30.12.2025, 17:53 14816

Ермек Кошербаев принял посла Беларуси  Дополнено

Ермек Кошербаев принял посла Беларуси
Фото: МИД РК
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Республики Беларусь Алексея Богданова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Стороны предметно обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-белорусского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях", - проинформировали в МИД.


Также состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

В завершение беседы была выражена готовность к продолжению конструктивного взаимодействия в рамках предстоящих мероприятий и совместных проектов.

Дополнено 30.12.2025, 19.50

Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Китайской Народной Республики Хань Чуньлиня, сообщает МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы казахско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего расширения. Собеседники отметили беспрецедентную динамику развития политического диалога между двумя странами в текущем году.  

Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч лидеров Казахстана и Китая, а также графику двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в 2026 году.  

В завершение встречи стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня и договорились продолжить тесную координацию и взаимодействие в рамках многосторонних структур, в том числе ООН, ШОС, СВМДА и формата "Центральная Азия - Китай".
 
Теги:ПосолМИДБеларусьКошербаев

новости по теме

30.12.2025, 19:24 10971

Казахстанские дипломаты обсудили развитие международного и межрегионального сотрудничества

Казахстанские дипломаты обсудили развитие международного и межрегионального сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч за рубежом, в ходе которых обсудили перспективы развития двустороннего и межрегионального сотрудничества, а также взаимодействие в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Посол Казахстана в Израиле Даулет Ембердиев посетил город Арад, где провел встречи с руководством муниципалитета. В ходе визита обсуждены проводимые в Казахстане реформы и перспективы сотрудничества, в том числе в сферах трансфера израильских технологий и привлечения инвестиций.

МИД РК
Тем временем казахстанский посол в Китае Шахрат Нурышев встретился с помощником министра иностранных дел КНР Лю Бинем. Стороны подвели итоги сотрудничества за 2025 год и обсудили перспективы двустороннего политического, экономического, транспортного, энергетического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
 
Теги:МИДПосолИзраильКитай
30.12.2025, 19:04 12961

Главы МИД Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор  Дополнено

Главы МИД Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор
Фото: МИД РК
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств подвели итоги уходящего года, отметив поступательное укрепление казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества, а также обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в ноябре этого года", - проинформировали в МИД.


Выражена взаимная приверженность далее содействовать расширению многогранного взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график международных мероприятий на предстоящий период.

Дополнено 30.12.2025, 20.27

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств подвели итоги двустороннего взаимодействия в уходящем году, положительно оценив динамику казахско-грузинских отношений. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление политического диалога и развитие практического взаимодействия по всем аспектам двусторонней повестки. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Отмечена важность активации кооперации в инвестиционной сфере, которая вносит существенный вклад в развитие национальных экономик, способствуя росту производства и созданию рабочих мест.

Министры условились поддерживать тесные рабочие контакты и продолжать конструктивный диалог.
 
30.12.2025, 16:12 16436

Токаев осудил атаку украинских БПЛА на госрезиденцию Путина

Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и России
Токаев осудил атаку украинских БПЛА на госрезиденцию Путина
Фото: Акорда
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе телефонного разговора с президентом России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил атаку украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

В ходе разговора президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев решительно осудил провокационную атаку украинских беспилотников на госрезиденцию Президента России в Новгородской области", - сообщает пресс-служба Кремля.


Обсудив эту ситуацию, главы государств обменялись сердечными поздравлениями с наступающим Новым годом, а также затронули некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана в Москву в ноябре 2025 года.

Также Касым-Жомарт Токаев приветствовал наметившийся прогресс в переговорном процессе по украинскому урегулированию и подчеркнул важность продолжения политико-дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивых договоренностей, рассказали в Акорде.

По информации РИА Новости, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

Ранее Токаев заявил, что Астана готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной.

 
Теги:ТокаевПутинУкраинапровокация
29.12.2025, 13:57 38201

Казахстанские дипломаты провели серию встреч, направленных на расширение международного партнерства

Казахстанские дипломаты провели серию встреч, направленных на расширение международного партнерства
Фото: МИД РК
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломатические представительства за рубежом провели серию встреч и мероприятий, направленных на расширение международного партнерства в сферах науки и инноваций, атомной энергетики, образования и туризма.

