Предстоящие конституционные реформы в Казахстане получили высокую оценку председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ

Постоянный представитель РК при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди провел встречу с председателем парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Пере Хуан Понс Сампьетро, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе беседы казахский дипломат подробно проинформировал о предстоящей масштабной политической модернизации Казахстана, предложенной президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе V-го заседания Национального курултая в Кызылорде.

Посол отметил, что переход к однопалатному парламенту, создание "Халық Кеңесі" с правом законодательной инициативы являются новым этапом в развитии казахстанского парламентаризма. Он сообщил, что окончательное решение по конституционной реформе примут граждане Казахстана в ходе общенародного референдума.

В свою очередь, председатель ПА ОБСЕ выразил заинтересованность и поддержку конституционным реформам в Казахстане. Он высоко оценил вклад казахстанских парламентариев в работу парламентской ассамблеи ОБСЕ.
 
В Москве обсудили сотрудничество в аграрной сфере

В московском деловом центре "Крокус-Сити", в рамках крупнейшей международной выставки AGRAVIA, состоялся форум "Потенциал сферы сельского хозяйства в сотрудничестве Казахстана и России", организованный посольством Казахстана в России при содействии российской выставочной компании ООО "Агрос Экспо Групп", сообщает пресс-служба МИД РК.

В ходе мероприятия были представлены экспортные и инвестиционные возможности агропромышленного комплекса (АПК) Казахстана, обсуждены перспективы расширения сотрудничества и реализации совместных проектов в аграрной сфере.

Открывая встречу, ее модератор, академик РАН, председатель Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты РФ Петр Чекмарев отметил, что на сегодня Казахстан и Россия обладают значительным потенциалом в развитии сельского хозяйства и производстве продовольствия. По его оценке, обе страны располагают большими площадями для расширения посевов, имеют возможности по увеличению объемов продукции растениеводства и животноводства.

Со своей стороны, посол Казахстана в России Даурен Абаев напомнил, что Казахстан обладает уникальным ресурсным потенциалом - 6-е место в мире по площади пастбищных земель и 8-е место по площади посевных угодий.

За последние 10 лет объем валовой продукции сельского хозяйства в Казахстане вырос более чем в 2,5 раза - с 7 млрд долларов до 18 млрд долларов. Казахстан ставит перед собой амбициозную, но реалистичную цель - к 2030 году удвоить этот показатель", - подчеркнул посол.


Он отметил, что аграрное сотрудничество с Россией занимает особое место, и призвал наращивать взаимодействие.

В сотрудничестве АПК двух стран большую роль играет кадровая составляющая, обратил внимание член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов.

Современное сельское хозяйство требует специалистов, владеющих не только агрономическими и зоотехническими знаниями, но цифровыми технологиями, системами автоматизации, GPS-навигации и инновационными биотехнологиями. Сотрудничество в сфере аграрного образования - это не просто обмен знаниями, это инвестиции в будущее. Двусторонняя кооперация в этом направлении последовательно развивается и углубляется. В настоящее время Казахстан занимает второе место по числу студентов в аграрных вузах России", - рассказал сенатор.


Советник министра сельского хозяйства РФ Ольга Абрамова напомнила, что Казахстан ведет серьезную работу по развитию АПК, и Россия может здесь оказать существенное содействие. В частности, она привела пример казахской белоголовой породы коров.

Часть этой породы сосредоточена на территории РФ. С точки зрения совместного развития наших животноводческих отраслей нам неплохо бы сформировать стратегию развития этой породы, так как Казахстану необходимо комплектовать свои стада качественным поголовьем для обеспечения воспроизводства", - предложила она.


Заместитель председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Айбол Аргынгазинов в своем выступлении рассказал об инвестиционных возможностях Казахстана и потенциале агропромышленного комплекса в контексте развития кооперации со странами ЕАЭС.

