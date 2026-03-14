13.03.2026, 19:42 17036
Kazakhstan's Experience in Nuclear Disarmament Discussed at Tallinn University
Ambassador of Kazakhstan to Estonia Altay Kulginov, participated in a round table titled "The Dilemma of Nuclear Deterrence" organized in cooperation with Tallinn University, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan reports.
The event was attended by representatives of the Estonian diplomatic corps, prominent political scientists, faculty members, and students.
In his speech, Ambassador Kulginov presented Kazakhstan's unique experience, emphasizing that the renunciation of the world's fourth-largest nuclear arsenal served as the starting point for a new global security architecture.
Ambassador highlighted the position of the President of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, who consistently promotes the vision of a world free from nuclear threats at the highest international levels.
During the discussion, President Tokayev’s words were quoted: "Kazakhstan has learned from its own experience the terrible consequences of nuclear testing. Therefore, our country is firmly committed to achieving a world free of nuclear weapons. Attaining this status is not just a political choice, but a moral duty to future generations".
A significant part of the event was devoted to analyzing Kazakhstan's historical initiatives, specifically the closure of the Semipalatinsk test site and its policy of denuclearization. Estonian experts and diplomats agreed that Kazakhstan's model of nuclear disarmament remains a premier example of responsible leadership in global politics.
At the conclusion of the meeting, the parties discussed the role of the academic community in promoting peace. The event reaffirmed the strong interest of Estonian scientific and political circles in Kazakhstan's experience, resulting in an agreement to continue the dialogue on international security and strengthen humanitarian ties at Tallinn University.
12.03.2026, 18:00 47706
МИД: Казахстанские дипломаты провели ряд встреч по вопросам безопасности, транспорта и международного сотрудничества
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели серию встреч и переговоров с международными партнерами, в ходе которых обсуждались вопросы глобальной безопасности, транспортного сотрудничества, правовых реформ и расширения двусторонних связей, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Делегация Казахстана приняла участие в 66-й сессии рабочей группы "Б" Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В своем выступлении постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди подчеркнул необходимость восстановления доверия между государствами на фоне современных вызовов международной безопасности. Он напомнил об инициативе президента Касым-Жомарта Токаева по возобновлению диалога на высоком уровне между ядерными державами и подтвердил готовность Казахстана предоставить площадку для таких переговоров. Сессия продлится до 19 марта.
В Египте посол Казахстана Аскар Женис встретился с заместителем министра иностранных дел Самар аль-Ахдаль. Стороны обсудили перспективы работы казахско-египетской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Основной темой стала подготовка шестого заседания комиссии, которое планируется провести в Астана в текущем году. Также были затронуты вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке.
В Иордании посол Казахстана Талгат Шалданбай провел переговоры с министром транспорта Нидалом Мурди Абдулла Катамином. Стороны обсудили развитие транспортно-логистического сотрудничества и перспективы открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Иорданией. Также речь шла о расширении взаимодействия в сфере транспортной инфраструктуры и развитии международных коридоров между Центральной Азией и Ближним Востоком.
Кроме того, посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин провел переговоры с директором Европейской организации публичного права Спиридоном Флогаитисом. В ходе встречи обсуждалось развитие сотрудничества в сфере публичного права, государственного управления и академических обменов, включая совместные образовательные и исследовательские проекты с казахстанскими университетами.
По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и развитии диалога по различным направлениям международного взаимодействия.
Кроме того, делегация Казахстана приняла участие в мероприятии высокого уровня с участием государств-членов и руководства ЮНЕСКО, посвященном Международному женскому дню и проходящей в Нью-Йорке 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин.
Постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО посол Аскар Абдрахманов проинформировал присутствующих об опыте Казахстана в продвижении гендерного равенства и укреплении роли женщин в социальной, политической и экономической жизни страны.
В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялся шестой раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Бельгии. Казахскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов, бельгийскую - генеральный директор по двусторонним отношениям Федеральной государственной службы иностранных дел, внешней торговли и сотрудничества в целях развития Королевства Бельгия Биргит Стевенс. В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-бельгийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Генеральный консул Казахстана в Сиане Жошыхан Кыраубаев встретился с заместителем секретаря комитета по образованию партийного комитета провинции Шэньси Цзи Инцю. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении двустороннего взаимодействия и договорились придать импульс сотрудничеству в образовательной и гуманитарной сферах. Казахский дипломат подробно ознакомил китайскую сторону с текущими реформами, проводимыми правительством РК в сфере высшего образования, а также приоритетами в развитии национальной образовательной системы.
