Президент Казахстана выступил на инаугурационном заседании Совета мира  

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в инаугурационном заседании Совета мира, сообщает - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в инаугурационном заседании Совета мира, сообщает Акорда





Мероприятие проходит в Институте мира имени Дональда Трампа в Вашингтоне", - говорится в сообщении.









Приветствуя участников саммита, глава государства выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за проведение этого исторического мероприятия.





Наша встреча в Институте мира имени Дональда Трампа проходит в период, когда решительные и прагматичные действия приобретают определяющее значение. По сути, речь идет о построении прочного мира посредством практических, целенаправленных мер, а не через бесконечные конференции с резолюциями, основанными лишь на благих пожеланиях. Г-н президент, Ваше четкое видение и дальновидный подход к продвижению глобального мира и стабильности вдохновили мою страну присоединиться к Совету мира", - сказал он.





Касым-Жомарт Токаев считает, что Совет мира отвечает новым реалиям, укрепляя существующие многосторонние усилия.





Мир еще не видел подобных инициатив - по своей сути это беспрецедентный шаг, поскольку инновационная концепция или проект "Мир через созидание" имеет все шансы стать реальностью благодаря нашим совместным усилиям. Поэтому, г-н президент, я полностью разделяю Ваше убеждение в том, что прочный мир должен основываться на конкретных действиях", - отметил глава государства.





Президент заявил о готовности Казахстана присоединиться к усилиям по стабилизации и восстановлению Газы.





Казахстан заинтересован в участии в процессах восстановления и строительства через международные компании с подтвержденной деловой репутацией и высоким уровнем компетенции. Данная программа может предусматривать строительство инфраструктуры, жилья, школ, больниц и других важных социальных объектов. Наша страна, будучи одним из крупнейших мировых производителей пшеницы, готова оказать гуманитарную помощь с целью обеспечения продовольственной безопасности в Газе и за ее пределами. Казахстан планирует выделить свыше 500 образовательных грантов палестинским студентам для обучения в наших университетах в течение пяти лет. Мы также могли бы поделиться нашим международно признанным опытом в сфере электронного правительства и другими цифровыми решениями. Казахстан готов поддержать Международные силы стабилизации, направив медицинские подразделения с полевым госпиталем, а также наблюдателей в Центр гражданско-военной координации", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.





По мнению главы государства, устойчивое развитие Ближнего Востока требует новых механизмов, направленных на продвижение мира, расширение сотрудничества и укрепление доверия в регионе.





Руководствуясь этим убеждением, Казахстан принял решение присоединиться к Авраамским соглашениям, тем самым внося вклад в прагматичное экономическое и гуманитарное сотрудничество в регионе и за его пределами. Эти принципы полностью соответствуют благородной миссии Совета мира", - добавил президент.





Учитывая глобальный характер повестки совета, Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность РК оказывать практическую поддержку, в том числе путем проведения в Казахстане встреч различных уровней и форматов.





Также хотел бы предложить учредить под эгидой Совета мира специальную награду, носящую имя президента Трампа, в знак признания его выдающихся достижений в деле продвижения мира. Убежден, что под Вашим сильным и дальновидным руководством совет успешно выполнит свою благородную миссию", - подытожил глава Казахстана.





Президент США Дональд Трамп в своей приветственной речи выразил искреннюю признательность всем участникам первого заседания Совета мира за их вклад в коллективные усилия по обеспечению устойчивой стабильности и содействию восстановлению в Газе. Представляя лидеров стран - участниц Совета мира, президент США охарактеризовал Казахстан как прекрасную и богатую страну.





В своем выступлении Дональд Трамп назвал глав государств - участников саммита настоящими лидерами глобального масштаба, которые своими решительными действиями вносят весомый вклад в дело укрепления мира, стабильности и международного диалога.





В рамках мероприятия высокого уровня с докладами выступили члены исполнительных органов Совета мира. Участникам были представлены планы по восстановлению сектора Газа, включая вопросы инфраструктурного развития, обеспечения безопасности и международного финансирования.





Член старшего исполнительного совета Джаред Кушнер ознакомил с мастер-планом по развитию Газы, отметив, что она должна стать современным пространством с благоприятными условиями для жизни населения и устойчивого социально-экономического развития.





Президент Всемирного банка Аджай Банга подчеркнул, что финансовые механизмы Совета мира будут основаны на принципах полной транспарентности и адресного распределения средств.





Руководитель Международных сил стабилизации генерал Джаспер Джефферс рассказал о мерах, направленных на обеспечение безопасности и поддержание стабильности в Газе.





Глава Национального комитета по управлению Газой Али Шаат представил подходы к координации восстановительных работ и взаимодействию с международными партнерами.





Кроме того, на заседании выступили вице-президент США Джей Вэнс, государственный секретарь США Марко Рубио, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Румынии Никушор Дан, премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и другие.





Как сообщает РБК, всего, как ожидалось, в мероприятии примут участие представители более чем 45 стран.





Мы создаем очень простую вещь - мир", - сказал Трамп, назвав это "легкими словами", но "трудным делом".





К Совету мира присоединился целый ряд стран, включая Армению, Египет, Венгрию, Пакистан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, хотя остается неясным, сколько из них обязались пожертвовать $1 млрд за постоянное членство, отмечает NBC News.





Источник телеканала сообщил, что на первом заседании будет представлена обновленная информация по "всем направлениям деятельности", включая гуманитарную помощь, деятельность Национального комитета по управлению сектором Газа и международных сил стабилизации.





На встрече при этом нет ключевых союзников США - Великобритании, Франции, Норвегии, Швеции и Словении, они отказались вступить в Совет мира. Некоторые страны выразили опасения по повод устава новой организации. Также отклонил приглашение Ватикан: папа Лев XIV счел, что ответственность за урегулирование кризисов, подобных тем, что происходят в Газе, несет ООН.





ТРК президента опубликовал видео с благодарностью Трампа в адрес президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.