Для инвесторов принципиальное значение имеют предсказуемые условия, стабильная регуляторная среда и долгосрочные правила работы. Сегодня в Казахстане такие параметры уже сформированы. В сочетании с возможностями единого рынка ЕАЭС это позволяет рассматривать страну как удобную платформу для расширения производственной кооперации, в том числе с российскими компаниями", - отметил Айбол Аргынгазинов.


В ходе форума также выступили представители бизнес-сообщества и агропромышленных компаний двух стран, в том числе, руководители отраслевых ассоциаций из Казахстана, представляющих молочные, масло-жировые и животноводческие отрасли. Были обсуждены конкретные предложения, проекты и планы по активизации взаимодействия в АПК.

Как отметили участники мероприятия, современные экономические реалии требуют новых подходов к кооперации, внедрения передовых технологий, адаптации к глобальным трендам. По их мнению, деловые круги Казахстана и России должны сделать всё возможное для наращивания потенциала сотрудничества в АПК и, в то же время, проявлять гибкость в реагировании на возникающие проблемы в условиях серьезных глобальных вызовов. По итогам встречи была выражена уверенность, что слаженное взаимодействие, оперативный обмен опытом и успешный поиск взаимоприемлемых решений будут способствовать поднятию экономических отношений на новый качественный уровень.
 
Казахстан - Таиланд: новые возможности сотрудничества обсуждены в Пхукете

В рамках рабочей поездки в провинцию Пхукет Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провёл встречу с Губернатором провинции Пхукет Ниратом Понгситтаворном.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень и поступательное развитие казахско-таиландских отношений, основанных на взаимном уважении и доверии. Было подчёркнуто, что двустороннее сотрудничество активно развивается в таких сферах, как туризм, торгово-экономические связи, инвестиции и гуманитарные контакты. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия как на национальном, так и на региональном уровнях.

Казахский дипломат отметил особое значение провинции Пхукет для граждан Казахстана как одного из наиболее популярных туристических направлений. По его словам, в 2025 году Таиланд посетили около 200 тысяч туристов из Казахстана, значительная часть которых выбрала Пхукет.

В этой связи было проинформировано об открытии Консульства Казахстана в Пхукете, призванного обеспечить защиту прав и интересов казахстанских граждан и содействовать развитию двусторонней кооперации.

Губернатор провинции был приглашён принять участие в церемонии официального открытия консульского учреждения.

В свою очередь, Н. Понгситтаворн отметил, что открытие консульства Казахстана в провинции Пхукет будет способствовать не только дальнейшему развитию туристического обмена и повышению уровня консульской поддержки граждан, но и созданию благоприятных условий для расширения инвестиционного сотрудничества и деловых контактов.

Стороны обсудили перспективы развития практического сотрудничества между Казахстаном и провинцией Пхукет, включая реализацию совместных проектов в сфере туризма, культурного обмена, бизнеса, инвестиций и цифровизации.

Подчёркнута готовность Посольства и Консульства Казахстана оказывать содействие в установлении прямых контактов и поддержке взаимовыгодных инициатив.

Отдельное внимание было уделено вопросам транспортной связанности. Отмечено, что в настоящее время между Казахстаном и Таиландом осуществляется 34 прямых авиарейса в неделю, включая 21 рейс в Пхукет, что способствует росту туристических потоков, развитию деловых связей и расширению гуманитарных контактов.

Казахстанская сторона выразила признательность властям провинции Пхукет за усилия по обеспечению безопасности и благоприятных условий пребывания иностранных туристов, включая граждан Казахстана.

Подчёркнута важность поддержания тесного взаимодействия и оперативной коммуникации с местными органами власти, в том числе в чрезвычайных ситуациях.

По итогам встречи стороны выразили уверенность, что открытие Консульства Казахстана в Пхукете станет дополнительным импульсом для укрепления дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Таиландом, а также расширения связей с провинцией Пхукет.

Пхукет является одним из ключевых туристических центров Юго-Восточной Азии и одним из наиболее популярных направлений международного туризма.

