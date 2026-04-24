МВФ откроет региональный центр развития в Алматы
Ратификация меморандума способствует социально-экономическому развитию страны, а также укреплению национального институционального потенциала в области экономической политики и государственного управления
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат одобрил ратификацию меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и Международным валютным фондом о создании регионального центра развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии.
Деятельность регионального центра обеспечит развитие профессиональных навыков и повышение профессиональной компетенции работников государственных органов Республики Казахстан по вопросам макроэкономического анализа, денежно-кредитной и бюджетной политики, финансового регулирования и надзора, макроэкономической статистики", - отметили в сенате.
Кроме того, программы регионального центра направлены на содействие странам-бенефициарам (Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) в создании прочных институтов и повышении квалификации для выработки и проведения обоснованной экономической политики, которая способствует устойчивому росту.
Меморандум предусматривает предоставление региональному центру и его сотрудникам иммунитетов и привилегий в дополнение к иммунитетам и привилегиям, предусмотренным статьей IX статей Соглашения МВФ.
Напомним, в начале апреля мажилис ратифицировал меморандум. Документ был подписан 23 октября 2024 года в Вашингтоне.
Региональный центр развития потенциала разместят в городе Алматы.
24.04.2026, 09:41 5121
Казахстан и ОБСЕ обсудили климат, безопасность и региональную повестку
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, прибывшим в столицу для участия в Региональном экологическом саммите. Стороны обсудили развитие сотрудничества между Казахстаном и ОБСЕ, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Ермек Кошербаев подчеркнул, что Центральная Азия уделяет большое внимание продвижению "зеленой" повестки. В этой связи саммит стал важной площадкой для выработки совместных подходов к смягчению последствий изменения климата, сохранению водных ресурсов и противодействию иным экологическим вызовам региона.
Также была отмечена своевременность инициативы президента Казахстана по созданию Международной водной организации.
Глава МИД подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию партнерства с ОБСЕ и подтвердил приверженность страны основополагающим принципам организации.
В свою очередь Феридун Синирлиоглу подтвердил готовность ОБСЕ продолжать поддержку стран региона в вопросах адаптации к изменению климата и перехода к чистой энергетике. Он также отметил активную роль Казахстана как надежного партнера организации по всем трем измерениям ее деятельности.
Стороны обсудили ключевые направления взаимодействия между Казахстаном и ОБСЕ и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
По итогам встречи собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества, направленного на укрепление безопасности, стабильности и устойчивого развития на пространстве ОБСЕ.
Напомним, ранее Ермек Кошербаев встретился с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Татьяной Молчан. Переговоры состоялись на полях Регионального экологического саммита, проходящего в Астане.
24.04.2026, 09:13 5416
Кошербаев обсудил с главой ЕЭК ООН перспективы сотрудничества
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы сотрудничества Казахстана с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), включая взаимодействие в сферах устойчивого развития, экологии, транспорта и энергетики, обсудил на встрече в Астане министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем ЕЭК ООН Татьяной Молчан, сообщили в пресс-службе МИД.
Стороны отметили актуальность дальнейшего укрепления партнерства в рамках многосторонних платформ, в том числе Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). Особое внимание уделено вопросам реализации климатической повестки, развитию региональной инфраструктуры, а также продвижению инициатив Казахстана в системе ООН.
Глава внешнеполитического ведомства отметил важность проведенных на полях Регионального экологического саммита международных консультаций по инициативе главы государства о создании Международной организации по воде в структуре ООН.
По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в расширении взаимодействия и координации усилий на международных площадках.
Напомним, с 22 по 24 апреля в Астане проходит Региональный экологический саммит с участием глав государств Центральной Азии. По итогам встречи президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли декларацию о региональном сотрудничестве в области экологии и устойчивого развития "Экологическая солидарность Центральной Азии".
Документ подтверждает намерение стран активизировать совместную работу по ключевым экологическим вопросам, включая борьбу с изменением климата, сохранение ледников и биоразнообразия, управление отходами и химическими веществами, противодействие деградации земель и опустыниванию, а также улучшение качества атмосферного воздуха.
