БРИКС стал глобальным центром международного притяжения - Токаев
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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите БРИКС в Казани, отметил, что организация становится глобальным центром притяжения, передает корреспондент агентства.
БРИКС превратился в глобальный центр международного притяжения, к которому проявляют практический интерес многие страны, стремящиеся к взаимовыгодному сотрудничеству. БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию и объединяет государства разных континентов, укрепляя солидарность и эффективно используя совместные возможности на благо всех участников", - сказал президент Казахстана.
Токаев отметил, что у Казахстана с каждым государством - участником БРИКС сложились дружественные отношения.
Многосторонние усилия БРИКС будут гармонично дополнять деятельность ООН, которые по-прежнему являются незаменимой и универсальной структурой. Принципы дипломатии и диалога, заложенные в уставе ООН, стали основой повестки БРИКС, способствуем мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности", - отметил Токаев.
Он подчеркнул, что Казахстан высоко оценивает концепцию России по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности через укрепление взаимного доверия и сотрудничества. Также Казахстан поддерживает инициативу Китая в области глобальной безопасности, нацеленную на сохранение международной стабильности, защиту суверенитета, использование многосторонних подходов и мирное разрешение конфликтов.
Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине. Наша страна разделяет обеспокоенность государств-участников обострением ситуации на Ближнем Востоке, что привело к огромному количеству человеческих жертв и гуманитарной катастрофе. Совместное устранение коренных причин конфликтов, таких как бедность, неравенство и недостаток образования, на наш взгляд, остается ключевым фактором укрепления международной политической солидарности", - подчеркнул глава Казахстана.
Ранее президент Казахстана провел ряд бесед с участниками саммита БРИКС .