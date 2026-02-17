16.02.2026, 16:11 11266
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан
Фото: Акорда
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подтвердил свое приглашение российскому лидеру посетить с государственным визитом Казахстан, сообщает Акорда.
Президенты с удовлетворением отметили последовательное исполнение договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Дана положительная оценка проводимой работе по углублению культурно-гуманитарных связей, также отмечена важность дальнейшего продвижения совместных научно-образовательных инициатив", - говорится в сообщении.
Также в ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия намерены сотрудничать в сфере биологической безопасности.
16.02.2026, 20:04 7416
Казахстан и Таджикистан продолжают развивать союзнические отношения и укреплять стратегический диалог Дополнено
Фото: МИД РК
Душанбе. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита в Душанбе министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев был принят президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе беседы Эмомали Рахмон с удовлетворением отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества, подчеркнув важность дальнейшего укрепления многопланового взаимодействия между двумя странами.
В свою очередь Ермек Кошербаев передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от имени президента Республики Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также проинформировал о ходе реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.
Хотел бы подчеркнуть, что казахско-таджикские отношения носят характер устойчивого и поступательного развития и обладают значительным потенциалом", - сообщил глава МИД Казахстана.
Ермек Кошербаев подробно ознакомил президента Таджикистана с текущим состоянием и перспективами дальнейшего расширения казахско-таджикского сотрудничества. Было подчеркнуто, что особое внимание уделяется углублению торгово-экономических связей, в том числе усилиям сторон по достижению поставленной главами государств цели по доведению взаимного товарооборота до 2 млрд долларов США.
В ходе встречи также были обсуждены актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Подчеркнут высокий уровень взаимодействия Казахстана и Таджикистана в рамках многосторонних структур, в том числе оказываемая друг другу взаимная поддержка.
Дополнено 16.02.2026, 20.45
Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев провел переговоры с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.
В ходе встречи рассмотрены приоритетные направления политического, экономического, водно-энергетического, транзитно-транспортного и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами.
Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению политического диалога на основе принципов дружбы, взаимного доверия и стратегического партнерства. Было отмечено значение регулярных контактов на высоком и высшем уровнях для углубления двусторонних отношений и координации усилий по региональным вопросам.
Кошербаев подчеркнул высокий уровень личных отношений между президентами Казахстана и Таджикистана, а также важность реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Для Казахстана развитие взаимовыгодного сотрудничества с Таджикистаном является важным приоритетом. Благодаря политической воле глав двух государств наше стратегическое партнерство было выведено на качественно новый уровень - подписан исторический договор о союзнических отношениях", - констатировал глава МИД Казахстана.
В свою очередь Сироджиддин Мухриддин отметил, что союзнический характер двусторонних отношений соответствует традиционному духу добрососедства и взаимоуважения между Казахстаном и Таджикистаном.
Особое внимание уделено расширению экономических связей. Обсуждены дальнейшие меры по наращиванию взаимной торговли, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации совместных проектов. Казахстан на протяжении многих лет неизменно входит в тройку крупнейших торговых партнеров Таджикистана. Благодаря совместным усилиям в прошлом году объем взаимной торговли превысил 1,2 млрд долларов США.
Собеседники отдельно остановились на перспективах сотрудничества в сельском хозяйстве, включая развитие агропромышленной кооперации и увеличение поставок сельскохозяйственной продукции.
Министры рассмотрели вопросы взаимодействия в водно-энергетической сфере, подчеркнув важность рационального и взаимовыгодного использования водных ресурсов и развития энергетического партнерства.
Стороны также обсудили перспективы углубления сотрудничества в сфере транспорта и логистики, включая развитие инфраструктуры и повышение эффективности региональных маршрутов и международных коридоров. Главы внешнеполитических ведомств согласились, что Казахстан и Таджикистан, не имеющие выхода к морю, способны реализовать солидный транзитный потенциал, предоставив взаимный доступ к крупным рынкам Европы, Кавказа и Южной Азии.
Главы МИД "сверили часы" по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Подчеркнули конструктивное сотрудничество в рамках многосторонних структур по линии таких международных организаций как ООН, ОИС, СНГ, ОДКБ, а также взаимную поддержку международных инициатив двух государств. Обменялись мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности и устойчивого развития Центральной Азии, подтвердив готовность к тесной координации усилий на международных площадках.
По итогам переговоров была подписана программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2026-2028 годы.
Также Ермек Кошербаев принял участие в церемонии возложения венка к памятнику основателю и первому правителю таджикского государства Исмоилу Сомони на площади Дусти (площадь Дружбы).
16.02.2026, 15:21 12316
В МИД представили основные аспекты сотрудничества Казахстана и Таджикистана
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева в Таджикистан в Министерстве иностранных дел Казахстана представили основные ключевые аспекты сотрудничества, которые охватывают основные достижения двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Дипломатические отношения между Казахстаном и Таджикистаном были установлены 7 января 1993 года. Правовую основу сотрудничества составляют Договор об основах отношений (1993 год), Договор о стратегическом партнерстве (2015 год) и Договор о союзнических отношениях (2024 год).
