Казахстан задает тон конструктивному взаимодействию в Центрально-Азиатском субрегионе - посол России   

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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и посол Франции Сильван Гиоге обсудили вопросы повестки предстоящего государственного визита президента Казахстана во Французскую Республику, сообщает Акорда.





В ходе встречи с послом Франции президент выразил надежду, что данный визит позволит наметить новые перспективы взаимодействия между Астаной и Парижем и придаст серьезный импульс дальнейшему укреплению казахско-французского стратегического партнерства.





Поздравив французского посла с назначением, президент Токаев отметил, что его дипломатическая миссия приходится на очень активный период развития двусторонних отношений.





Президент подчеркнул, что Казахстан придает важное значение всестороннему углублению сотрудничества с Францией и пожелал послу Сильвану Гиоге успехов на ответственном посту.





Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмманюэля Макрона 4-5 ноября посетит Французскую Республику. В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.





Кроме того, президент Казахстана проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.