Ежегодно Таиланд посещают порядка 35 млн иностранных туристов, из которых около 12 млн приходится на остров Пхукет. В 2025 году Таиланд посетили около 200 тысяч казахстанцев.

Население провинции составляет около 450 тыс. человек, при этом с учётом временно пребывающих туристов общее количество находящихся на территории региона может достигать до 2 млн человек. Валовой региональный продукт провинции оценивается примерно в 7,5 млрд долларов США. Основу экономики Пхукета формирует туристическая отрасль, обеспечивающая значительную долю доходов региона.

Дополнительными ключевыми секторами экономики являются транспорт и логистика, торговля и сфера услуг, а также недвижимость и строительство.
 
Китай положительно оценил конституционные реформы в Казахстане

Посол Казахстана в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев встретился с помощником министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лю Бинем, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи посол проинформировал собеседника об основном содержании выступления президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на V-м Национальном курултае и объявленных масштабных конституционных изменениях в Казахстане, которые будут вынесены на всенародный референдум.

Нурышев отметил, что проводимые реформы направлены на дальнейшее повышение эффективности государственного управления и строительство "Справедливого Казахстана".

Лю Бинь, в свою очередь, положительно оценил ход политических и социально-экономических преобразований в Казахстане и отметил высокий уровень доверия между двумя странами.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, расширении политического диалога и продвижении сотрудничества в рамках двусторонних и многосторонних форматов.
 
Казахстан и Корея углубляют межрегиональное сотрудничество

В городе Чонджу состоялась встреча посла Казахстана в Республике Корея Нургали Арыстанова с губернатором провинции Чунчонбук-до Республики Корея Ким Ён Хваном, в ходе которой были обсуждены вопросы развития межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе переговоров стороны рассмотрели широкий круг вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также отметили позитивную динамику двусторонних контактов и туристического обмена.

Провинция Чунчонбук-до является одним из динамично развивающихся регионов Республики Корея, обладающим значительным потенциалом в сфере промышленности, инноваций и туризма, что открывает дополнительные возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества с регионами Казахстана.

Особым событием визита стало официальное открытие фотовыставки, организованной в Чонджу и посвящённой истории, культуре и современному развитию Казахстана. Выступая на церемонии открытия, казахский дипломат подчеркнул важность культурных инициатив как эффективного инструмента укрепления взаимопонимания и сближения народов Казахстана и Кореи.

Экспозиция включает порядка 50 фоторабот Ким Сан-ука – посла дружбы Ассамблеи народа Казахстана. Через объектив автора посетителям представлен современный облик казахстанских городов и богатое культурное наследие страны. Выставка проходит в Центре искусств Чонджу и будет открыта до 25 января 2026 года.
 
Казахстан и Чехия расширяют сотрудничество в сфере промышленности и технологий

Посол Республики Казахстан в Чешской Республике Кайрат Абдрахманов провел ряд первых встреч с представителями машиностроительных компаний TATRA и ZETOR, а также передовых производителей горно-шахтного оборудования FERRIT, промышленного оборудования ZVVZ Engineering и оборудования для производства тарного стекла SKLOSTROJ, сообщает пресс-служба МИД.

Чешские предприниматели выразили удовлетворение своим партнерством с коллегами в Казахстане, получили актуальную информацию по дальнейшим мерам по совершенствованию инвестиционного климата в Казахстане в рамках нового этапа модернизации, реализуемого по инициативе и под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Вниманию казахских дипломатов представлена информация о текущем состоянии реализуемых проектов, перспективах налаживания совместного производства и локализации в некоторых областях РК. Предлагаемые чешским бизнесом современные технологии в различных отраслях промышленности, в частности, в горнодобывающей отрасли, позволяют повысить эффективность и безопасность производства.

По итогам встреч достигнута договоренность о посещении производственных площадок данных компаний, расположенных в регионах Чехии, подготовке бизнес-форумов, поддержании регулярного обмена информацией о возможностях реализации инвестиционных проектов.
 
