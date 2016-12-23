Министры иностранных дел Казахстана и Узбекистана обсудили в Ташкенте вопросы развития двусторонних отношений

Ташкент. 23 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова с министром иностранных дел Республики Казахстан Ерланом Идрисовым, прибывшим в Узбекистан с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе МИД РУ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений через призму реализации договоренностей, достигнутых в ходе узбекско-казахстанских контактов на высшем уровне, передает Kazakhstan Today.

"Отдельное внимание на встрече было уделено межмидовскому взаимодействию в рамках международных и региональных организаций с учетом избрания Казахстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы. Стороны подтвердили наличие взаимного интереса к дальнейшему углублению диалога в различных областях, включая активизацию деятельности двусторонних институтов сотрудничества. Отмечена близость и совпадение позиций Узбекистана и Казахстана практически по всем обсужденным проблемам", - говорится в сообщении.

В переговорах также принял участие посол Казахстана Ерик Утембаев.

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