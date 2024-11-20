Президент Казахстана встретился с премьер-министром Сербии

Фото: Акорда

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Белград. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Белграде, провел встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем, сообщает пресс-служба Акорды.





В ходе встречи глава государства отметил плодотворный характер состоявшихся переговоров с президентом Александром Вучичем.





Мы высоко ценим наше давнее партнерство и многогранные связи с Сербией, основанные на крепких узах дружбы и взаимопонимания. Сегодня мы стали свидетелями подписания ряда важных межправительственных и межведомственных соглашений в таких областях, как космос, телекоммуникации, сельское хозяйство, оборонная промышленность, образование и туризм. Регулярный политический диалог и экономическое взаимодействие на различных уровнях отвечают нашим коренным интересам", - сказал он.





Глава государства призвал правительства Казахстана и Сербии приложить совместные усилия для качественной реализации достигнутых договоренностей, особенно в части определения нескольких крупных экономических проектов, реализация которых придаст серьезный импульс расширению двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в данном контексте большие надежды возлагает на работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и делового совета.





Президент также заверил собеседника в том, что правительство Казахстана готово обеспечить полную поддержку сербским бизнесменам, реализующим инвестиционные проекты в нашей стране.





В свою очередь Милош Вучевич заявил, что в Белграде внимательно изучают опыт политических и социально-экономических реформ в Казахстане, а также в практическом ключе рассматривают возможности расширения контактов по ряду перспективных направлений.





Премьер-министр подтвердил заинтересованность Сербии в увеличении товарооборота и наращивании торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного взаимодействия с Астаной.





Милош Вучевич остановился на вопросах, связанных с "зелеными" технологиями, энергопереходом, и призвал к обмену опытом в этой сфере. Кроме того, он предложил проводить на регулярной основе бизнес-форумы, а также дни Сербии в Казахстане и дни Казахстана в Сербии.