В МИД Казахстана прошла встреча с новым главой представительства УВКБ ООН по Центральной Азии

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев встретился с новым главой представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии (УВКБ) Махиром Сафарли, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы международной повестки в контексте реализации инициативы президента РК Касым-Жомарта Токаева по открытию регионального Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. Отдельное внимание было уделено вопросам развития Алматинского процесса, в котором Казахстан председательствует с апреля 2025 года.

Представитель УВКБ поблагодарил казахскую сторону за конструктивное партнерство и открытый диалог. Участники встречи подчеркнули значимость укрепления многостороннего взаимодействия и координации усилий в целях продвижения устойчивого развития и обеспечения комплексного подхода к решению гуманитарных и миграционных вопросов в регионе и мире.

Алматинский процесс – основанный в 2013 году в Алматы, является региональной консультативной платформой по вопросам защиты беженцев и международной миграции, охватывающий Центральную Азию, для обмена передовым опытом и гармонизации политики по миграции, а также для содействия выработке механизмов мониторинга миграционных тенденций. Председательство на 2025-2027 годы. передано Казахстану от Азербайджана. Государства-участники Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Турция. МОМ и УВКБ ООН выполняют функции секретариата Алматинского процесса.
 
Масштабные политические реформы представлены в парламенте Хорватии

Посол Казахстана в Хорватии Даулет Батрашев представил депутатам парламента Хорватии итоги Национального курултая, состоявшегося 20 января 2026 года, сообщает МИД РК.

Казахский дипломат сообщил о ключевых политических и социально-экономических ориентирах, обозначенных главой государства в рамках Курултая, подчеркнув приверженность Казахстана курсу на углубление политической модернизации, укрепление верховенства права, развитие инклюзивной экономики и повышение роли гражданского диалога.

Хорватская сторона была проинформирована о планах по переходу к однопалатному парламенту и предстоящему референдуму, создании нового консультативного органа для объединения этносов, регионов и общественных групп, и укреплении национального единства.

Высоко оценив дальновидность президента РК Касым-Жомарта Токаева, глава парламентской группы по сотрудничеству с Казахстаном Анджелка Салопек приветствовала проводимые в стране политические и экономические реформы и подчеркнула важность парламентской дипломатии как инструмента укрепления взаимного доверия и устойчивого партнерства.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы казахско-хорватского межпарламентского сотрудничества. Особое внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему развитию парламентского взаимодействия и обмену опытом в сфере законодательной деятельности; вопросам экономического сотрудничества, включая энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт и логистику; цифровой трансформации, инновациям и применению технологий искусственного интеллекта в государственном управлении и бизнесе, взаимодействию в области образования, науки и гуманитарных обменов.

Подчеркнув возрастающую роль парламентского измерения и успешность визита хорватских депутатов в Астану в феврале 2025 года, хорватский политик пригласила депутатов Парламента Казахстана совершить визит в Загреб в текущем году в удобное для казахстанской стороны время.
 
Казахстан и Финляндия укрепляют межпарламентское сотрудничество

Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов провел встречу с директором по международным делам парламента Финляндии Лаурой Камрас, сообщает МИД РК.

В ходе встречи стороны подчеркнули значимость дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества как важной составляющей казахско-финских двусторонних и региональных отношений. Особое внимание было уделено перспективам организации взаимных визитов парламентариев и активизации деятельности парламентских групп дружбы.

Казахский дипломат проинформировал финскую сторону о ключевых положениях выступления президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на V заседании Национального курултая, подчеркнув, что объявленная конституционная реформа открывает новый этап модернизации системы государственного управления, усиления роли парламента и укрепления долгосрочной политической стабильности, создавая основу для дальнейшего социально-экономического развития страны.

Лаура Камрас высоко оценила проводимые в Казахстане внутриполитические преобразования и подчеркнула их последовательный и инклюзивный характер. Она выразила заинтересованность финской стороны в активном обмене опытом в сфере парламентаризма и подтвердила готовность к их практическому взаимодействию.
 
