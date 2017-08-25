Из зоны боевых действий в Ираке эвакуированы 14 граждан Казахстана

Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - Из зоны боевых действий в Ираке выведены 14 граждан Казахстана, передает Kazakhstan Today.
"Мы получили информацию о выводе из зоны боевых действий в Ираке 14 граждан Казахстана. Среди них один мужчина, три женщины и десять детей", - сообщил в Facebook руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.
По его информации, в настоящее время они находятся в Ираке, готовится их эвакуация.
"Этим делом уже занимаются наши дипломаты в посольстве Казахстана в Иордании. Более подробная информация будет представлена позднее", - отметил представитель МИД РК.
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