Посол Казахстана в Венгрии Абзал Сапарбекулы встретился с вице-спикером государственного собрания (парламента) Венгрии, заместителем председателя межпарламентской группы дружбы "Венгрия - Казахстан" Лайошем Олахом. Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений в рамках казахско-венгерского стратегического партнерства. Стороны подчеркнули важность межпарламентских связей и высоко оценили динамику их развития. Кроме того, собеседники обменялись мнениями о сложной международной ситуации, сложившейся в Центральной и Восточной Европе, а также на Ближнем Востоке, в частности о ее негативном влиянии на мировую экономику и цепочки поставок энергоресурсов.
Посол Казахстана в Мексике Алмурат Турганбеков посетил штаб-квартиру Агентства по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (ОПАНАЛ), где встретился с генеральным секретарем организации Хуаном Карлосом Охеда. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества между зонами, свободными от ядерного оружия, и взаимодействие Казахстана с ОПАНАЛ в сфере нераспространения и разоружения. Также были затронуты международная повестка, предстоящий в Казахстане референдум по конституционным изменениям и проведение в 2026 году Регионального экологического саммита. В завершение встречи стороны подтвердили намерение продолжать диалог и развивать партнерство.
Посол Казахстана в Швеции Олжас Сулейменов встретился с генеральным секретарем Международного института демократии и содействия выборам (International IDEA) Кевином Касас-Самора. В ходе беседы он проинформировал о текущем этапе конституционной реформы в Казахстане, направленной на укрепление институционального баланса и развитие системы сдержек и противовесов. Стороны обсудили развитие демократических институтов и электоральных процессов, подтвердив заинтересованность в продолжении экспертного диалога и сотрудничества.
11.03.2026, 15:21 61371
Лавров выразил признательность Токаеву за инициативу создания организации по русскому языку
Глава МИД РФ отметил созидательную роль русского языка в сближении народов евразийского пространства
Москва. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на первой министерской конференции Международной организации по русскому языку, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил признательность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за инициативу создания организации по русскому языку.
В своем выступлении Лавров отметил созидательную роль русского языка в сближении народов евразийского пространства, а также в углублении творческих, научных, академических обменов.
Укрепление позиций русского языка в мире - это без преувеличения залог сохранения культурно цивилизационного разнообразия планеты, важный вклад в формирования более справедливого многополярного миропорядка. В этом контексте хотел бы еще раз от имени Российской Федерации выразить искреннюю признательность президенту республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, который в декабре 2021 года выступил с инициативой создания организации для продвижения русского языка", - сказал Лавров.
Он напомнил, что соответствующий договор, подписанный в октябре 2023 года лидерами России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, вступил в силу в конце 2024.
Напомним, предложение о создании организации по поддержке и продвижению русского языка Токаев озвучил еще в 2021 году на встрече с президентом России, отметив значение русского языка в межгосударственном взаимодействии.
В 2023 году на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке президенты подписали учредительный договор и устав Международной организации по русскому языку. Документ закрепил создание самостоятельной международной структуры с правосубъектностью.
11.03.2026, 10:30 66756
МИД: Дипломаты Казахстана провели ряд встреч и приняли участие в важных мероприятиях за рубежом
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и мероприятий за рубежом для развития международного сотрудничества, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
В частности, в городе Сеуле состоялось мероприятие, посвященное обсуждению туристического потенциала Казахстана, с участием ведущих корейских туристических операторов. В ходе встречи были представлены презентации авиакомпании SCAT Airlines и туристических направлений Казахстана.
Также посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко провел встречу со студентами - представителями казахстанского объединения QazSociety. В ходе беседы посол поблагодарил активистов за их гражданскую позицию и вклад в развитие казахстанского сообщества в Бельгии. Он рассказал о текущем политическом и социально-экономическом развитии страны, приоритетах внешней политики, процессе цифровизации, а также о перспективах сотрудничества Казахстана с европейскими партнерами.
Кроме того, вопросы роли экспертного сообщества в продвижении казахстанско-чешских отношений были обсуждены в ходе посещения послом Казахстана в Чехии Кайратом Абдрахмановым Центра азиатско-тихоокеанских исследований при Университете CEVRO в Праге. Председатель консультативного совета центра Ян Заградил и исполнительный директор Ян Железны представили основные направления деятельности CAPS в академической и образовательной сферах. При этом был отмечен растущий интерес к исследованиям политической и экономической специфики Центральной Азии.
