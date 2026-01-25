24.01.2026, 17:56 20851
Президент Казахстана поздравил генсека ЦК Компартии Вьетнама с переизбранием на должность
Президент пожелал То Ламу успехов в практическом воплощении его инициатив
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил То Лама с переизбранием на должность генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, сообщает Акорда.
Глава государства направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Касым-Жомарт Токаев поздравил То Лама с переизбранием на должность Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама", - говорится в сообщении.
Президент также пожелал То Ламу успехов в практическом воплощении его инициатив, направленных на поступательное развитие страны.
Ранее Токаев выразил соболезнования президенту Швейцарии.
24.01.2026, 20:10 16871
В МИД Казахстана обсудили вопросы гендерного равенства
Фото: gov.kz
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев и новая глава странового офиса "ООН - Женщины в Казахстане", координатор структуры "ООН - Женщины для стран Центральной Азии" Джерен Гюрес обсудили вопросы гендерного равенства, сообщает пресс-служба МИД.
В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты сотрудничества, связанные с вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, а также реформу и дальнейшее укрепление роли ООН", - говорится в сообщении.
Казахский дипломат отметил приверженность страны обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин, а также проинформировал о сохранении в свете предстоящей парламентской реформы 30% квоты для женщин, молодежи и людей с особыми жизненными потребностями.
По итогам встречи стороны договорились укреплять партнерство и развивать сотрудничество по приоритетным направлениям в рамках международной и национальной повестки", - добавили в МИД.
23.01.2026, 16:28 44161
Предстоящие конституционные реформы в Казахстане представлены в ОБСЕ
Фото: МИД РК
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация Казахстана в ходе очередного заседания постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проинформировала членов организации о предстоящих масштабных политических и конституционных реформах, объявленных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на 5-м Национальном курултае в Кызылорде, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Представители Казахстана сообщили, что решение о проведении конституционных реформ будет принято гражданами РК на предстоящем общенациональном референдуме.
Ключевыми аспектами предстоящей политической модернизации станет переход к однопалатному парламенту с новым названием "Құрылтай", создание высшего консультативного органа - Народного совета, а также должности вице-президента. В этой связи указом президента Казахстана учреждена специальная комиссия по конституционной реформе", - рассказали члены делегации
Представитель Казахстана Кайрат Малаев отметил, что парламент будет состоять из 145 членов, которые будут избираться по партийным спискам по пропорциональной системе представительства на пятилетний срок. 30-процентные квоты для молодежи, женщин и лиц с инвалидностью в избирательных списках партий, а также пятипроцентный избирательный порог останутся в силе.
Народный совет будет состоять из 126 членов, представляющих этнокультурные объединения, крупные общественные организации, местные представительные органы и региональные общественные советы, тем самым отражая широкое многообразие казахстанского общества.
23.01.2026, 14:56 46241
За рубежом казахстанские дипломаты обсудили реформы в стране
Фото: МИД РК
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - С участием казахстанских дипломатов в ряде зарубежных стран состоялись встречи и важные мероприятия, где были обсуждены проводимые в РК реформы, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, в посольстве Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Казахстана в городе Мехико. В своем приветственном слове советник посольства РК Ерлан Кубашев рассказал о современном социально-экономическом развитии Казахстана и проводимых в стране системных реформах.
Также посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов провел встречу со спикером законодательной палаты олий мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым. Посол ознакомил узбекскую сторону с ключевыми итогами пятого заседания Национального курултая, в ходе которого президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев представил новые инициативы, направленные на дальнейшее общественно-политическое развитие страны.
Посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов встретился с министром по развитию международного экономического сотрудничества Республики Сербия Ненадом Поповичем. Посол ознакомил собеседника с актуальными вопросами повестки казахско-сербского сотрудничества, обратив внимание на перспективные направления для взаимодействия между двумя странами в различных сферах. По итогам встречи собеседники обменялись конкретными планами на предстоящий период, направленными на придание дополнительного импульса динамике развития казахско-сербских двусторонних отношений.
