Посол Казахстана вручил верительные грамоты королю Таиланда
Фото: МИД РК
Бангкок. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан вручил верительные грамоты королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаочаоюхуа, сообщила пресс-служба МИД РК.
Баймухан отметил, что Казахстан придает особое значение развитию партнерства с Таиландом. Казахский дипломат также акцентировал внимание на высоком инвестиционном потенциале страны, привлекшей за последние три десятилетия свыше $400 млрд прямых иностранных инвестиций, а также обозначил перспективные направления сотрудничества для тайского бизнеса в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, энергетики, логистики, туризма и передовых технологий.
Отдельно была отмечена роль Казахстана как важного евразийского транспортно-логистического узла благодаря развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, коридора Север - Юг и автомагистрали Западная Европа - Западный Китай, а также модернизации железнодорожной инфраструктуры и сухих портов.
Особое внимание было уделено вкладу Казахстана в глобальную продовольственную безопасность, его позиции среди ведущих поставщиков нефти на внешние рынки, а также формированию базы редкоземельных элементов, востребованных для развития "зеленой" и цифровой экономики.
Король Маха Вачиралонгкорн отметил, что Таиланд придает большое значение тесной дружбе с Казахстаном, подчеркнув, что двусторонние отношения последовательно развиваются и укрепляются благодаря традиционно дружественным связям, основанным на взаимном доверии и уважении. Было подтверждено, что сотрудничество между двумя странами успешно осуществляется как на двустороннем, так и на многостороннем уровне в духе доброй воли и взаимопонимания.
Король также выразил уверенность, что дальнейшее развитие теплых отношений и сотрудничества между Казахстаном и Таиландом будет способствовать прогрессу, процветанию и благополучию народов двух стран, а также внесет вклад в укрепление мира и стабильности.
В 2025 году двусторонний товарооборот между РК и Таиландом составил около $260 млн, что составляет более 70% торговли Таиланда со странами Центральной Азии, подчеркивая ключевую роль Казахстана как регионального партнера.
12.02.2026, 11:59 1586
Министр иностранных дел Казахстана принял участие в Экономическом форуме "Центральная Азия - Германия"
Фото: МИД РК
Берлин. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в Экономическом форуме с участием глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Германии в формате C5+1. Организатором мероприятия выступил Восточный комитет германской экономики, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Форум стал ключевой площадкой для углубленного диалога между государствами Центральной Азии и Германией по актуальным вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также по укреплению регионального взаимодействия.
В ходе пленарной части мероприятия выступил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефул, а также министры иностранных дел государств Центральной Азии. В своих заявлениях они подчеркнули стратегическую значимость формата C5+1, растущую роль Центральной Азии в системе международных экономических связей и важность расширения практического взаимодействия с немецким бизнесом.
Особое внимание было уделено вопросам диверсификации экономического сотрудничества, развитию взаимовыгодного партнерства и созданию благоприятных условий для реализации совместных проектов в приоритетных отраслях.
В рамках тематических сессий были представлены доклады представителей немецкого бизнеса по четырем ключевым направлениям:
- Сырьевые материалы - перспективы сотрудничества в сфере добычи, переработки и устойчивого использования природных ресурсов, а также формирование надежных и устойчивых цепочек поставок;
- Энергетика - возможности взаимодействия в области традиционной энергетики, развития возобновляемых источников энергии и энергетического перехода;
- Сельское хозяйство - потенциал совместных проектов в агропромышленном секторе, внедрение инновационных технологий и повышение продовольственной безопасности;
- Логистика и транспортная доступность - развитие транспортных коридоров, улучшение региональной связанности и укрепление транзитного потенциала Центральной Азии.
Уверен, что данная площадка послужит серьезным дополнением формата C5+1 на уровне глав государств, а также эффективным механизмом укрепления торговых и инвестиционных связей между нашими странами", - подчеркнул глава МИД Казахстана.
Участники форума отметили, что укрепление экономического сотрудничества между Центральной Азией и Германией отвечает взаимным интересам, способствует устойчивому развитию региона и формированию более диверсифицированных цепочек поставок.