Между тем в преддверии регионального экологического саммита, который пройдет в Астане 22-24 апреля, в Цюрихе состоялся семинар о возможностях продвижения швейцарских экологических технологий в Каспийском регионе. Мероприятие с участием представителей госструктур, бизнеса и экспертного сообщества организовали посольство Казахстана в Швейцарии и компания Swissenviro, готовящая швейцарский павильон на форуме.
По инициативе Казахстана совет управляющих Международного агентства по атомной энергии продолжил рассмотрение вопроса восстановления суверенного равенства государств-участников в ходе своей регулярной сессии. В своем выступлении постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что вопрос суверенного равенства в МАГАТЭ остается ключевым принципом справедливого и инклюзивного участия всех государств-членов в управлении агентством.
Учитывая высокую значимость данной проблематики, Казахстан с 2022 года последовательно инициирует включение данного пункта в повестку дня заседаний совета управляющих и генеральной конференции МАГАТЭ", - добавили в пресс-службе.
Тем временем первый заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев встретился с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Андреем Михневым и руководителем Международной финансовой корпорации в Казахстане Зафаром Хашимовым. Обсуждались текущее сотрудничество и перспективы взаимодействия с Группой Всемирного банка, включая подготовку новой Стратегии партнерства на 2026-2031 годы, а также проекты в сферах инфраструктуры, коммунального хозяйства, энергетики, водных ресурсов, цифровой экономики и государственно-частного партнёрства. Стороны подтвердили намерение продолжать укрепление партнерства и конструктивный диалог.
Также сообщается, что в Казани прошел первый конкурс красоты стран БРИКС+, в котором участвовала казахстанская делегация - Ольга Мигунова, Аида Жанкылыш и Арина Каторгина в категориях Mrs, Miss и Little Miss. Участницы - победительницы национальных конкурсов своих стран. Мероприятие стало платформой для культурного и гуманитарного обмена, диалога и продвижения женской силы, а казахстанская делегация провела презентацию национального наследия и мастер-классы по сценической речи и публичным выступлениям. В конкурсе соревновались представительницы 17 стран.
Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел переговоры с исполняющим обязанности управляющего Главного управления по внешней торговле Королевства Мухаммедом Аль-Абдулджабаром. Стороны обсудили расширение двусторонней торговли, диверсификацию товарной номенклатуры, развитие контактов между деловыми кругами и укрепление устойчивых торговых связей на фоне текущей геополитической ситуации. По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем развитии казахстанско-саудовских экономических отношений.
Генеральный консул Казахстана в Стамбуле Нуриддин Аманкул провел встречи с руководителями и журналистами ведущих турецких медиа-холдингов - İhlas Medya, Demirören Medya и Albayrak Medya. Консул рассказал о проекте новой Конституции Казахстана и конституционных реформах, направленных на модернизацию государственного управления, усиление баланса властей и защиту прав граждан. Турецкие СМИ выразили интерес к политической модернизации в Казахстане, стороны подтвердили готовность продолжать информационное сотрудничество и информировать турецкую аудиторию о реформировании страны.
Посол Республики Казахстан в Швейцария Кайрат Саржанов встретился с директором Федерального управления энергетики Швейцарии Бенуа Рева. Обсуждались текущее и перспективное сотрудничество в атомной и возобновляемой энергетике, повышение энергоэффективности, взаимодействие компаний "Казатомпром" и Axpo Power, а также проекты Национального ядерного центра Казахстана с швейцарской NAGRA. Стороны договорились активизировать контакты профильных организаций для обмена опытом и расширения сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии и "зеленой" энергетики.
Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Армении Ваагном Овакимяном. Армянская сторона была ознакомлена с ключевыми аспектами конституционной реформы в Казахстане и подготовкой к республиканскому референдуму 15 марта 2026 года. Председатель ЦИК Армении подтвердил участие в качестве международного наблюдателя, а стороны договорились продолжать обмен опытом и развивать сотрудничество в сфере избирательных процессов.
Посол РК в Индонезии Сержан Абдыкаримов встретился с новым генеральным директором по делам Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки МИД Индонезии Санто Дармосумарто. Стороны обсудили состояние и перспективы казахско-индонезийского сотрудничества в политике, экономике, инвестициях и культуре, а также обменялись мнениями по международной повестке. Абдыкаримов рассказал о конституционных и социально-политических реформах в Казахстане и предстоящем национальном голосовании 15 марта 2026 года. По итогам встречи подтверждена готовность продолжать конструктивный диалог и развивать взаимовыгодное партнерство.
