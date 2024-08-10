Президент Туркменистана прибыл в Астану

Фото: primeminister.kz

Рассказать друзьям

Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану. Он примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Главу Туркменистана встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану. Он примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Главу Туркменистана встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, сообщила пресс-службе правительства.





Казахстан и Туркменистан поступательно расширяют торгово-экономическое сотрудничество по всему спектру взаимодействия. За пять лет объем взаимной торговли между странами увеличился в 4 раза и только за последний год вырос на 28%. Товарооборот за шесть месяцев составил $237,2 млн.





Перспективными направлениями для наращивания сотрудничества на сегодня являются газовая отрасль и транзитно-транспортная сфера, где реализуется ряд крупных проектов по реконструкции и строительству автомобильных дорог. Среди них строительство новой автомобильной дороги граница Казахстана - Гарабогаз - Туркменбаши протяженностью 225 км и нового моста через залив Гарабогазгол. Прорабатывается проект реконструкции участка автодороги Жанаозен - граница Туркменистана протяженностью 165 км.