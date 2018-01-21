МИД Казахстана презентовал проект Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма

Нью-Йорк. 20 января. Kazakhstan Today - Вчера в штаб-квартире ООН прошло Специальное мероприятие высокого уровня, посвященное презентации первичного проекта, инициированного президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, передает Kazakhstan Today.

Документ был официально запущен министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым.

Как сообщили в пресс-службе казахстанского внешнеполитического ведомства, мероприятие вызвало большой интерес в ООН. В презентации проекта и его обсуждении приняли участие делегации более 100 государств-членов Организации (из них более 30 - на уровне постоянных представителей).

Основные цели документа - создание широкой международной коалиции стран-партнеров по контртерроризму и достижение к столетию ООН в 2045 году мира, свободного от терроризма.

"Заместитель генерального секретаря - руководитель Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков высоко оценил усилия Казахстана, который привнес свой уникальный опыт в обеспечение безопасности и устойчивого развития. Он особо отметил работу и роль Астаны в Совбезе ООН, в особенности успешное председательство в этом главном глобальном органе по международной безопасности и руководство тремя санкционными комитетами, связанными с вопросами борьбы с террористическими структурами. По словам высокопоставленного ооновского дипломата, контртерроризм является одним из самых главных приоритетов программы реформ генерального секретаря Антониу Гутерриша. Он надеется, что реализация Глобальной контртеррористической стратегии (ГКТС) обеспечит лучшую согласованность, наращивание потенциала и надежное партнерство. В данном контексте В. Воронков приветствовал принятие Совместного плана действий (СПД) в Центральной Азии по реализации ГКТС и вклад Казахстана в качестве его донора. Он также дал высокую оценку инициативе Астаны по подготовке Кодекса поведения, который будет дорабатываться в ходе очередного двухгодичного обзора реализации ГКТС и встречи руководителей контртеррористических структур государств-членов, которую организует ООН в конце июня 2018 года", - информирует пресс-служба МИД РК.

Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча в своем докладе отметил, что цели Казахстана и ООН по контртерроризму сходятся и пожелал Астане успеха в этом начинании. Рассказав об опыте принятия СПД в 2011 году, когда он возглавлял Региональный центр по превентивной дипломатии в Центральной Азии, он высоко оценил план как модель для других частей мира. При этом была акцентирована взаимосвязь между затяжными конфликтами, насильственным экстремизмом и терроризмом, а также необходимость регулярного обновления всеобъемлющих мер для предотвращения вооруженных конфликтов в современном мире, в том числе путем использования превентивной дипломатии.

Замминистра иностранных дел Афганистана Хикмет Карзай высоко оценил проект Кодекса поведения как важный шаг в укреплении международного сотрудничества и контртеррористической архитектуры ООН. Он был особенно впечатлен несколькими особенно важными пунктами документа, такими как непредоставление территории для совершения терактов, нулевая терпимость к терроризму, целостный подход, сдерживание терроризма. Х. Карзай подчеркнул, что Кодекс поведения заслуживает коллективной поддержки международного сообщества и выразил надежду на последующие транспарентные дискуссии по тексту документа.

Выступившие на заседании делегации государств-членов Совбеза активно поддержали инициативу Казахстана и выразили готовность продолжить предметное обсуждения проекта с целью его дальнейшей доработки и согласования, с выходом на всеобъемлющий документ, который призван стать важной основой для укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

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