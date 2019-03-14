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Мажилис одобрил временное соглашение между ЕАЭС и Ираном о снижении таможенных пошлин

13.03.2019, 14:50 11935
Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании депутаты мажилиса парламента РК одобрили Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между государствами-членами ЕАЭС и Ираном, передает Kazakhstan Today.
 
Соглашением предусматривается установление преференциального торгового режима и снижение импортных таможенных пошлин во взаимной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Ираном в отношении ограниченной номенклатуры товаров: 502 кода товарной номенклатуры со стороны ЕАЭС и 360 кодов товарной номенклатуры Ирана, сообщили в пресс-службе палаты.
 

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