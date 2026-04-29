МИД: Казахстан укрепляет международное сотрудничество в торговле, инвестициях и здравоохранении
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч за рубежом для укрепления международного сотрудничества в торговле, инвестициях и здравоохранении, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Казахстан и Китай усиливают сотрудничество на региональном уровне
Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев провел встречу с руководителем канцелярии иностранных дел народного правительства Тяньцзиня Луань Цзяньчжаном. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-китайского межрегионального сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию с городом Тяньцзинем. Посол отметил значительный потенциал Тяньцзиня как одного из ведущих индустриальных и технологических центров Китая, подчеркнув заинтересованность казахстанской стороны в расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и инновационной сферах.
Казахстан и Греция развивают сотрудничество в сфере медицины
Посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин совместно с делегацией Министерства здравоохранения РК во главе с вице-министром Тимуром Муратовым провел встречу с министром здравоохранения Греции Адонисом Георгиадисом. В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, уделив особое внимание практической реализации договоренностей в области медицины.
Казахстан выступает в поддержку Договора о нераспространении ядерного оружия
В штаб-квартире ООН начала работу Обзорная конференция ДНЯО, на которой Казахстан подтвердил приверженность режиму нераспространения, мерам по снижению ядерных рисков и возобновлению диалога между ядерными державами, подчеркнув вклад страны в ядерное разоружение через отказ от оружия и закрытие Семипалатинского полигона, а также значение Центральноазиатской зоны, свободной от ядерного оружия; в ходе мероприятия казахстанская делегация провела ряд встреч с представителями ООН и зарубежных стран.
Казахстан и Пусан объединяют усилия в сфере инноваций, логистики и ИИ
Генконсул Казахстана в Пусане Аслан Аскар обсудил с вице-мэром города Сон Хи Ёпом развитие сотрудничества в транспортно-логистической и IT-сферах, включая усиление Срединного коридора, технологическое партнерство и создание совместных AI-лабораторий, а также расширение авиасообщения, медицинского туризма и образования. Стороны также подтвердили готовность к проведению Казахстанско-Корейского бизнес-форума в рамках подготовки к визиту президента Казахстана в Республику Корея в 2026 году.
В Пекине проект Димаша Кудайбергена "Voice Beyond Horizon" собрал 2 млрд просмотров
В Пекине состоялся творческий семинар по итогам международного проекта "Voice Beyond Horizon", организованного при участии Посольства Казахстана в КНР и китайских партнеров, где обсудили роль проекта в продвижении казахской культуры, развитии гуманитарных связей с Китаем и использовании современных медиаформатов; участники отметили высокий международный интерес к шоу и вклад Димаша Кудайбергена в укрепление культурного диалога между двумя странами.