По итогам мероприятия стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога в формате C5+1 и активизации практического взаимодействия между государственными структурами и деловыми кругами стран Центральной Азии и Германии.
Кроме того, в рамках визита в Германию министр провел ряд двусторонних встреч. В частности, Ермек Кошербаев встретился с Федеральным министром экономики и энергетики Катериной Райхе.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития казахско-германского сотрудничества с акцентом на взаимодействие в индустриально-технологической сфере, энергетике, логистике, цифровизации и сельском хозяйстве.
Казахстан придает исключительное значение развитию сотрудничества с ФРГ и считает ключевым стратегическим партнером в ЕС. Мы готовы активно наращивать экономическое сотрудничество с Германией, как на двустороннем уровне, так и в рамках региональных форматов ЕС и Центральной Азии и нацелены воплощать согласованные инициативы в конкретные проекты и осязаемые результаты", - отметил Кошербаев.
Он подчеркнул, что наша страна добилась значительных результатов в социально-экономическом развития и согласно данным МВФ, Казахстан вошел в число 50 ведущих экономик мира с показателем в 300 млрд долларов США, что соответствует 15 тысячам долларов на душу населения, а также в пятерку стран-лидеров по средним темпам роста, реального ВВП который с период с 2000 по 2025 годы составил 3,6%.
Казахстан является для Германии надежным партнером в Центральной Азии. Мы настроены на дальнейшее углубление нашего экономического и энергетического сотрудничества на основе устойчивого развития и инноваций", - сообщила Райхе.
В ходе встречи стороны уделили особое внимание энергетическому сотрудничеству, в том числе поставкам казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт. Также рассмотрены перспективы сотрудничества по производству и экспорту зеленого водорода из Казахстана в Германию и страны ЕС.
В индустриально-технологической сфере обсуждались совместные проекты в машиностроении, химической промышленности и горнометаллургическом секторе, а также трансфер немецких технологий и лучших практик.
Министры подтвердили значимость развития логистических коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут, и выразили готовность к сотрудничеству в цифровизации транспортных и промышленных процессов.
По итогам встречи была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и достигнута договоренность о продолжении предметного диалога по совместным инициативам.
Кроме того, глава МИД Казахстана встретился с представителями ряда крупных немецких компаний и деловых объединений, включая "Deutsche Bahn", "Noble Elements", "Lanxess", "Rhenus Group" и "DIHK" (Германская промышленно-торговая палата).
В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-германского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также возможности расширения взаимодействия в сферах промышленности, химической отрасли, логистики, машиностроения, здравоохранения и профессионального образования.
Министр отметил стратегический характер отношений между Астаной и Берлином, подчеркнув, что Казахстан заинтересован в привлечении высокотехнологичных инвестиций, внедрении передовых производственных решений и углублении кооперации с немецким бизнесом.
Особое внимание было уделено вопросам локализации производства, трансфера технологий, устойчивого развития и "зеленой" экономики.
Представители немецких компаний и ассоциаций высоко оценили проводимые в Казахстане реформы по улучшению инвестиционного климата и выразили готовность к расширению присутствия на казахстанском рынке. В ходе обсуждения были рассмотрены конкретные направления возможного сотрудничества, включая реализацию совместных проектов и развитие кадрового потенциала.
В заключение встреч стороны подтвердили намерение продолжать конструктивный диалог и активизировать практическое взаимодействие между государственными органами Казахстана и немецким бизнес сообществ.
