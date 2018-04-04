Астана. 4 апреля. Kazakhstan Today - Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на 14-15 мая. Об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает Kazakhstan Today.

"У нас было ориентировочно 14-15 (мая намечен очередной раунд переговоров в Астане), пока остается так", - цитирует Лаврентьева ТАСС .

Спецпредставитель также отметил, что положительное развитие ситуации в Восточной Гуте позволяет рассчитывать на хорошие перспективы в сирийском урегулировании. "Думаю, перспективы, в принципе, просматриваются нормальные сейчас, хорошие, с учетом положительных результатов в том, что у нас в Восточной Гуте", - сказал он.

По словам Лаврентьева, эти вопросы будут обсуждаться на саммите президентов России, Турции и Ирана, который пройдет в среду в Анкаре. "Будет обсуждаться весь спектр вопросов, касающихся сирийского урегулирования, потому что, конечно, времени прошло много с первого саммита (в Сочи осенью 2017 года). Нужно просто подвести определенный итог и наметить перспективы", - сказал он.

Ранее в среду начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко сообщил, что мирные жители Восточной Гуты продолжают массово возвращаться в освобожденные населенные пункты Сакба, Кафер-Батна, Байт-Сава, Мисраба, Модиара, Хаззе. По его данным, вернулось более 50 тыс. человек. На основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из населенного пункта Дума в Восточной Гуте. За двое суток из города Дума вывезено 2269 боевиков и членов их семей.

Просмотров: 3189