В рамках регионального визита посол Республики Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев встретился с руководством Института информационных наук (IZUM - Institut informacijskih znanosti, Maribor) и предметно обсудил перспективы стратегического и инновационного сотрудничества, развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. По итогам встречи достигнута принципиальная договоренность о дальнейшем углублении двустороннего научно-технического взаимодействия и развития совместных инновационных проектов, способствующих укреплению технологического потенциала обеих стран, в частности, совместное проведение в Словении цифрового форума "Digital Bridge" и налаживание делового сотрудничества между Astana Hub и IZUM. Особое внимание было также уделено развитию сотрудничества в аэрокосмической сфере, включая совместные исследовательские инициативы, подготовку специалистов и обмен технологиями.

По инициативе постоянного представительства РК при международных организациях в Вене состоялся визит казахстанской делегации для участия в координационной встрече с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В состав делегации вошли представители Министерства иностранных дел РК, Агентства РК по атомной энергии, а также Национального научного онкологического центра (ННОЦ).

Посол Казахстана в Северной Македонии Сатыбалды Буршаков выступил с презентационной лекцией перед студентами и профессорско-преподавательским составом Университета имени Святого Климента Охридского в городе Битола. В своем выступлении посол рассказал о текущем развитии Казахстана, проводимых политических и социально-экономических реформах в нашей стране, достижениях во внешней политике, геополитической роли РК в современном мире, различных инициативах Астаны по укреплению глобальной и региональной безопасности, а также результатах казахстанско-македонского сотрудничества.

В столице Армении в гибридном формате состоялся круглый стол по вопросам двустороннего сотрудничества на тему: "Казахстан-Армения: диалог в сфере туризма". Участникам была предоставлена подробная информация о туристской инфраструктуре Казахстана, а также обсуждены перспективы расширения двустороннего взаимодействия, включая обмен опытом. Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев, отметив, что в 2025 году казахско-армянские отношения вышли на новый уровень стратегического партнерства, подчеркнул, что углубление сотрудничества в сфере туризма является важным направлением, способствующим укреплению экономических и культурно-гуманитарных связей, а также углублению контактов между гражданами двух стран.

В посольстве Республики Казахстан прошла предновогодняя встреча с ведущими блогерами и инфлюенсерами Азербайджана. Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель подвел итоги уходящего года и с удовлетворением отметил позитивную динамику укрепления отношений не только на межгосударственном уровне, но и между народами. В этом контексте он поблагодарил друзей Казахстана за проводимую ими народную дипломатию.

Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев принял копии верительных грамот от вновь назначенного посла Республики Болгария Георги Воденски. В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы углубления казахско-болгарского партнерства в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.
 
29.12.2025, 09:45 42131

Казахстан будет развивать ряд курортных объектов на Иссык-Куле

Речь идет о четырех объектах, построенных Казахской ССР, в том числе: санаторий, два дома отдыха и спортивно-оздоровительная база
Казахстан будет развивать ряд курортных объектов на Иссык-Куле
Фото: Depositphotos
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал казахстанско-кыргызское межправительственное соглашение об урегулировании прав собственности Казахстана на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана от 4 июля 2006 года и протокол о внесении в него изменений и дополнений.

Соглашением устанавливается право собственности Казахстана на четыре объекта курортно-рекреационного хозяйства. В их числе - санаторий, два дома отдыха и спортивно-оздоровительная база.

В документе продлены обязательства казахстанской стороны по доведению данных объектов (за исключением базы) до уровня трех и четырехзвездочных отелей в течение четырех лет (до конца 2029 года).

Протоколом с поправками в данное соглашение также предусмотрена возможность привлечения инвесторов для исполнения обязательств Казахстана.

Согласно ратифицированному мажилисом договору между правительствами Казахстана и Кыргызстана о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области Кыргызской Республики от 1 декабря 2009 года казахстанская сторона получила земельные участки на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана во временное пользование сроком на 49 лет на условиях аренды.
 
27.12.2025, 09:00 76421

Кошербаев обсудил приоритеты внешней политики с коллективом представительства МИД в Алматы

Кошербаев обсудил приоритеты внешней политики с коллективом представительства МИД в Алматы
Фото: МИД РК
Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках рабочей поездки посетил представительство МИД и встретился с ветеранами дипломатической службы, проживающими в Алматы, сообщили в пресс-службе МИД РК.

В ходе визита в Алматы глава внешнеполитического ведомства провел встречу с коллективом представительства, на которой были обсуждены приоритетные задачи, стоящие перед министерством на современном этапе. Особое внимание было уделено вопросам повышения эффективности деятельности и координации работы с центральным аппаратом.