11.02.2026, 17:16 21131
Вопросы инвестиций, транспорта и гуманитарного сотрудничества обсудили казахстанские дипломаты с зарубежными партнерами
Фото: МИД РК
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты и представители деловых кругов провели серию встреч и мероприятий в Европе, США и странах Ближнего Востока. В ходе переговоров и презентаций были обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества, развития транспортно-логистических маршрутов, образовательных и научных обменов, а также укрепления межпарламентского и экономического взаимодействия, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
В головном офисе Нидерландского агентства по предпринимательству (RVO) состоялось заседание Нидерландско-Казахстанской бизнес-ассоциации (NKBA) на тему Kazakhstan-Netherlands: New Investment Cycle & Strategic Opportunities, собравшее представителей государственных органов, деловых кругов и экспертного сообщества двух стран. Мероприятие стало важной платформой для обсуждения новых инвестиционных возможностей, стратегических приоритетов Казахстана и перспектив расширения двустороннего экономического сотрудничества в условиях начавшегося нового инвестиционного цикла. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению деловых контактов, запуску новых инвестиционных проектов и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики. Особое внимание будет уделено реализации совместных инициатив в промышленности, логистике, агропромышленном комплексе, цифровых технологиях и устойчивой инфраструктуре, формирующих основу нового этапа стратегического партнерства между Казахстаном и Нидерландами.
В Венгрии состоялась встреча посла Казахстана Абзала Сапарбекулы с заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Адамом Имре Сючем. Стороны подчеркнули, что сотрудничество Казахстана и Венгрии в области образования и науки носит системный, долгосрочный и многоуровневый характер, охватывая академическую мобильность, стипендиальные программы, межуниверситетское взаимодействие, научные обмены и развитие человеческого капитала. Было отмечено, что образование и наука являются важным гуманитарным измерением двусторонних отношений и способствуют укреплению межчеловеческих контактов и стратегического партнерства.
Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков встретился с министром транспорта и логистических услуг Королевства Салехом Аль-Джассером. Стороны рассмотрели возможности расширения двустороннего взаимодействия в сфере транспорта и логистики. Особое внимание было уделено продвижению новых логистических маршрутов, расширению договорно-правовой базы, а также эффективному использованию потенциала международных транспортных коридоров.
Посол Казахстана в Молдове Алмат Айдарбеков провел встречу с депутатом парламента Молдовы, председателем группы дружбы с Казахстаном Илье Ионашом. Стороны подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшее укрепление казахстанско-молдавского взаимодействия, акцентировав внимание на значимости регулярного политического диалога и расширения межпарламентского сотрудничества.
На площадке клуба National PressClub состоялась презентация доклада, посвященного транзитному потенциалу Евразии, в том числе Среднего коридора и "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP). Посол Казахстана в США Магжан Ильясов отметил, что развитие транспортно-логистических маршрутов Восток - Запад отвечает долгосрочным интересам устойчивого экономического роста, укрепления региональной связанности и диверсификации глобальных цепочек поставок. Он подчеркнул, что Казахстан последовательно развивает транзитный и логистический потенциал, инвестируя в модернизацию железнодорожной, портовой и цифровой инфраструктуры, а также в оптимизацию торговых и таможенных процедур.
Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов провел встречу с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Бобуром Усмановым. Встреча стала продолжением ранее проведенных переговоров с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым в январе и была направлена на более детальное обсуждение текущих вопросов сотрудничества. Стороны рассмотрели график двусторонних мероприятий и крупных международных событий, запланированных на текущий год, а также планируемые заседания совместных межправительственных и отраслевых механизмов сотрудничества.
Генеральный консул Казахстана в Гуанчжоу Валихан Сарсембеков встретился с руководителем Канцелярии иностранных дел города Юньфу Линь Шуи. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, аграрной, культурной и туристической сферах, включая межрегиональные связи, прямые контакты деловых кругов и совместные проекты в специальных экономических зонах, в частности в СЭЗ "Alatau". Линь Шуи выразила интерес к посещению СЭЗ и участию предприятий Юньфу в аграрном, пищевом, химическом, металлургическом и электронном секторах, а также в горнодобыче с учетом ресурсов Казахстана.
Посол Казахстана в Израиле Даулет Ембердиев встретился со спикером Кнессета Амиром Оханой, где обсудили текущее и перспективное двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, активизацию межпарламентского взаимодействия и реализацию договоренностей по итогам визита Спикера в Казахстан. Амир Охана высоко оценил реформы в стране и выразил готовность укреплять дружественные отношения между Казахстаном и Израилем.
11.02.2026, 16:48 22221
Токаев принял верительные грамоты послов Греции и Португалии
Президент передал приглашение главам государств и правительств посетить Астану с визитом
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами двух государств, сообщили в пресс-службе главы государства.