Практическим инструментом реализации договоренностей станет Региональная программа действий, разработанная совместно с агентствами ООН. Она предусматривает запуск региональных инициатив по основным тематическим направлениям саммита и направлена на укрепление экологической устойчивости и устойчивого развития Центральной Азии.
23.04.2026, 20:59 28426
Казахстан и Организация тюркских государств обсудили совместные проекты и развитие сотрудничества
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева, сообщили в пресс-службе МИД.
Министр отметил, что Казахстан, как инициатор создания ОТГ, придает особое значение дальнейшему развитию и укреплению тюркской интеграции. Была подчеркнута важность углубления практического сотрудничества и реализации совместных проектов в приоритетных сферах взаимодействия.
Генеральный секретарь высоко оценил работу Регионального экологического саммита (РЭС), выразив уверенность, что итоги столь важного мероприятия придадут дополнительный импульс внедрению устойчивых практик и реализации совместных инициатив в сфере охраны окружающей среды.
Кубанычбек Омуралиев также проинформировал об итогах второго заседания министров окружающей среды и экологии государств - членов ОТГ, состоявшегося на полях РЭС.
Повестка дня встречи включала вопросы взаимодействия Республики Казахстан с ОТГ и обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки и ситуации в регионе.
23.04.2026, 20:53 29396
Президент Казахстана и вице-премьер Омана обсудили расширение сотрудничества
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра по экономическим вопросам Султаната Оман Зиязина бен Хайсама Аль Саида, сообщили в пресс-службе Акорды.
В ходе встречи президент подчеркнул, что Оман является проверенным временем и надежным партнером нашей страны в арабском мире и Казахстан твердо настроен на всестороннее укрепление сотрудничества.
Наши двусторонние связи крепнут как в политической, так и в экономической сферах. Выражаю признательность за Вашу личную приверженность делу укрепления наших отношений. Пользуясь этой благоприятной возможностью, хотел бы передать искреннее приветствие и глубочайшее уважение Султану Хайсаму бен Тарику Аль Саиду. Мы ожидаем визит Его Величества в Астану", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Заместитель премьер-министра Омана поблагодарил президента Казахстана за теплый прием и подтвердил настрой оманской стороны на дальнейшее углубление межгосударственных отношений
Казахстан - очень красивая страна, обладающая богатым культурным наследием. Для меня большая честь передать Вашему Превосходительству наилучшие пожелания Его Величества. Отношения между нашими странами, как Вам хорошо известно, были установлены еще в 1992 году. Таким образом, мы были одной из первых стран Совета сотрудничества арабских государств Залива, установивших дипломатические отношения с Казахстаном. Нас связывают тесные контакты, которые охватывают практически все сферы, включая культуру, торговлю, экономику и туризм. Мы надеемся, что сможем укрепить наше сотрудничество в этих областях", - заявил Зиязин бен Хайсам Аль Саид.
Президент Казахстана вновь выразил поддержку братскому народу Омана в текущий сложный период на Ближнем Востоке.
Касым-Жомарт Токаев также отметил высокий международный авторитет Омана как государства, прилагающего активные усилия для поддержания мира и стабилизации в регионе.
Собеседники обстоятельно обсудили перспективы расширения казахско-оманского торгово-экономического взаимодействия, уделив особое внимание сферам энергетики, металлургии, транспорта и логистики, сельского хозяйства, цифровизации. Также подчеркнута значимость наращивания культурно-гуманитарных связей.
Также глава государства наградил заместителя премьер-министра Зиязина бен Хайсама Аль Саида орденом "Достық" I степени за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Оманом, развитие дружбы между двумя народами.
23.04.2026, 20:25 33081
Казахстан и ПРООН обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН - заместителем администратора Программы развития ООН Хаолян Сюй, прибывшим для участия в Региональном экологическом саммите (РЭС), сообщает МИД РК.
В ходе встречи Ермек Кошербаев отметил важность сотрудничества Казахстана с ПРООН, подчеркнув его значимость для реализации приоритетов устойчивого развития и укрепления регионального взаимодействия.
Глава внешнеполитического ведомства также выразил благодарность ПРООН за содействие в организации и активное участие в РЭС, отметив значимый вклад организации в продвижение регионального диалога по вопросам водных ресурсов, экологии и климатической повестки.