08.03.2026, 12:49 155626
Министры иностранных дел Казахстана и Кувейта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Государства Кувейт шейхом Джаррахом Джабером аль-Ахмадом Ас-Сабахом обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба МИД.
В частности, Кошербаев, выразив обеспокоенность в связи с опасной военной эскалацией в регионе, озвучил позицию Казахстана, а также отметил важность дипломатического урегулирования конфликта в соответствии с принципами международного права.
По итогам беседы главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Кувейта подтвердили приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных и региональных организаций", - добавили в пресс-службе.
Напомним, вчера министры иностранных дел Казахстана и Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
08.03.2026, 11:53 157861
МИД: Расширение институционального сотрудничества обсудили на неформальном заседании Совета глав внешнеполитических ведомств стран ОТГ
Стамбул. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы укрепления политического диалога и расширения институционального сотрудничества обсудили на неформальном заседании Совета министров иностранных дел стран Организации тюркских государств в Стамбуле, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В ходе встречи участники обменялись мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам, а также обсудили перспективы дальнейшего укрепления политического диалога, расширения институционального сотрудничества и продвижения совместных инициатив, направленных на углубление взаимодействия и интеграции в тюркском мире. Особое внимание было уделено вопросам подготовки предстоящих мероприятий в рамках Организации тюркских государств, а также укреплению координации между государствами-членами по ключевым направлениям сотрудничества", - говорится в сообщении.
По данным МИД, казахскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев. В рамках мероприятия он совместно с главами других делегаций был принят президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией, а также перспективы развития взаимодействия в рамках тюркского сотрудничества. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между братскими тюркскими государствами и повышении роли тюркского мира в международных и региональных процессах", - добавили в пресс-службе.
По итогам мероприятия было принято совместное заявление министров иностранных дел ОТГ по недавним событиям на Ближнем Востоке, а также утверждено положение о сотрудничестве с третьими сторонами в формате ОТГ+.
07.03.2026, 17:10 179806
Министры иностранных дел Казахстана и Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам египтян за рубежом Арабской Республики Египет Бадром Абдельаты, сообщили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.
В ходе беседы стороны обсудили сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, а также подчеркнули важность деэскалации и урегулирования всех спорных вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами в рамках норм международного права.
Министры также рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития, выразив заинтересованность в расширении торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного взаимодействия.
Абдельаты заверил, что Египет остается безопасной страной для посещения иностранными туристами, и подчеркнул, что египетские власти принимают все необходимые меры в данном направлении.
Стороны договорились активизировать обмен визитами на высшем и высоком уровне, а также продолжить регулярный диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
07.03.2026, 14:56 185836
Токаев приветствовал решение Ирана отказаться от нападений на соседние страны
Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он сообщил о решении временного руководящего совета отказаться от нападений на соседние страны, сообщил пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров.
Президент Казахстана считает данное решение важной мерой, направленной на смягчение напряженности на Ближнем Востоке, отметил пресс-секретарь.
Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить атаки на соседние государства, за исключением случаев нападения с их стороны, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
Совет вчера постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как в случае атак с их стороны на Иран. Мы много раз говорили, что они наши братья. И мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе", - цитирует иранского президента РИА Новости.
Эскалация конфликта вокруг Ирана началась 28 февраля 2026 года, когда Израиль при поддержке США начал масштабную военную операцию и нанес серию ударов по территории страны. Причиной операции назывался кризис вокруг иранской ядерной программы. В ходе атак были поражены военные объекты и командные пункты. По сообщениям СМИ, в результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, после чего в стране объявили 40-дневный национальный траур.
После начала операции Тегеран объявил о ответных действиях против США и Израиля. Иранские силы начали наносить ракетные удары и запускать беспилотники по израильским городам, а также по американским военным объектам в странах Ближнего Востока.
07.03.2026, 09:13 179391
Глава МИД Казахстана и митрополит Александр обсудили укрепление межрелигиозного мира
Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял главу Православной церкви Казахстана митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, сообщили в МИД РК.
В ходе беседы были рассмотрены вопросы укрепления межрелигиозного мира, общественного согласия и сохранения духовно-нравственных ориентиров.
Также был отмечен вклад Православной церкви Казахстана в поддержание атмосферы взаимного уважения, толерантности и стабильности в обществе.
Собеседники подтвердили значимость дальнейшего взаимодействия государственных органов и религиозных объединений в целях продвижения межрелигиозного диалога, а также укрепления мира и согласия в стране.