Министр подчеркнул важность последовательной реализации установок и подходов, озвученных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в сфере внешней политики, включая приверженность принципам многовекторности, прагматизма, защиты национальных интересов и активного продвижения международного авторитета Казахстана. Было отмечено, что каждый сотрудник системы МИД вносит вклад в укрепление доверия к стране и реализацию внешнеполитического курса государства.

Во время встречи с ветеранами дипслужбы министр выразил признательность за их многолетний вклад в становление и развитие внешнеполитической службы Казахстана, отметив значимость преемственности поколений и сохранения профессиональных традиций дипломатии, а также вручил государственные и ведомственные награды.

Ранее в рамках визита в Алматы Ермек Кошербаев посетил Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
 
Теги:МИДПредставительствоКошербаев
26.12.2025, 17:11 88466

С участием казахстанских дипломатов состоялись встречи и культурные мероприятия за рубежом

С участием казахстанских дипломатов состоялись встречи и культурные мероприятия за рубежом
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С участием казахстанских дипломатов в ряде зарубежных стран состоялись встречи с представителями региональных органов власти, а также культурные мероприятия, направленные на развитие политического, торгово-экономического, гуманитарного и межрегионального сотрудничества Республики Казахстан с иностранными партнерами.

В рамках установления и развития сотрудничества с регионами Таиланда состоялись встречи посла Республики Казахстан в Королевстве Таиланд Маргулана Баймухана с губернатором провинции Чонбури Ниратом Пхонгситтхаворном, а также с мэром города Паттайя Пораметом Нгампичетом. Во встречах приняли участие представители местных органов власти, курирующие торгово-экономическое, образовательное, культурное и туристическое направления. В ходе переговоров Маргулан Баймухан подробно проинформировал тайскую сторону об общественно-политических и социально-экономических реформах, реализуемых в Казахстане по инициативе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Кроме того, была представлена информация о текущем состоянии и перспективах политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Таиландом.

Автономный регион Мадейра, являющийся одним из наиболее динамично развивающихся туристических направлений Португалии, стал площадкой для содержательного обмена мнениями по вопросам регионального развития, устойчивого туризма и международного позиционирования территорий. Обсуждение этих и других тем с представителями органов региональной власти и институтов развития состоялось в рамках визита посла Республики Казахстан в Португалии Жана Галиева на Мадейру. На встрече с представителем Республики в Автономном регионе - судьей Ренеу Баррету состоялся обмен мнениями по вопросам институционального развития, роли правовых механизмов и стабильных институтов в обеспечении долгосрочного социально-экономического роста регионов, а также роль Казахстана на международной арене. Отдельное внимание в рамках визита было уделено развитию политического и парламентского диалога. На встрече с председателем регионального парламента Мадейры Рубиной Лил стороны отметили важность расширения межпарламентских контактов и обмена опытом в сфере регионального управления.

В Стамбуле состоялась концертная программа QAZAQ CONCERT, направленная на широкое продвижение традиционного и современного музыкального искусства Казахстана. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле, а также при участии творческого коллектива QAZAQ CONCERT. Основной целью концерта стало ознакомление турецкой общественности с богатым музыкальным наследием Казахстана, углубление культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами и популяризация казахского национального искусства на международном уровне. В рамках мероприятия зрителям были представлены народные песни, кюй и этно-современные музыкальные произведения.

Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Еркебулан Сапиев и генеральный консул Республики Казахстан в Стамбуле Нуриддин Аманкул провели ряд встреч с руководителями ведущих турецких инвестиционных компаний, осуществляющих деятельность на территории Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана. Стороны обсудили текущее состояние и ход реализации действующих инвестиционных проектов, а также перспективы запуска новых инициатив в различных отраслях экономики Казахстана.
 
26.12.2025, 15:13 86746

Глава МИД Казахстана посетил региональный центр ООН по ЦУР в Алматы

Глава МИД Казахстана посетил региональный центр ООН по ЦУР в Алматы
Алматы. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, где посетил Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, сообщили в пресс-службе МИД.

Министр ознакомился с деятельностью расположенных в здании центра представительств учреждений ООН, их текущими приоритетами и перспективными проектами. Он отметил важность работы, нацеленной на практический результат.

Кошербаев подчеркнул, что создание и функционирование регионального центра ООН в Алматы является важным вкладом Казахстана в укрепление многостороннего сотрудничества и продвижение повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

Глава МИД подтвердил неизменную приверженность Казахстана укреплению центральной роли ООН как универсальной площадки международного сотрудничества.
 
Теги:МИДООНКошербаев

