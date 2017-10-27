Секретари Совбезов Казахстана и Таджикистана обсудили ситуацию в Афганистане

Астана. 26 октября. Kazakhstan Today - Между аппаратами Советов безопасности Казахстана и Таджикистана прошли плановые консультации под председательством помощника президента - секретаря Совета безопасности Казахстана Владимира Жумаканова и секретаря Совета безопасности Таджикистана Абдурахима Каххарова, передает Kazakhstan Today.

"В ходе встречи были рассмотрены вопросы укрепления партнерства Казахстана и Таджикистана в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, противодействия нелегальной миграции. Кроме этого, стороны обсудили военно-политическую ситуацию в Афганистане и меры по противодействию вызовам и угрозам, исходящим из данного региона", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Как отметили в пресс-службе, Жумаканов также акцентировал внимание на двустороннем взаимодействии в вопросах борьбы с трансграничной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Стороны решили на постоянной основе обмениваться опытом в сфере информационной безопасности, а также проводить рабочие встречи специалистов двух стран.

По итогам консультаций Советы безопасности двух стран договорились о дальнейших практических шагах по реализации принятых совместных решений.

По информации пресс-службы, в мероприятии также приняли участие руководители и ответственные сотрудники ряда государственных органов двух стран.

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