентства.
Согласно указу президента, с 2027 года КНБ будет представлять по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу сведения из собственных информационных систем о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Также ведомство будет осуществлять:
- внесение предложений в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных - ценностей государственного материального резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного материального резерва при изменении номенклатуры;
- по согласованию с уполномоченными органами в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования;
- размещение заказов на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного материального резерва;
- принятие решений о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;
- по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами - получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва осуществление передачи на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов;
- по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва принятие решений о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва;
- организацию хранения и освежения материальных ценностей мобилизационного резерва;
- внесение предложений в правительство Республики Казахстан по объему и структуре расходов по формированию и хранению материальных ценностей мобилизационного резерва.
10.12.2025, 15:11 40926
С 1 января 2026 года в Казахстане вводится мораторий на создание новых госплатформ вне QazTech
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах цифровизации в Республике Казахстан", сообщает Акорда.
Согласно указу, с 1 января 2026 года вводится мораторий на создание новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора вне информационно-коммуникационной платформы электронного правительства QazTech.
Правительству при невозможности разработки новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора на платформе QazTech поручено обеспечить вынесение каждого конкретного случая на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казахстан.
04.12.2025, 15:30 61951
Государство усилит контроль над урановыми ресурсами: новые нормы приняты сенатом
Внедряется новая модель предоставления права недропользования в сфере углеводородов и урана
Рассказать друзьям
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внедряется новая модель предоставления права недропользования в сфере углеводородов и урана. Сегодня сенат одобрил изменения в Кодекс "О недрах и недропользовании", инициированные депутатами парламента.
Принятый парламентариями закон направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в области недропользования, повышение инвестиционной привлекательности, а также защиту интересов государства в урановой отрасли.
В частности, в целях обеспечения государственной безопасности и эффективного управления урановыми ресурсами предусматривается приоритетное право национальной компании в области урана на получение лицензий на разведку.
Для этого уточняется программа управления государственным фондом недр, где будут определены территории, предназначенные для разведки и добычи урана национальной компанией в области урана.
Кроме того, предлагается установить требование, согласно которому при передаче права недропользования через прямые переговоры доля участия национальной компании в проекте должна составлять не менее 75 процентов (согласно действующей норме данная норма составляет 50 процентов).
Это позволит сохранить контроль государства над стратегическими активами и обеспечит прозрачность в управлении урановыми ресурсами.
Законом также предусматриваются основания для досрочного прекращения контракта по добыче урана в случаях:
1) полной отработки запасов урана, предусмотренных в рабочей программе контракта по состоянию на 1 января 2024 года;
2) отказа недропользователя передать долю национальной компании в области урана, если это препятствует увеличению ее участия до 90%, а также отсутствия локализации или передачи технологий по конверсии и обогащению урана при продлении срока добычи или увеличении запасов.
Закон предусматривает введение нового вида контракта на разведку и добычу углеводородов в пределах малоизученных территорий, что позволит инвесторам самостоятельно проводить геологические изучения.
В целях сокращения бюрократических процедур и создания благоприятных условий для бизнеса предусматривается ускоренный порядок проведения аукциона по малоизученным территориям.
Также в случае выполнения недропользователем минимальных обязательств по сейсмическим исследованиям на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, досрочно и намерения осуществить дополнительное бурение в течение трехлетнего периода законом предлагается снять запрет на бурение и дать возможность недропользователю проводить дальнейшие разведочные работы.
Кроме того, законом предусматривается, что в рамках контракта на недропользование по малоизученным территориям доля участия национальной компании в области углеводородов должна составлять пятьдесят и более процентов.
Также инвесторам, проводящим геологическое изучение за собственные средства, предоставляется возможность продлить контракт и перейти к разведке без проведения нового конкурса. Данная норма должна повысит интерес инвесторов и снизит их риски.
Законом вводится ограничение срока резервирования участков национальными компаниями в области углеводородов для последующих прямых переговоров. Такой подход обеспечит честную конкуренцию и предоставит равные условия между частными недропользователями и национальными компаниями в области углеводородов.
Отдельно предусмотрены меры по стимулированию применения новых технологий для увеличения извлечения нефти. Недропользователи, использующие такие методы, будут освобождены от некоторых обязательств по внутреннему рынку и смогут пользоваться и другими преференциями.
Законом также предусматривается гибкое управление участками недр. К примеру, недропользователям будет позволено расширять участок, если соседний недропользователь прекратил свою деятельность, а также углублять разведку до 5000 метров без изменения границ участка - для доразведки нижних горизонтов.
Кроме того, предлагается продлить срок деятельности государственной комиссии по запасам углеводородов до 2030 года. Это позволит сохранить государственную экспертизу запасов и обеспечить рациональное использование недр страны.
04.12.2025, 14:14 62821
В Казахстане детям до 16 лет запретят регистрацию на интернет-платформах
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане детям до 16 лет запретят регистрироваться на интернет-платформах. Данные и другие поправки разработало Министерство культуры и информации разработало в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа, передает корреспондент агентства.
В закон РК "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" вносится новая статья "Особенности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", согласно которой запрещается регистрация пользователей на онлайн-платформах до шестнадцати лет, за исключением регистрации в сервисах обмена мгновенными сообщениями.
Также теперь обязанность бесплатно опровергать порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица сведения распространяется не только на СМИ, но и на онлайн-платформы, где эти сведения были опубликованы.
Кроме того, нововведения предусматривают, что теперь пользователи при распространении контента, содержащего образовательные курсы или обучающий материал, должны сопровождать такой контент уведомлением о наличии соответствующего образования со сведениями о дипломе или сертификате.
Пользователи, распространяющие информацию об оккультных услугах или иных аналогичных услугах, обязаны сопровождать такой контент уведомлением о том, что сведения, содержащиеся в нем, носят исключительно развлекательный характер и не имеют научного или практического подтверждения.
Вместе с тем анонимные пользователи онлайн-платформ, имеющие более пяти тысяч подписчиков, должны будут направлять в уполномоченный орган сведения для идентификации.
Целью разработки поправок и дополнений является создание необходимых законодательных правовых основ для снижения объема противоправного контента на онлайн-платформах, актуализация законодательства в связи с развитием онлайн-платформ и масс-медиа, а также законодательное урегулирование деятельности аудиовизуальных платформ, осуществление маркировки официальных ответов государственных органов и другие меры, направленные на обеспечение безопасной информационной среды.
Реализация поставленных задач, направленных на регулирование деятельности онлайн-платформ, позволит обеспечить снижение распространения противоправного контента, что окажет положительное влияние на уровень общественного доверия и информационной безопасности. Установление требований по учетной регистрации представительств онлайн-платформ будет способствовать формированию равных условий конкуренции для отечественных и иностранных участников цифрового рынка, а также обеспечит рост поступлений в государственный бюджет за счет налогообложения их деятельности. Введение лицензирования операторов распространения аудиовизуальных каналов позволит урегулировать их деятельность на правовой основе, обеспечить единый подход к регулированию всех видов телерадиовещания и увеличить доходы бюджета. Реализация предлагаемых норм создаст дополнительные правовые инструменты для эффективного реагирования государственных органов на информационные угрозы, тем самым способствуя укреплению устойчивости и прозрачности цифровой информационной среды", - рассказали разработчики документа.
В законопроекте предусмотрено:
1. Законодательное закрепление требований к онлайн-платформам, собственниками которых являются юридические лица, осуществлять учетную регистрацию представительства онлайн-платформы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
2. Закрепление обязанности СМИ осуществлять маркировку официальных ответов государственного органа.
3. Законодательное урегулирование деятельности аудиовизуальных платформ путем введения понятия "аудиовизуальная платформа", "аудиовизуальный канал", "оператор распространения аудиовизуальных каналов", а также лицензирования деятельности распространения аудиовизуальных каналов в законе "О масс-медиа".
4. Установление обязанности по организации вещания в течение 30 календарных дней со дня утверждения перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещания. В случае неисполнения теле-, радиоканал подлежит исключению из перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещания.
03.12.2025, 15:10 67841
Какая ответственность грозит за ношение закрывающей лицо одежды в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении новый единый закон "О профилактике правонарушений", разработанный по поручению главы государства.
В рамках поправок в Кодекс об административных правонарушениях вводится административная ответственность за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо и мешающей его распознаванию (никаб). За первое нарушение будет выноситься предупреждение, за повторное - штраф 10 МРП.
Также вводится ответственность за размещение и распространение противоправного контента и за злостное неисполнение представлений госорганов об устранении причин правонарушений.
Вместе с тем внесены поправки, вводящие новую ответственность должностных госорганов и МИО, за несоблюдение мероприятий гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС наделяется полномочиями по привлечению таких лиц к ответственности.
26.11.2025, 16:19 87566
Мажилис одобрил ужесточение ответственности за нападения на медработников
Рассказать друзьям
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента РК одобрил в первом чтении пакет поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Казахстана по ужесточению наказания за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
В Уголовный кодекс законопроектом вводится новая статья, устанавливающая уголовную ответственность за посягательства на жизнь, здоровье и безопасность медицинских работников, а также водителей бригад скорой помощи при исполнении ими служебных обязанностей.
За применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо за угрозу его применения предлагается установить наказание в виде штрафа от 500 до 1000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет. Если деяние совершено при отягчающих обстоятельствах, наказание ужесточается - от 3 до 7 лет ограничения или лишения свободы", - проинформировали в мажилисе.
Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет караться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. При наличии отягчающих обстоятельств - от 7 до 12 лет.
Кроме того, проект предусматривает закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе компетенции органов внутренних дел на проведение предварительного следствия и дознания по делам указанной категории.
По данным Минздрава, за последние 5 лет зафиксировано порядка 160 случаев нападения на медработников с применением физической силы, в результате которых медики получили травмы степени тяжести.
Напомним, летом произошли нападения на медиков в Караганде и Костанае. В Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения. Он в итоге оказался в реанимации.
26.11.2025, 15:55 85796
KMG PetroChem начала разбирательство с Tecnimont
KMG PetroChem инициировала совместные юридические консультации с Maire Tecnimont из-за судебного спора по проекту "Еврохим Северо-Запад - 2"
Рассказать друзьям
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская компания KMG PetroChem инициировала экстренное привлечение совместной юридической экспертизы в связи с внешним судебным разбирательством, в которое вовлечен подрядчик Tecnimont S.p.A. Поводом стали сведения о масштабном споре, возникшем вокруг российского проекта "Еврохим Северо-Запад - 2", сообщают средства массовой информации.
Tecnimont, являясь ключевым подрядчиком по строительству газосепарационного комплекса для производства полиэтилена в Атырау, оказалась под давлением судебных претензий, связанных с исполнением договорных обязательств, банковскими гарантиями и трактованием санкционных режимов в России. Эти процессы формируют существенные правовые и финансовые риски не только для проектов в России, но и для стабильности всей группы в Казахстане.
Итальянская Tecnimont S.p.A. и ее "дочка" "МТ Руссия" стали ответчиками по иску "ЕвроХим Северо-Запад - 2". Российская компания требует 202,7 млрд рублей (около 1,4 трлн тенге) компенсации за остановку строительства завода аммиака и карбамида в Кингисеппе. Контракт подписали в 2020 году: фиксированная цена, точные сроки, сдача объекта - сентябрь 2023 года. К весне 2022 года готовность была лишь 25%, после чего Tecnimont остановила работы, сославшись на санкции ЕС. Суд привлек к делу и материнскую компанию Tecnimont - теперь взыскание может быть обращено солидарно, в том числе в странах СНГ, БРИКС и других "дружественных" юрисдикциях.
По данным "Еврохима", задержки начались еще осенью 2021 года: подрядчик якобы пытался увеличить бюджет и продлить сроки. При этом сама Tecnimont и ее обслуживающий банк под европейские санкции не подпадают.
Создавшаяся ситуация вызвала обеспокоенность у казахстанской компании KMG PetroChem. KMG PetroChem опасается возможных последствий признания или исполнения внешних судебных решений, которые способны напрямую повлиять на операционную устойчивость Tecnimont и, как следствие, на реализацию крупных стратегических проектов в нефтегазохимической отрасли в Казахстане.
Ввиду этого KMG PetroChem потребовала от холдинга Maire Tecnimont S.p.A. обеспечить приоритетную организацию стратегических консультаций на уровне старших юридических и управленческих команд обеих сторон. Задача этих консультаций - комплексная оценка корпоративных рисков, связанных с судебными процессами по делу EuroChem, а также формирование единой высокоуровневой стратегии по защите интересов в Казахстане и минимизации последствий возможного признания внешних решений суда.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
18.12.2025, 09:03Самолет Алматы - Бангкок совершил посадку в аэропорту Дели по технической причине 18.12.2025, 09:5777416Соглашения на $3,7 млрд будут подписаны в ходе визита президента Казахстана в Японию 18.12.2025, 13:2065946Токаев: На Казахстан приходится более 70% торговли Японии с Центральной Азией 18.12.2025, 11:5161281Для чего акимат зарезервировал 30 земельных участков в Алматы 18.12.2025, 12:0859166Открыто прямое авиасообщение между Шымкентом и Бангкоком 12.12.2025, 10:11355876Взаимная торговля Казахстана с государствами - членами ЕАЭС выросла на 90% 13.12.2025, 10:28354556Крупный химический комплекс по производству минеральных удобрений построят в Казахстане 12.12.2025, 09:56344916Казахстан ввел временный запрет на ввоз яиц 15.12.2025, 20:22318071В МВД рассказали о самых распространенных видах мошенничества 15.12.2025, 11:03300221Новогодние выходные в Кыргызстане планируют продлить до 12 января 05.12.2025, 14:50829321В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки826161Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16755861Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19752851Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25749476В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?