Верительные грамоты вручили посол Греческой Республики Антониа Кацуру и посол Португальской Республики Жозе де Каштру Атаиде Амарал.
В своем приветственном слове Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан проводит исключительно миролюбивую внешнюю политику.
По его словам, все проблемные вопросы, которые существуют в современном мире, должны решаться исключительно мирным путем, посредством дипломатических каналов и инструментов.
Президент Казахстана передал слова приветствия главам государств и правительств Греции и Португалии, а также пригласил их посетить Астану с визитом.
В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в Казахстане и подтвердил готовность администрации президента и Министерства иностранных дел оказывать им всестороннюю поддержку.
11.02.2026, 10:04 29146
Токаев поздравил премьер-министра Японии
Фото: Акорда
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления премьер-министру Санаэ Такаичи по случаю победы Либерально-демократической партии на парламентских выборах в Японии, сообщила пресс-служба Акорды.
Несомненно, столь убедительный результат подтверждает широкую поддержку соотечественниками Вашей мудрой политики и политической платформы возглавляемой Вами партии. Уверен, что Ваш неустанный труд и инициативы, направленные на обеспечение светлого будущего народа, откроют перед страной путь к еще более впечатляющим достижениям", - говорится в телеграмме.
Президент Казахстана отметил, что с теплотой вспоминает свой официальный визит в Японию, в рамках которого были достигнуты договоренности, которые вывели двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность объединить усилия с Санаэ Такаичи в целях поддержания высокой динамики казахско-японских отношений и их дальнейшего углубления.
10.02.2026, 15:24 40831
Послы Казахстана провели ряд встреч для развития международного сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч в зарубежных странах с целью развития международного сотрудничества, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, в Риге состоялась бизнес-конференция "Латвия - Казахстан", организованная Ассоциацией латвийских стивидорных компаний совместно с Латвийской железной дорогой при содействии посольства Казахстана в Латвии. Посол Казахстана в Латвии Даурен Карипов информировал участников мероприятия о последовательном раскрытии транзитно-транспортного потенциала Казахстана - ключевого международного "узла" как в направлении Восток - Запад, так и Север - Юг. Также участники мероприятия обменялись мнениями по вопросам практической имплементации ранее достигнутых договоренностей в сфере транспорта и обсудили перспективы реализации новых совместных проектов.
Между тем посол Казахстана в США Магжан Ильясов встретился с генеральным секретарем Организации американских государств Альбертом Рамдином. В ходе встречи состоялось вручение копии вербальной ноты МИД РК об аккредитации посла в качестве постоянного наблюдателя Казахстана при ОАГ. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимодействия с организацией, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Тем временем постоянный представитель Казахстана при экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Маргулан Баймухан провел встречу с заместителем исполнительного секретаря ЭСКАТО ООН по вопросам партнерства и координации Шомби Шарпом. В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние сотрудничества между Казахстаном и ЭСКАТО ООН, а также обсудили пути дальнейшего укрепления партнерства с одной из наиболее влиятельных региональных организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В галерее Дома национальных меньшинств в Праге в присутствии чешской и европейской культурной общественности состоялось открытие выставки "Таинственный Восток". Экспозиция объединила живописные работы известной в Чехии уроженки Казахстана, доктора медицинских наук, бывшего министра по правам человека и делам национальных меньшинств Чехии Джамили Стехликовой, а также фотографии ее отца - известного казахстанского архитектора и исследователя материальной культуры Алмаса Ордабаева.
В Вене делегация Казахстана приняла участие в 63-й сессии научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (НТПК КОПУОС). В рамках сессии директор астрофизического института имени Василия Фесенкова Чингиз Омаров выступил с презентацией о текущих научно-технических достижениях Казахстана в сфере космической ситуационной осведомленности (SSA - Space Situational Awareness), а также представил перспективные направления сотрудничества в области мониторинга околоземного космического пространства и обеспечения безопасности космической деятельности.
