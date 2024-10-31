Глава МИД России посетит с рабочим визитом Казахстан

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Москва. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6-7 ноября посетит с рабочим визитом Казахстан, сообщила в ходе брифинга представитель министерства Мария Захарова.





Министр проведет переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу. Основное внимание планируется уделить вопросам подготовки планируемого государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан", - проинформировала она.





В духе российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества предполагается рассмотреть двустороннюю повестку дня, актуальные международные вопросы, которые представляют взаимный интерес. Также состоится обмен мнениями по взаимодействию на общих интеграционных площадках, прежде всего ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС.





Кроме того, в ходе поездки намечена встреча главы российского внешнеполитического ведомства с профессорско-преподавательским составом и студентами одного из высших учебных заведений Астаны.



