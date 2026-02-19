Казахстанские дипломаты провели ряд встреч

Фото: МИД РК

Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает активное продвижение межрелигиозного и межпарламентского диалога на международной арене, сообщили в пресс-службе МИД РК.





В посольстве Казахстана в России состоялась встреча посла Даурена Абаева с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием.









Посол отметил, что в Республике ценят сложившийся высокий уровень отношений с Русской Православной церковью, которая играет большую роль в укреплении мира, согласия, межрелигиозной гармонии в казахстанском обществе, а также дружественных отношений между странами.





Он выразил признательность за неизменную поддержку Русской Православной церковью Съезда лидеров мировых и традиционных религий, участие в сентябрьском форуме в Астане представительной делегации во главе с патриархом Кириллом и вручил гостю нагрудный знак и удостоверение Посла доброй воли Съезда.





Кроме того, посол Казахстана в Северной Македонии Сатыбалды Буршаков выступил с презентацией о новой Конституции Казахстана на встрече с членами парламентской группы Северной Македонии по сотрудничеству с Казахстаном во главе с председателем Николой Коняновски.





В ходе встречи стороны также обсудили перспективы развития двустороннего межпарламентского сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, представляющим взаимный интерес.





Председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов принял участие в пятом заседании Казахстанско-Саудовского делового совета, сообщает пресс-служба компании Kazakh Invest.





В повестке: прямые контакты между компаниями; проекты в горнорудной отрасли; инвестиции; промышленная кооперация.





По инициативе генерального консульства Казахстана в Анталье при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана и киностудии Казахфильм имени Шакена Айманова в Анталье прошли Дни казахского кино, направленные на укрепление казахско-турецкого культурного сотрудничества. Турецкой аудитории представили фильмы "Ұлы дала таңы", "Жерұйық" и "Қайтадан", отражающие историю, духовные ценности и культурное наследие Казахстана; особый интерес вызвала картина режиссера Акана Сатаева "Ұлы дала таңы", посвященная эпохе хана Касыма. Мероприятие собрало представителей официальных и деловых кругов, студентов и соотечественников, подтвердив высокий уровень гуманитарного взаимодействия между Казахстаном и Турцией.





Посол Казахстана в Израиле Даулет Ембердиев провел встречу с руководством Иерусалимского института стратегии и безопасности, включая бригадного генерала в отставке Йосефа Купервассера, профессора Ефраима Инбара и Александра Гринберга. Стороны обсудили перспективы казахско-израильского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, ситуацию на Ближнем Востоке и возможные международные механизмы послевоенного управления сектором Газа, включая инициативу "Совета мира". Казахстанская сторона предложила проработать вопрос подписания меморандума о сотрудничестве между ИИСБ и Казахстанским институтом стратегических исследований, израильские партнеры поддержали инициативу и выразили заинтересованность в расширении экспертного взаимодействия.





В Азербайджанской дипломатической академии состоялся круглый стол "Каспийская проблема: причины, последствия и решения", посвященный вопросам обмеления Каспийское море. Мероприятие было организовано по инициативе посольства Казахстана в Азербайджане в преддверии Регионального экологического саммита, который пройдет 22-24 апреля 2026 года в Астане. В обсуждении приняли участие представители госструктур, научных и экспертных кругов двух стран.





Посол Казахстана Алим Байель подчеркнул приоритет экологической повестки для президента Касым-Жомарта Токаева и проинформировал о предстоящем саммите, а также об инициативе по созданию водной организации в системе ООН. Участники отметили влияние глобального потепления на обмеление моря, необходимость консолидации усилий прикаспийских государств и внедрения водосберегающих технологий. По итогам встречи была подтверждена важность совместных действий Казахстана и Азербайджана в решении экологических проблем региона.



