Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч для развития международного сотрудничества
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч в зарубежных странах для развития международного сотрудничества, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, в Астане первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев встретился с новым главой представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии Махиром Сафарли. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы международной повестки в контексте реализации инициативы президента РК Касым-Жомарта Токаева по открытию регионального Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.
Кроме того, посол Республики Казахстан в Чешской Республике Кайрат Абдрахманов провел ряд первых встреч с представителями машиностроительных компаний TATRA и ZETOR, а также передовых производителей горно-шахтного оборудования FERRIT, промышленного оборудования ZVVZ Engineering и оборудования для производства тарного стекла SKLOSTROJ.
Тем временем в городе Чонджу состоялась встреча посла Казахстана в Республике Корея Нургали Арыстанова с губернатором провинции Чунчонбук-до Республики Корея Ким Ён Хваном, в ходе которой были обсуждены вопросы развития межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея.
Помимо этого, постоянный представитель РК при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди провел встречу с председателем парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Пере Хуан Понс Сампьетро.
Также посол Казахстана в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев встретился с помощником министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лю Бинем. В ходе встречи посол проинформировал собеседника об основном содержании выступления президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на V Национальном курултае и объявленных масштабных конституционных изменениях в Казахстане, которые будут вынесены на всенародный референдум.
Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провел встречу с губернатором провинции Пхукет Ниратом Понгситтаворном. В ходе встречи стороны отметили высокий уровень и поступательное развитие казахско-таиландских отношений, основанных на взаимном уважении и доверии. Было подчеркнуто, что двустороннее сотрудничество активно развивается в таких сферах, как туризм, торгово-экономические связи, инвестиции и гуманитарные контакты. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия как на национальном, так и на региональном уровнях.