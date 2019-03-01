Посол России в РК отметил успехи Казахстана в построении здоровой государственной системы управления

Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Казахстан Алексеем Бородавкиным вопросы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и совершенствования государственной службы, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи также обсуждены вопросы сотрудничества и обмена опытом в сфере противодействия коррупции и совершенствования государственной службы.

Глава АДГСПК проинформировал российского дипломата о достижениях Казахстана в вопросах цифровизации государственных услуг, минимизации уровня коррупции и преобразованиях в системе государственного управления.

Сегодня Казахстан и Россия плодотворно сотрудничают по целому ряду направлений. Уверен, что данная встреча придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям по линии деятельности Агентства", - подчеркнул он.

Посол отметил успехи Казахстана в рассматриваемых вопросах и акцентировал внимание на значимости взаимоотношений и сотрудничества двух стран.

"Я без малого год здесь и могу с уверенностью сказать, что по многим направлениям Казахстан действительно добился очень впечатляющего прогресса. И то, что в вашей стране реализуется по линии борьбы с коррупцией и выстраиванию здоровой государственной системы управления - это тоже большое достижение. Есть чему гордиться, есть чему поучиться другим соседям", - отметил он.

В дополнение к активному взаимодействию между Агентством и Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках Межгосударственного совета по противодействию коррупции, российская сторона предложила обсудить сотрудничество с Управлением Администрации президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

В задачи указанного ведомства входит превенция коррупции, включая контроль за исполнением законов, обеспечение согласованного взаимодействия государственных органов и организаций, урегулирование конфликта интересов, а также подготовка предложений по вопросам противодействия коррупции.

Подобное взаимодействие позволит расширить двустороннее сотрудничество и наладить обмен опытом и лучшими практиками в области формирования и реализации антикоррупционной политики.

Достигнута договоренность о проведении визита руководителя вышеуказанного управления в Астану в ближайшее время.

В ходе встречи предложено расширить взаимное сотрудничество и в сфере профессионального образования госслужащих.

Сегодня Академией госуправления при президенте РК выстроены конструктивные отношения с рядом образовательных организаций Российской Федерации. За последние два года краткосрочное обучение в Академии прошли 144 россиянина", - сказал Алик Шпекбаев.

По итогам встречи предложено принимать на обучение в магистратуре и докторантуре Академии госслужащих из Российской Федерации на ежегодной основе.

Посол также принял приглашение Председателя АДГСПК выступить с гостевой лекцией перед слушателями Академии, а также войти в состав комиссии по проведению собеседований при поступлении на программы магистратуры Академии.

В целом стороны выразили готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

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