Мажилис одобрил временное соглашение между ЕАЭС и Ираном о снижении таможенных пошлин

Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании депутаты мажилиса парламента РК одобрили Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между государствами-членами ЕАЭС и Ираном, передает Kazakhstan Today.

Соглашением предусматривается установление преференциального торгового режима и снижение импортных таможенных пошлин во взаимной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Ираном в отношении ограниченной номенклатуры товаров: 502 кода товарной номенклатуры со стороны ЕАЭС и 360 кодов товарной номенклатуры Ирана, сообщили в пресс-службе палаты.

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