На острове Пхукет состоялась торжественная церемония открытия консульства Казахстана, ставшая знаковым событием в развитии казахско-тайских отношений и важным шагом по укреплению дипломатического, экономического, культурного и туристического сотрудничества между двумя странами. Консульство стало третьим по счету официальным дипломатическим представительством на острове, что подчеркивает высокий уровень доверия и интенсивность двусторонних связей. Казахстан последовательно расширяет официальное дипломатическое присутствие, ориентированное на практическую помощь гражданам Казахстана. В консульский округ консульства входят 14 южных провинций Королевства Таиланд: Чумпхон, Краби, Накхонситхаммарат, Наратхиват, Паттани, Пхангнга, Патхалунг, Пхукет, Ранонг, Сатун, Сонгкхла, Сураттхани, Транг и Яла.
На базе компании "Айцзю" в третий раз состоялся фестиваль "Новогодние товары". В преддверии китайского Нового года в город Сиань были доставлены 10 сорокафутовых контейнеров с отечественной продовольственной продукцией из Северо-Казахстанской области. В ходе мероприятия генеральный консул Казахстана в городе Сиане Жошыхан Кыраубаев проинформировал участников о ключевых направлениях торгово-экономического, сельскохозяйственного, транспортного и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Он также подробно рассказал о законодательных гарантиях и мерах поддержки, предоставляемых правительством Казахстана иностранным инвесторам и отечественным производителям, а также о содействии, оказываемом Министерством иностранных дел РК инвесторам.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов провел встречу с вице-президентом энергетической компании Fortum Анни Яааринен, в ходе которой стороны обсудили развитие атомной и "чистой" энергетики в Казахстане, расширение сотрудничества, внедрение передовых технологий и возможные совместные проекты, подтвердив заинтересованность в продолжении диалога и обмене информацией.
Генсек ТюркПА Рамиль Гасан посетил посольство Казахстана в Азербайджане, где посол Алим Байель подчеркнул поддержку Казахстаном деятельности ассамблеи и рассказал о готовящихся конституционных реформах; в свою очередь Гасан выразил поддержку инициативам президента Касым-Жомарта Токаева, отметил роль Казахстана в тюркском мире и подтвердил готовность ТюркПА укреплять межпарламентское сотрудничество, по итогам встречи опубликовав заявление в поддержку реформ.
23.01.2026, 13:50 47521
Лидеры шести стран объявили о проведении в 2026 году конференции по вопросам гуманности во время войны - МИД
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Лидеры шести государств объявили о проведении в 2026 году в Иордании конференции высокого уровня по вопросам гуманности во время войны, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
Его величество Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хуссейн и лидеры Бразилии, Казахстана, Китая, Франции и ЮАР в партнерстве с международным комитетом Красного креста приглашают лидеров всех стран объединиться в этот важный момент. Мы должны вместе подтвердить, что правила войны имеют основополагающее значение для сохранения нашей общей гуманности во время вооруженного конфликта и что их необходимо соблюдать на универсальной, беспристрастной и постоянной основе", - заявили в МИД.
Также сообщается, что Бразилия, Иордания, Казахстан, Китай, Франция и ЮАР совместно с международным комитетом Красного креста в сентябре 2024 году запустили глобальную инициативу по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву.
На сегодняшний день 99 стран, представляющих все регионы мира, официально присоединились к этой инициативе, а 27 стран совместно руководят семью тематическими направлениями деятельности, в рамках которых разрабатываются практические рекомендации по повышению эффективности соблюдения международного гуманитарного права и решению проблем, связанных с изменением характера современных военных действий. Мы призываем все государства присоединиться к данным усилиям и объединиться на основе общей ответственности, чтобы предупредить зверства и защитить гуманность во время войны", - добавили в пресс-службе.
22.01.2026, 16:10 70901
Токаев подписал Устав Совета мира в Давосе
Фото: Акорда
Давос. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа, сообщили в Акорде.
Наряду с президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе.
Президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения. Президент К.Токаев подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности", - проинформировал помощник - пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
22.01.2026, 14:53 73066
Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч для развития международного сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч в зарубежных странах для развития международного сотрудничества, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, в Астане первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев встретился с новым главой представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии Махиром Сафарли. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы международной повестки в контексте реализации инициативы президента РК Касым-Жомарта Токаева по открытию регионального Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.
Кроме того, посол Республики Казахстан в Чешской Республике Кайрат Абдрахманов провел ряд первых встреч с представителями машиностроительных компаний TATRA и ZETOR, а также передовых производителей горно-шахтного оборудования FERRIT, промышленного оборудования ZVVZ Engineering и оборудования для производства тарного стекла SKLOSTROJ.
Тем временем в городе Чонджу состоялась встреча посла Казахстана в Республике Корея Нургали Арыстанова с губернатором провинции Чунчонбук-до Республики Корея Ким Ён Хваном, в ходе которой были обсуждены вопросы развития межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея.
Помимо этого, постоянный представитель РК при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди провел встречу с председателем парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Пере Хуан Понс Сампьетро.
Также посол Казахстана в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев встретился с помощником министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лю Бинем. В ходе встречи посол проинформировал собеседника об основном содержании выступления президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на V Национальном курултае и объявленных масштабных конституционных изменениях в Казахстане, которые будут вынесены на всенародный референдум.
Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провел встречу с губернатором провинции Пхукет Ниратом Понгситтаворном. В ходе встречи стороны отметили высокий уровень и поступательное развитие казахско-таиландских отношений, основанных на взаимном уважении и доверии. Было подчеркнуто, что двустороннее сотрудничество активно развивается в таких сферах, как туризм, торгово-экономические связи, инвестиции и гуманитарные контакты. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия как на национальном, так и на региональном уровнях.
22.01.2026, 11:19 77516
Сенат ратифицировал соглашения с Францией и Монголией по миграции и пенсиям
Документы устанавливают механизм реадмиссии лиц, нарушивших миграционные правила, а также упорядочивают вопросы назначения и выплаты пенсий с учетом трудового стажа, полученного в другой стране
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат Казахстана ратифицировал международные соглашения с Францией и Монголией, направленные на усиление миграционной безопасности и защиту пенсионных прав граждан.
Сенат ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Франции о реадмиссии лиц. Документ направлен на повышение эффективности противодействия незаконной миграции и устанавливает четкий правовой механизм возвращения лиц, нарушивших правила въезда, пребывания или проживания на территории государств.
Соглашение предусматривает:
- взаимную реадмиссию собственных граждан, а также граждан третьих государств и лиц без гражданства;
- взаимодействие компетентных органов по вопросам ходатайств, подтверждения гражданства, условий передачи и транзита;
- согласование дат передачи, пунктов пропуска через государственную границу и условий возможного сопровождения;
- перевозку лиц с соблюдением требований по защите персональных данных.
Кроме того, сенат ратифицировал соглашение с Монголией о сотрудничестве в пенсионной сфере.
Закон направлен на упорядочение вопросов назначения и выплаты пенсий гражданам Казахстана и Монголии, а также учет трудового стажа, приобретенного на территории другого государства", - сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
Основные положения:
- распространение норм на граждан, постоянно проживающих в одной стране и имеющих трудовой стаж в другой;
- назначение и выплата пенсий по законодательству государства проживания;
- учет трудового (страхового) стажа при определении пенсионных прав;
- защита персональных данных и взаимодействие уполномоченных органов.
21.01.2026, 19:35 82941
Казахстан укрепляет межпарламентский диалог на фоне политических реформ и итогов Национального курултая
Фото: МИД РК
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов обсудил с представителем парламента Финляндии Лаурой Камрас развитие межпарламентского сотрудничества и проинформировал о политических реформах и итогах Национального курултая, которые получили высокую оценку финской стороны, сообщает МИД РК.
Тем временем посол Казахстана в Хорватии Даулет Батрашев проинформировал депутатов парламента Хорватии о ключевых направлениях политических и социально-экономических реформ, которые получили высокую оценку хорватской стороны, а также обсудил перспективы развития межпарламентского и экономического сотрудничества и обмена визитами.
