На встрече глав МИД стран ОДКБ в Алматы обсудят ситуацию вокруг Договора о РСМД

Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник примет участие во встрече министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алматы, где на рассмотрение будет вынесен подготовленный РФ проект заявления по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает Kazakhstan Today.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В понедельник состоятся заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в узком и расширенном оставах. Всего на повестку дня вынесено 12 вопросов, пишет ТАСС

Как сообщили ранее в МИД РФ, "министры [в Алматы] обсудят вопросы внешнеполитической координации в рамках Организации [Договора о коллективной безопасности], актуальные проблемы международной и региональной безопасности", в том числе борьбу с террористами и трансграничными угрозами.

"Планируется принятие заявления министров иностранных дел государств-членов ОДКБ "О ситуации вокруг Договора о РСМД", проект которого подготовлен российской стороной", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Среди других пунктов повестки дня - развитие миротворческой составляющей ОДКБ в контексте разработанной секретариатом организации дорожной карты с 2018 по 2021 год. Главы МИД также изучат работу по дальнейшему развитию договорно-правовой базы ОДКБ, утвердят план совместных заявлений по внешнеполитической проблематике на 2018 год и, как ожидается, примут план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2018 года - первое полугодие 2019 года. Важной частью встречи станет подготовка документов для встречи глав государств - членов ОДКБ, которая состоится осенью.

В последние годы между Россией и США обострилась полемика вокруг выполнения Договора о РСМД 1987 года. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях. В Москве при этом отмечали, что хотели бы сохранить соглашение.

В 2014 году США обвинили Россию в разработке ракеты, имеющей радиус действия от 500 до 5,5 тыс. километров. В 2017 году американские СМИ писали, что речь идет о ракете 9М729 (по классификации НАТО SSC-8). Однако, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, "крылатая ракета наземного базирования с индексом 9М729 полностью отвечает требованиям договора", а американская сторона "не привела конкретных фактов нарушений".

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, США сами "достаточно вольно трактуют существо договорных обязательств там, где это препятствует созданию важных для них вооружений". В частности, это касается использования при испытаниях средств ПРО ракет-мишеней (Нera, LRALT и MRT), сходных по характеристикам с ракетами средней и меньшей дальности. США квалифицируют их как разрешенные договором ракеты касса "земля - воздух", а российские специалисты считают, что под видом этих пусков проходит отработка технологий производства и применения ракет запрещенной дальности.

Просмотров: 2317