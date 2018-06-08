Назарбаев встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей

Пекин. 8 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся с государственным визитом в КНР, встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, передает Kazakhstan Today.

Ли Чжаньшу, поприветствовав президента Казахстана от имени ВСНП Китая, отметил плодотворный характер переговоров, состоявшихся в рамках государственного визита, а также указал, что подписанные по их результатам документы обозначили конкретные планы развития двусторонних отношений на современном этапе, сообщила пресс-служба Акорды.

"Для нашего народа Вы большой друг, а для меня лично Вы являетесь одним из самых уважаемых государственных деятелей. В Казахстане под Вашим руководством сформирована рыночная экономика, улучшается жизнь населения, отмечается стабильность в обществе. Постоянно возрастает авторитет вашей страны в мире и регионе. Ваше государство проложило себе дорогу к свету, как у вас говорят - "Нурлы жол". Вы - выходец из народа, знаете его чаяния и на протяжении долгих лет ведете Казахстан по пути успешного развития. Вы являетесь героической личностью для китайского народа и примером для нас - руководителей. Как ваш друг и ваш сосед, Китай искренне рад успехам Казахстана", - заявил председатель ВСНП.

В свою очередь Нурсултан Назарбаев поблагодарил Ли Чжаньшу за теплые слова. "Я хочу поздравить Вас с избранием на этот высокий пост председателя Постоянного комитета ВСНП и пожелать Вам успехов", - сказал президент Казахстана.

По информации пресс-службы, в контексте обсуждения вопросов межпарламентского сотрудничества двух стран Нурсултан Назарбаев отметил, что решение, принятое на 19-м съезде ВСНП и направленное на поддержание стабильности в стране и выполнение поставленных задач, имеет историческое значение для Китая.

Кроме того, глава государства указал на то, что строительство социализма с китайской спецификой, по пути которого Китай идет в течение 40 лет, ознаменовано достижениями мирового уровня.

"Китай сегодня стал одной из самых больших и ведущих экономик мира. Быстро внедряются инновации, увеличиваются инвестиции в науку. Ваша страна вступила на совершенно новый путь своего развития", - заключил президент Казахстана.

Кроме того, в ходе государственного визита президент Казахстана возложил цветы к Памятнику народных героев, расположенному на площади Тяньаньмэнь, и почтил память сынов китайского народа, отдавших свои жизни в ходе национально-освободительной борьбы XIX-XX веков.

Монумент посвящен событиям, отражающим историю революционного движения Китая в период с Первой опиумной войны 1840 года до основания Китайской Народной Республики в 1949 году, проинформировали в пресс-службе.

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