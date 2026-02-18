Политический диалог и двустороннее сотрудничество: казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч и мероприятий за рубежом
Фото: gov.kz
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч и мероприятий за рубежом для развития международного сотрудничества, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, посол Казахстана в Южно-Африканской Республике Еркин Ахинжанов посетил город Кейптаун и принял участие в ежегодном послании президента ЮАР Сирила Рамафосы народу страны, а также в ряде сопутствующих официальных мероприятий.
В ходе беседы с премьер-министром провинции Западный Кейп Аланом Винде, мэрами городов провинции: Кейптауна - Джордином Хилл-Льюисом, Джорджа - Олдермен Брауэном Джонсоном, Моссел-Бея - Дирком Коце, Найзны - Тандо Матикой, а также министром по делам мобильности провинции Айзеком Мбулело Силеку были обсуждены перспективы расширения межрегионального взаимодействия.
Тем временем посол Казахстана в Словакии Жанна Сагинова провела встречи с руководством торгово-промышленной палаты Жилинского края в лице директора Павола Витека и члена правления Яна Мишуры, а также владельцем AZC Group Яном Саболом. В рамках проведенных встреч были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и Словакией. Казахский дипломат рассказала об экономическом и инвестиционном потенциале Казахстана и ознакомила словацких предпринимателей с возможностями казахстанского рынка.
Еще одна важная встреча состоялась в генконсульстве Казахстана в Шанхае, где обсудили вопросы укрепления сотрудничества между основными городами Казахстана и Китая. В ходе встречи с представителями канцелярии иностранных дел народного правительства города генеральный консул Казахстана в Шанхае Нурлан Аккошкаров отметил важность перевода двусторонних отношений в практическую плоскость.
Кроме того, посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев провел встречу с генеральным директором департамента Министерства иностранных дел Биной Джорджем. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы казахско-индийского взаимодействия, а также перспективы дальнейшего укрепления политического диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Также на площадке посольства Турции в Малайзии состоялось культурное мероприятие, посвященное учреждению 15 декабря Всемирным днем тюркских языков по решению ЮНЕСКО. По итогам встречи послы тюркоязычных государств договорились проводить такие мероприятия в Малайзии на регулярной основе и совместно отметить первую годовщину Всемирного дня тюркских языков.
Посол Казахстана в Кувейте Ержан Елекеев провел встречу с исполнительным директором Kuwait Oil Company Ахмадом Аль-Эйданом. Стороны обменялись мнениями о перспективах взаимодействия Казахстана и Кувейта в нефтяной отрасли, включая обмен опытом в сфере разведки и добычи углеводородов, развитие нефтепереработки и подготовку отраслевых кадров.
В сенате Франции состоялась конференция, посвященная геоэкономическим возможностям и геополитическим вызовам Казахстана и Центральной Азии. Мероприятие прошло под патронажем Вице-председателя Сената Франции Лоика Эрве и было организовано Институтом перспектив и безопасности Европы (IPSE). С казахстанской стороны участие приняли Посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова, сенатор Парламента Казахстана Евгений Больгерт и генеральный директор компании "Xander Group" эксперт Искандер Акылбаев.
Посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай встретился с генеральным секретарем МИД Иордании Дайфаллой Али Аль-Файезом. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам казахско-иорданского сотрудничества, отметив положительную динамику двусторонних контактов, а также подтвердили заинтересованность в укреплении политического диалога, расширении практического взаимодействия и дальнейшей координации позиций в рамках международных организаций.
Делегация Казахстана во главе с послом Казахстана в Эфиопии, постоянным представителем Казахстана при Африканском союзе Жалгасом Адилбаевым приняла участие в ежегодном 39-м саммите глав государств-членов Африканского союза (АС), состоявшемся в Аддис-Абебе 14-15 февраля 2025 года. Темой саммита было объявлено: "Обеспечение устойчивого водоснабжения и безопасных санитарных систем для достижения целей Повестки дня на период до 2063 года". В ходе заседаний особое внимание было уделено вопросам водной безопасности, трансграничного управления водными ресурсами, финансирование инфраструктурных проектов в сфере водоснабжения и санитарии, а также укрепления устойчивости к изменению климата и засухам на континенте.
В Министерстве иностранных дел Казахстана прошел пятый раунд политических консультаций с Швецией, в ходе которых стороны обсудили развитие политического диалога, расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, культурно-гуманитарные связи, взаимодействие в международных организациях и вопросы региональной и глобальной повестки. Казахстанская делегация была возглавлена заместителем министра Арманом Исетовым, шведская - Генеральным директором по политическим вопросам Торбьёрном Сольстрёмом. Стороны подтвердили готовность углублять партнерство, включая сотрудничество с ЕС, а также отметили рост товарооборота в 2025 году до $361,6 млн (+10,4 %), с экспортом $75,9 млн и импортом $285,6 млн, и общий приток прямых инвестиций из Швеции за 2005-2025 годы свыше $690 млн.