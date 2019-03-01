Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан обеспокоен обострением военно-политической ситуации между Индией и Пакистаном, передает Kazakhstan Today.

Казахстан выражает обеспокоенность связи с военно-политической ситуацией между Индией и Пакистаном. Казахстан считает, что только открытый и конструктивный политико-дипломатический диалог между двумя странами является единственно эффективным и приемлемым путем выхода из текущего кризиса", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел РК.

Ведомство призвало стороны "к максимальной сдержанности и соблюдению норм международного права в целях предотвращения дальнейшей эскалации ситуации исходя, прежде всего, из фундаментальных интересов региональной и глобальной безопасности".

Напомним, 14 февраля в Индии, в штате Джамму и Кашмир, произошло нападение на колонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). Позже Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Затем пакистанские ВВС в ответ ударили по военным объектам в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

Сегодня утром Пакистан обстрелял населенные пункты в Джамму и Кашмире, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Asian News International.

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