В Мумбаи казахстанская делегация приняла участие в одной из крупнейших международных туристических выставок Азии: Outbound Travel Market (OTM) - 2026. Казахстанский павильон представил богатое и гармоничное культурное наследие страны, воплощенное в современном дизайнерском решении. Экспозиция наглядно продемонстрировала национальное мастерство, культуру и самобытность Казахстана, способствуя укреплению его позиций в качестве одного из ведущих туристических направлений Центральной Азии.
В Джидде состоялся ежегодный международный благотворительный фестиваль A Cup for a Good Cause. Участие Казахстана в мероприятии было обеспечено при активном содействии генерального консульства Казахстана в городе Джидде и стало частью работы по развитию культурно-гуманитарного сотрудничества с Королевством Саудовская Аравия. Национальная экспозиция Казахстана вызвала значительный интерес со стороны участников и гостей фестиваля, которые получили возможность ознакомиться с культурой нашей страны, ее национальными традициями, элементами быта, а также особенностями казахской кухни. Имиджевые материалы и экспозиции способствовали широкому представлению богатого историко-культурного наследия казахского народа.
10.02.2026, 13:00 42956
Глава МИД Казахстана и посол Турции рассмотрели перспективы двустороннего сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев и посол Турецкой Республики Мустафа Капуджа обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Особое внимание стороны уделили вопросам реализации достигнутых договоренностей, направленных на всестороннее укрепление расширенного стратегического партнерства между двумя странами, а также подготовке предстоящих визитов на высоком и высшем уровнях.
Собеседники также рассмотрели вопросы организации 14-го заседания межправительственной экономической комиссии Казахстан - Турция, отметив важность укрепления практического взаимодействия и реализации совместных проектов в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической сферах.
Подтвердив высокий уровень дружественных отношений между Казахстаном и Турцией, стороны выразили взаимную заинтересованность продолжить тесное взаимодействие в рамках Организации тюркских государств.
Напомним, ранее Ермек Кошербаев в рамках официального визита в Турецкую Республику принял участие в восьмом заседании казахстанско-турецкой совместной группы стратегического планирования.
09.02.2026, 16:35 60001
Торговля и инвестиции: Токаев встретился с главой Sunwah Group
Стороны обсудили сотрудничество в сферах финансов, энергетики, цифровизации, медицины, сельского хозяйства и строительства
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя корпорации Sunwah Group, члена постоянного комитета всекитайского комитета народного политического консультативного совета Китая, председателя Гонконгской китайской генеральной торговой палаты Цай Гуаньшэня, сообщили в Акорде.
Глава государства подчеркнул, что в Казахстане уделяют пристальное внимание активному развитию вечного всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой. В этом контексте он указал на успешный ход реализации инициативы "Один пояс, один путь", которая была впервые представлена в Астане в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином.
Высоко оценив динамичное развитие торгово-экономических связей между двумя странами, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Китай сегодня является крупнейшим торговым партнером Казахстана, а объем товарооборота ежегодно бьет новые рекорды.
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено инвестиционному сотрудничеству. Как отметил глава государства, Казахстан последовательно создает благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций и оказывает всестороннюю поддержку совместным стратегическим проектам.
По словам президента, мир вступил в эпоху активного развития искусственного интеллекта, в которой Китай занимает одну из лидирующих позиций. В этой связи он выразил заинтересованность в укреплении практического взаимодействия с китайской стороной в данной сфере.
В свою очередь Цай Гуаньшэнь дал высокую оценку статусу Казахстана как привлекательной и надежной инвестиционной юрисдикции для инвесторов, прежде всего в финансовом секторе.
В ходе встречи были также рассмотрены перспективные направления сотрудничества в сферах финансов, энергетики, цифровизации, медицины, сельского хозяйства и строительства.
09.02.2026, 16:25 59986
Послы Казахстана провели ряд встреч по вопросам реформ и международного сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и приняли участие в международных мероприятиях за рубежом, в ходе которых обсудили конституционную реформу, цифровую трансформацию и перспективы инвестиционно-экономического сотрудничества. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Посол Казахстана в Румынии Ерлик Али провел встречу с сенатором парламента Румынии, председателем группы "казахстанско-румынской межпарламентской дружбы" Кристианом-Августином Никулеску-Цыгырлашем, в ходе которой были обсуждены положение проекта Конституции Республики Казахстан и ход работ по конституционной реформе, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана. Сенатор отметил, что уточнение конституционных норм укрепит независимость судебной власти, обеспечит прозрачность избирательных процессов и защитит основные права и свободы в соответствии с современными требованиями.
