Байбек рассказал, какая молодёжь должна быть представлена в предвыборных списках Nur Otan

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - По поручению лидера партии Нурсултана Назарбаева первый зампред Nur Otan Бауыржан Байбек ознакомился с ходом восстановительных работ в Махтааральском районе Туркестанской области, где из-за прорыва дамбы в соседнем Узбекистане было разрушено более тысячи домов и затоплены 8 тыс. гектаров посевных полей , передает Kazakhstan Today.

В ходе рабочей поездки Бауыржан Байбек встретился с жителями подтопленных аулов Достык, Женис, Фирдоуси, Жанатурмыс и Оргебас, сообщили в пресс-службе Nur Otan.

Как подчеркнул президент страны Касым-Жомарт Токаев, пострадавшие от подтопления жители будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем . Каждый получит по 100 тыс. тенге из республиканского бюджета . На восстановление соцобъектов, инженерных сетей и дорог выделено более 14 млрд тенге. Призыв главы государства поддержали и казахстанские бизнесмены, выделившие уже более 5 млрд тенге. Партия Nur Otan также активно включилась в решение общей задачи. Так, на сегодня нуротановцы направили мактааральцам уже свыше 920 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, средства личной гигиены, одежду, постельные принадлежности, стройматериалы", - отметил Бауыржан Байбек.

По его словам, по инициативе Елбасы дополнительная помощь будет оказана фондом Birgemiz , учрежденным Фондом Первого Президента и партией Nur Otan.

По принципу адресности Попечительским советом фонда принято решение о выделении 340 млн тенге на строительство 20 домов в поселке Мырзакент. Таким образом, будет полностью закрыт жилищный вопрос для жителей аула Достык. Вместе с акимом области Умирзаком Шукеевым осмотрел выделенные земельные участки, встретился с жителями и строителями. Вместо саманных здесь будут построены 4-комнатные дома из газоблоков площадью 100 квадратных метров. Качество работ будет на особом партийном контроле с привлечением авторского и технического надзора", - написал Байбек на своей странице в Facebook .

Первый зампред правящей партии также встретился с волонтерами в поселке Атакент и поблагодарил молодых людей за самоотверженный труд, гражданскую ответственность, неравнодушное отношение к проблемам сограждан.

В прошлом году более 700 жасотановцев на протяжении нескольких месяцев участвовали в восстановлении Арыси. Сегодня активисты и члены молодежного крыла Nur Otan активно помогают мактааральцам. Своими конкретными делами они показывают настоящий пример патриотизма, солидарности и высокой нравственности. Именно такая молодёжь должна быть представлена в списках партии Nur Otan на предстоящих выборах в мажилис и маслихаты всех уровней. Они и есть будущее нашей страны!" - подчеркнул он.

В ходе поездки в Махтааральский район Бауыржан Байбек вместе с акимом Туркестанской области также провел заседание оперативного штаба, где был обсужден ряд наиболее острых вопросов, в том числе качественное восстановление инфраструктуры, меры поддержки аграриев и другие.

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