Казахстан задает тон конструктивному взаимодействию в Центрально-Азиатском субрегионе - посол России
Фото: посольство РФ в РК
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан задает тон конструктивному взаимодействию в Центрально-Азиатском субрегионе, заявил в ходе своего выступления на открытии международной конференции "Формирование многополярного мира и траектории развития Центральной Евразии" посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.
Хотелось бы отметить сбалансированный, конструктивный внешнеполитический курс Республики Казахстан и активную роль Астаны в поддержании региональной стабильности в Центральной Евразии. Своим примером Казахстан во многом задает тон конструктивному взаимодействию в субрегионе", - заявил посол.
По его словам, помимо имманентных рисков полицентричного мироустройства и дестабилизирующих действий коллективного Запада, человечество сталкивается с множественными глобальными вызовами, среди которых - вооруженные конфликты, международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения, продовольственный и миграционный кризисы, киберугрозы, деградация окружающей среды.
Для успешного решения стоящих перед нами масштабных задач по купированию этих угроз необходимо объединить усилия широкого круга конструктивно настроенных государств. Об этом подробно говорил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел нашей страны 14 июня этого года, обосновав инициативу о формировании новой архитектуры евразийской безопасности, сотрудничества и партнерства", - сообщил Алексей Бородавкин.
Посол также отметил, что в международной политике в Евразии в целом, и в Центрально-Азиатском субрегионе в частности, сейчас преобладает прагматизм и сотрудничество.
К тому же здесь уже существуют представительные международные структуры, которые могут составить основу будущей региональной архитектуры сотрудничества и безопасности - ШОС, АСЕАН, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, СВМДА и другие. На наш взгляд, необходимо активизировать диалоговый процесс и развивать горизонтальные, "сетевые" связи между этими организациями и формами для выработки совместных, приемлемых для всех алгоритмов сотрудничества. Следует отметить, что российские предложения не претендуют на некую эксклюзивность. Это не какая-то оторванная от реальности геополитическая схема или догма. Такая "самооценка" противоречила бы демократическому духу новой системы международных отношений, смахивала бы на подходы, которыми, к сожалению, грешат апологеты однополярности. Напротив, мы видим большой потенциал в сопряжении с нашими идеями созвучных им концепций, в том числе китайской инициативы в области глобальной безопасности, индийской Индо-Тихоокеанской инициативы и наработок в рамках АСЕАН с учетом системообразующей роли асеаноцентричных объединений с точки зрения обеспечения устойчивости в АТР", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что в основе нового контура партнерства в Евразии должны лежать незыблемые постулаты о равной и неделимой безопасности, недопустимости попыток укрепления собственной безопасности за счет и в ущерб безопасности других.
Он должен быть открыт для всех государств и международных организаций, стремящихся к развитию подлинного сотрудничества на континенте на базе Устава ООН, принципов невмешательства во внутренние дела, взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов друг друга, права народов распоряжаться своей судьбой, общепризнанных норм в области прав человека. При этом важно неизбирательно руководствоваться положениями международного права во всей их совокупности и взаимосвязанности. С точки зрения консолидации единомышленников, разделяющих данные постулаты, пожалуй, ключевым форумом является БРИКС, на членов которого приходится почти половина населения Земли и больше трети мирового ВВП", - проинформировал посол.
Дипломат отметил, что БРИКС - это движущая сила глобального перехода к более справедливому многополярному миропорядку.
Напомним, сегодня в Астане проходит международная конференция "Формирование многополярного мира и траектории развития Центральной Евразии".
В мероприятии принимают участие представители государственных структур, ведущих аналитических и общественных центров и организаций из России, Казахстана, Беларуси, Сербии и Таджикистана.
В рамках мероприятия эксперты и политологи поделятся новыми подходами к вопросам сотрудничества и развития. Основное внимание будет уделено вопросам мировой полицентричности, стратегическим вызовам для региона, а также перспективам экономической интеграции.