Отдельное внимание было уделено развитию координации по линии Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, а также перспективам создания субрегионального офиса ПРООН в Алматы, нацеленного на усиление региональной синергии.
В ходе встречи были обсуждены страновая программа ПРООН для Казахстана на 2026-2030 годы, вопросы управления водными ресурсами, включая проблемы, связанные с восстановлением Аральского моря, и создания Международной организации по воде в структуре ООН, а также совместная работа в рамках Международного года волонтеров в интересах устойчивого развития 2026 года, объявленная Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе РК.
По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжать развитие партнерства в интересах достижения общих целей.
23.04.2026, 19:34 33746
Министр иностранных дел Казахстана принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асада Маджида Хана, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия РК с ОЭС, уделив особое внимание развитию торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества, а также ситуацию в регионе.
Глава МИД РК подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему углублению партнерства с ОЭС и подчеркнул важность эффективной реализации совместных инициатив, направленных на устойчивое развитие государств - членов организации.
Генеральный секретарь ОЭС высоко оценил вклад Казахстана в работу организации и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в приоритетных направлениях, включая развитие транспортных коридоров, промышленной кооперации и "зеленой" экономики.
Повестка дня встречи также включала вопросы, касающиеся деятельности секретариата ОЭС.
23.04.2026, 18:21 34941
Президент Казахстана принял председателя правления Восточного комитета германской экономики
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и председатель правления Восточного комитета германской экономики, председатель наблюдательного совета CLAAS Group Катрина Клаас-Мюльхойзер обсудили перспективы дальнейшего укрепления казахско-германского экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе Акорды.
Глава государства поблагодарил председателя правления Восточного комитета германской экономики за значительный вклад в развитие двусторонних связей и выразил уверенность в продолжении поддержки совместных инициатив и проектов. Катрина Клаас-Мюльхойзер поздравила Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с успешным проведением референдума по принятию новой Конституции.
В ходе встречи был отмечен значительный потенциал расширения взаимодействия в сферах торговли, инвестиций и промышленности. Особое внимание было уделено укреплению кооперации двух стран в таких отраслях, как энергетика, машиностроение, агропромышленный комплекс, логистика и управление водными ресурсами", - говорится в сообщении.
Собеседники также обсудили повестку предстоящего диалога в формате "С5 + Германия" и договорились продолжить работу по углублению торгово-экономических отношений.
Ранее сообщалось, что взаимная торговля Казахстана и Баварии достигла 3,4 млрд евро.
23.04.2026, 18:09 37311
МИД: Казахстан продвигает экологическое партнерство и культурные проекты за границей
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Хорватии обсудил в Загребе с министром экологии вопросы сотрудничества в сфере устойчивого развития и "зеленых" технологий. Параллельно посольство Казахстана в России передало московским школам книги об истории и культуре страны.
В Загребе состоялась встреча посла Казахстана Даулета Батрашева с министром охраны окружающей среды и "зеленого" перехода Хорватии Марией Вучкович.
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды, устойчивого развития и климатической политики. Отмечена важность активизации диалога между профильными ведомствами, а также обмена опытом в сфере экологического регулирования, управления водными ресурсами, повышения энергоэффективности и внедрения "зеленых" технологий.
Посольство Казахстана в России передало в подарок московским школам книги, знакомящие с богатой историей и культурой Казахстана. Акция была приурочена к Всемирному дню книги и авторского права (23 апреля) и предстоящему Дню Победы.
Издания были переданы школам, носящим имена Героев Советского Союза, в том числе казахстанцев: № 1912 имени Бауыржана Момышулы, № 1512 имени Алии Молдагуловой, № 1284 имени Натальи Ковшовой, а также № 1571. В перечень литературы вошли книга главы государства Касым-Жомарта Токаева "Слово об отце", книга Асета Аккузинова "Плечом к плечу" (о вкладе Казахстана в Победу), произведения Абая, Шакарима, Бауыржана Момышулы, исследовательские труды о Чокане Валиханове и Олжасе Сулейменове, антология казахстанской поэзии, сборник казахских народных сказок, рецепты казахской кухни, справочник казахских праздников и другие. Некоторые из них впервые переведены на русский язык.
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?