Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
27 октября 2017
  • 06
  • :
  • 00
Все области
Туман
днем 17º    ночью 12º
17:00
.
Aнонс

Секретари Совбезов Казахстана и Таджикистана обсудили ситуацию в Афганистане26.10.2017
Политика  14:32

Астана. 26 октября. Kazakhstan Today - Между аппаратами Советов безопасности Казахстана и Таджикистана прошли плановые консультации под председательством помощника президента - секретаря Совета безопасности Казахстана Владимира Жумаканова и секретаря Совета безопасности Таджикистана Абдурахима Каххарова, передает Kazakhstan Today.

"В ходе встречи были рассмотрены вопросы укрепления партнерства Казахстана и Таджикистана в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, противодействия нелегальной миграции. Кроме этого, стороны обсудили военно-политическую ситуацию в Афганистане и меры по противодействию вызовам и угрозам, исходящим из данного региона", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Как отметили в пресс-службе, Жумаканов также акцентировал внимание на двустороннем взаимодействии в вопросах борьбы с трансграничной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Стороны решили на постоянной основе обмениваться опытом в сфере информационной безопасности, а также проводить рабочие встречи специалистов двух стран.

По итогам консультаций Советы безопасности двух стран договорились о дальнейших практических шагах по реализации принятых совместных решений.

По информации пресс-службы, в мероприятии также приняли участие руководители и ответственные сотрудники ряда государственных органов двух стран.
Просмотров: 4538
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   политика
26.10.2017   14:32
Секретари Совбезов Казахстана и Таджикистана обсудили ситуацию в Афганистане
26.10.2017   13:10
Назарбаев на следующей неделе посетит Азербайджан
25.10.2017   14:29
Нигматулин предложил освобождать нарушителей от ответственности при незначительности вреда
25.10.2017   13:20
Спикер парламента Кыргызстана подал в отставку
24.10.2017   19:57
В ОДКБ заявили об активизации деятельности ИГИЛ в Афганистане
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today