Посол Казахстана в Кувейте Ержан Елекеев принял участие в работе 5-й генеральной ассамблеи Организации цифрового сотрудничества (Digital Cooperation Organization, DCO) и Международного форума цифрового сотрудничества в городе Эль-Кувейте совместно с делегацией Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана. В рамках тематической панели, посвященной будущему цифровой экономики, казахский дипломат представил результаты цифровой трансформации Казахстана. Было подчеркнуто, что согласно Индексу развития электронного правительства ООН 2024 года Казахстан занимает 24-е место среди 193 государств мира, входя в группу стран с очень высоким уровнем развития электронного правительства, а по показателю онлайн-услуг занимает 10-е место в мире.
В Иордании посол Казахстана Талгат Шалданбай встретился с главным исполнительным директором компании PBI Aqaba Industrial Estate LLP Адель И Ян. В ходе встречи были обсуждены текущие тенденции и перспективы развития инвестиционного и промышленного сотрудничества между Казахстаном и Иорданией. Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения взаимодействия в сфере специальных (свободных) экономических зон и индустриальных парков, а также возможностям реализации совместных проектов с участием казахстанского бизнеса.
В Кувейте посол РК Ержан Елекеев провел встречу с исполняющим обязанности генерального директора Кувейтского фонда арабского экономического развития (Kuwait Fund for Arab Economic Development) Уалидом Аль-Бахаром. Стороны обсудили перспективы возобновления и укрепления сотрудничества между Казахстаном и фондом, а также возможности привлечения инструментов технической помощи для реализации приоритетных инфраструктурных проектов.
В Брюсселе в Казахском культурном центре прошло поэтическое мероприятие, приуроченное к 95-летию со дня рождения Мукагали Макатаева, одного из значимых представителей казахской поэзии XX века. Мероприятие прошло в формате открытого урока поэзии и объединило детей и взрослых, изучающих казахский язык и культуру в Бельгии. В программе прозвучали стихи и песни на слова поэта, исполненные на казахском, французском, английском и нидерландском языках, после чего состоялось обсуждение образов его произведений.
В Астане заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров встретился с министром по развитию международного экономического сотрудничества Сербии Ненадом Поповичем, где обсудили политическое и торгово-экономическое сотрудничество, график двусторонних мероприятий на 2026 год, реализацию договоренностей по итогам визита президента РК в Сербию и запуск прямого авиасообщения между Астаной и Белградом, подтвердив намерение развивать отношения на основе взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудничества.
12.02.2026, 09:15Эпидситуацию по кори рассмотрели в правительстве 12.02.2026, 09:3210356Опубликован текст проекта новой Конституции 12.02.2026, 10:407101Сенат ратифицировал договор с Кыргызстаном об аренде земельных участков на Иссык-Куле 12.02.2026, 10:525751Парламент ратифицировал соглашение между ЕАЭС и Монголией 12.02.2026, 10:584996В Алматы снесли очередное историческое здание 05.02.2026, 10:34417086В 2027 году Казахстан полностью закроет внутренние потребности в электроэнергии 05.02.2026, 11:53416331Уголь в Казахстане подорожал на 9% за год 07.02.2026, 15:08342396Объем кредитов населению достиг 24,8 трлн тенге - АРРФР 07.02.2026, 14:21Порог НДС, вычеты и пени: эксперты заявили о возможных точечных корректировках в новом Налоговом кодексе339826Порог НДС, вычеты и пени: эксперты заявили о возможных точечных корректировках в новом Налоговом кодексе 10.02.2026, 11:46214006Президент высказался о налоговой реформе в Казахстане 02.02.2026, 17:39745016В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 03.02.2026, 11:54672961В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:56672541Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:58672111В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:00671691Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу
