30.10.2024, 17:01 7986
Глава МИД России посетит с рабочим визитом Казахстан
Основное внимание планируется уделить вопросам подготовки планируемого визита президента России в Казахстан
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Москва. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6-7 ноября посетит с рабочим визитом Казахстан, сообщила в ходе брифинга представитель министерства Мария Захарова.
Министр проведет переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу. Основное внимание планируется уделить вопросам подготовки планируемого государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан", - проинформировала она.
В духе российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества предполагается рассмотреть двустороннюю повестку дня, актуальные международные вопросы, которые представляют взаимный интерес. Также состоится обмен мнениями по взаимодействию на общих интеграционных площадках, прежде всего ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС.
Кроме того, в ходе поездки намечена встреча главы российского внешнеполитического ведомства с профессорско-преподавательским составом и студентами одного из высших учебных заведений Астаны.
Напомним, Токаев пригласил Путина посетить Казахстан с госвизитом осенью.
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30.10.2024, 20:20 6666
Токаев подтвердил свое участие в конференции Doha Forum 2024
Фото: Акорда
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба Акорды.
Главы государств обсудили вопросы расширения казахско-катарского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также ход реализации соглашения об установлении долгосрочного стратегического партнерства, подписанного в начале текущего года.
Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразили обоюдное мнение, что сотрудничество между Казахстаном и Катаром имеет подлинно стратегический и взаимовыгодный характер.
Президент Казахстана подтвердил свое участие в конференции Doha Forum 2024 на приглашение эмира Катара.
Собеседники также договорились продолжить тесные контакты между двумя странами.
29.10.2024, 10:08 17196
Президенты Казахстана и Монголии провели переговоры
Фото: Акорда
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Улан-Батор. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Переговорам предшествовала церемония официальной встречи на площади Сухэ-Батора перед домом правительства.
В честь прибытия президента Казахстана были выстроены почетный караул и конная гвардия в монгольских доспехах. После рапорта начальника почетного караула прозвучали государственные гимны двух стран. Затем президенты представили друг другу членов официальных делегаций.
Поблагодарив за теплый прием, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает особое значение своему первому визиту в Монголию в качестве главы государства.
По его словам, Монголия является одним из важнейших партнеров Казахстана, с которым нашу страну связывают общие многовековые традиции и культурно-исторические корни.
Уважаемый президент, я прибыл в Монголию с государственным визитом по Вашему приглашению. Это большая честь для меня и для всех членов делегации. Сегодня мы подпишем важные двусторонние документы, в том числе Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства. Убежден, что данный шаг будет способствовать активизации сотрудничества на всех уровнях и откроет широкие перспективы во благо развития двух народов", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Ухнаагийн Хурэлсух выразил уверенность в том, что государственный визит президента Казахстана в Монголию выведет двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.
Действительно, со дня установления дипломатических отношений между нашими странами прошло порядка 30 лет. Этот государственный визит осуществляется спустя 16 лет. Наша страна рассматривает Ваш визит как основу для определения перспектив и направлений двустороннего сотрудничества на ближайшее время. Ваш визит имеет особое значение, поскольку выводит отношения двух стран на совершенно новый уровень, а именно на уровень стратегического партнерства", - сказал президент Монголии.
В ходе содержательной беседы главы государств уделили особое внимание перспективам развития политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Обсуждены вопросы взаимодействия в сферах сельского хозяйства, горно-металлургического комплекса, энергетики, транспорта и логистики, а также финансов.
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил важность качественной реализации совместных проектов и подписанных документов.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая взаимодействие в рамках многосторонних структур.
В завершение встречи президент Монголии подарил главе государства Казахско-монгольский словарь, который включает более 60 тысяч словарных статей.
24.10.2024, 20:27 62581
Беларусь стала государством - партнером в БРИКС
Минск полностью разделяет философию организации
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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Беларусь стала государством - партнером в БРИКС, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает РБК.
Мы стали партнерами - это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб", - заявил президент Беларуси.
При этом статус государства-партнера Лукашенко сравнил с предбанником.
А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес. При этом крупная страна, экономика мощная. Почему не принять? Нет, не приняли. Придумали этот "предбанник" в виде партнера", - сказал он.
Минск полностью разделяет философию БРИКС, отметил глава государства.
Беларусь идет к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем. Мы готовы стать активным участником объединения", - сказал он.
По словам белорусского президента, географическое положение Беларуси в центре Европы, ее опыт и достижения "позволяют с уверенностью говорить о том", что страна станет "еще одним важным пазлом в складывающемся образе будущего нашей организации". Участие Минска расширяет границы возможностей объединения, делая его более универсальным и всеобъемлющим, добавил он.
Среди направлений, в которых, по мнению Лукашенко, Беларусь сможет сыграть весомую роль, он назвал сферу безопасности. Минск готов поделиться с БРИКС своим опытом, "как стать сильнее самим и сделать сильнее других", ранее сказал президент.
Ранее статус страны - партнера БРИКС получил Казахстан.
Напомним, саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
24.10.2024, 18:05 64811
Появляются новые центры силы, принятия политических решений и экономического роста - декларация БРИКС
Фото: Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В мире появляются новые центры силы, принятия политических решений и экономического роста, сообщается в Казанской декларации, принятой в среду странами - участницами БРИКС на саммите.
По мнению стран - членов объединения, эта тенденция прокладывает путь к более равноправному, справедливому, демократическому и сбалансированному многополярному мировому порядку и предоставляет странам с формирующимся рынком и развивающимся странам больше возможностей для получения выгод от универсально выгодной и инклюзивной экономической глобализации, сообщает ИА "Синьхуа".
Напомним, вчера участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию.
24.10.2024, 17:02 65661
Статус страны - партнера БРИКС получил Казахстан
Фото: Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Статус страны - партнера БРИКС на проходящем в Казани саммите объединения получил Казахстан.
Также такой статус на проходящем в Казани саммите БРИКС получили еще 12 государств: Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда, Узбекистан, Вьетнам", - сообщает sputnik.kz.
Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан стремится к формированию надежных партнерских отношений в рамках объединения для укрепления энергетической безопасности. Также страна заинтересована в продвижении существующих и запуске перспективных проектов в области добычи и переработки нефти и газа, а также критических минералов. Следует использовать огромный потенциал БРИКС при отдалении последствий изменения климата, таких как дефицит воды, экстремальное повышение температуры и опустынивание.
Напомним, саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
24.10.2024, 15:15 67911
БРИКС стал глобальным центром международного притяжения - Токаев
Фото: Depositphotos
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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите БРИКС в Казани, отметил, что организация становится глобальным центром притяжения, передает корреспондент агентства.
БРИКС превратился в глобальный центр международного притяжения, к которому проявляют практический интерес многие страны, стремящиеся к взаимовыгодному сотрудничеству. БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию и объединяет государства разных континентов, укрепляя солидарность и эффективно используя совместные возможности на благо всех участников", - сказал президент Казахстана.
Токаев отметил, что у Казахстана с каждым государством - участником БРИКС сложились дружественные отношения.
Многосторонние усилия БРИКС будут гармонично дополнять деятельность ООН, которые по-прежнему являются незаменимой и универсальной структурой. Принципы дипломатии и диалога, заложенные в уставе ООН, стали основой повестки БРИКС, способствуем мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности", - отметил Токаев.
Он подчеркнул, что Казахстан высоко оценивает концепцию России по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности через укрепление взаимного доверия и сотрудничества. Также Казахстан поддерживает инициативу Китая в области глобальной безопасности, нацеленную на сохранение международной стабильности, защиту суверенитета, использование многосторонних подходов и мирное разрешение конфликтов.
Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине. Наша страна разделяет обеспокоенность государств-участников обострением ситуации на Ближнем Востоке, что привело к огромному количеству человеческих жертв и гуманитарной катастрофе. Совместное устранение коренных причин конфликтов, таких как бедность, неравенство и недостаток образования, на наш взгляд, остается ключевым фактором укрепления международной политической солидарности", - подчеркнул глава Казахстана.
Ранее президент Казахстана провел ряд бесед с участниками саммита БРИКС .
24.10.2024, 13:39 69396
В Казани проходит пленарное заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич"
Фото: Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казани проходит пленарное заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич" под председательством президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
Рад всех вас приветствовать на заседании в формате "БРИКС-плюс/аутрич". Такой расширенный формат хорошо себя зарекомендовал, дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами (...) В этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяют общая история жизни в едином государстве", - сказал Путин, открывая заседание.
Под аутрич-практикой понимается региональный подход, подразумевающий приглашение на саммит лидеров стран, географически близких к председательствующему государству.
Работа на встрече планируется в два этапа: в начале в виде заседания, а затем за обеденным столом.
Приглашение на заседание получили представители 36 стран, в том числе руководители государств СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки и главы международных организаций. На встрече запланированы выступления всех участников, после чего возможно проведение дискуссии", - сообщает сайт.
Пленарное заседание в формате "БРИКС-плюс/аутрич" завершает программу саммита в Казани в многосторонних форматах. Итоги мероприятия Путин подведет на пресс-конференции. Затем глава государства продолжит серию двусторонних контактов с зарубежными лидерами.
Справка:
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Ранее РБК проанализировал, как почти что за 20 лет эволюционировало объединение, какие проекты оно реализовало и с какими сложностями сталкивается.
24.10.2024, 08:21 74866
Президент Казахстана провел ряд бесед с участниками саммита БРИКС
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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера глава государства прибыл в международный выставочный центр "Казань Экспо", где проходит XVI Саммит БРИКС. Его встретил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Акорды.
На полях саммита БРИКС Токаев провел краткие беседы с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.
Напомним, сегодня ожидается выступление президента РК на расширенном заседании организации в формате "аутрич".
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?