Торгово-экономическое взаимодействие демонстрирует устойчивую положительную динамику. По итогам 2025 года товарооборот достиг 1,2 млрд долларов США. Объем инвестиций Казахстана в экономику Таджикистана с 2005 года превысил 585 млн долларов.
По данным ведомства, в Казахстане осуществляют деятельность более 500 таджикских юридических лиц и их филиалов, а также работает 91 совместное казахско-таджикское предприятие.
Расширяется и образовательное сотрудничество. В вузах Казахстана обучаются около 400 граждан Таджикистана, в таджикских университетах - порядка 100 граждан Казахстана. Кроме того, 100 молодых таджикских специалистов прошли обучение по IT-специальностям. Открыт совместный факультет информационных технологий на базе Таджикского технического университета имени М.С. Осими и Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва.
16.02.2026, 12:24 15216
Казахстан активизирует международное сотрудничество по ключевым направлениям
Фото: МИД РК
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан активизирует международное сотрудничество по ключевым направлениям, укрепляя стратегические партнерства, развивая гуманитарные и образовательные инициативы, а также усиливая участие в многосторонних форматах, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В частности, генконсул Казахстана в городе Пусане Аслан Аскар принял участие в официальном форуме "Сеть городской дипломатии Пусана", организованном мэрией города Пусана и Пусанским фондом глобального города (BGCF).
Генконсул проинформировал участников форума о проводимых в Казахстане масштабных реформах, инициированных главой государства Касым-Жомартом Токаевым, в том числе в рамках послания народу Казахстана и решений Национального курултая. Было отмечено, что в условиях глобальной трансформации Казахстан уделяет приоритетное внимание модернизации системы высшего образования и науки.
Стороны отметили важность укрепления побратимских связей между городами Алматы и Пусан. Корейская сторона подчеркнула ключевую роль Казахстана в Центральной Азии и выразила заинтересованность в реализации совместных проектов. В частности, на август 2026 года запланирован визит делегации "Евразийского городского дипломатического корпуса" в город Алматы для проведения бизнес-консультаций и расширения межуниверситетских контактов.
По итогам встреч на полях форума достигнута договоренность о запуске программы "Пусанская глобальная стажировка" (Busan Youth in Action), в рамках которой молодежь Пусана получит возможность практического участия в деятельности дипломатических миссий для укрепления гуманитарных связей.
Кроме того, представитель постоянного представительства Казахстана при ОБСЕ Кайрат Малаев принял участие в конференции по противодействию антисемитизму и нетерпимости, организованной швейцарским председательством ОБСЕ в Санкт-Галлене.
Казахстанская делегация в своем выступлении подтвердила приверженность страны принципам толерантности, взаимного уважения и межконфессионального согласия, акцентировав особую значимость VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего в сентябре 2025 года в Астане, как уникальной международной платформы для укрепления межконфессионального диалога.
Посольство Казахстана в Пакистане совместно с институтом стратегических исследований Исламабада (ISSI) провели конференцию на тему "Партнерство Казахстана и Пакистана: итоги визита президента и перспективные направления стратегического сотрудничества".
Посол Казахстана в Пакистане Ержан Кистафин поделился ключевыми итогами государственного визита президента Казахстана в Пакистан 3-4 февраля т.г., отметив подписание декларации о стратегическом партнерстве, а также более 70 соглашений и меморандумов, включая коммерческие контракты. Посол также проинформировал об открытии центров аль-Фараби в университете Кайд-и-Азам, К. Сатпаева в Национальном университете науки и технологий, Ходжи Ахмеда Яссауи в Международном исламском университете Исламабада, а также спортивного центра "Достык" и успешном проведении казахстанско-пакистанского бизнес-форума.
Также на конференции выступили председатель глава ISSI Халид Махмуд, директор ISSI Талат Шаббир, глава крупной бизнес-группы КСМ Kant в Центральной Азии Танвир Афтаб и другие.
С казахской стороны в онлайн-формате приняли участие эксперты Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Мухит Асанбаев и института внешнеполитических исследований при МИД РК Сергей Савельев.
В рамках панельных сессий участники обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-пакистанских отношений, развитие региональной взаимосвязанности, транзитного потенциала и транспортно-логистического сотрудничества на евразийском пространстве, взаимодействие в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий, а также расширение торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей.
Также, по данным МИД, Казахстан укрепляет сотрудничество с Израилем в сфере специального и инклюзивного образования. По приглашению израильской стороны группа специалистов из Казахстана прошла обучение по программе "Инновационные подходы в специальном образовании".
Программа была реализована в сотрудничестве с Министерством образования Израиля и Министерством регионального сотрудничества Израиля на основании положений меморандума о взаимопонимании в области обучения детей с особыми образовательными потребностями, подписанного между Министерством просвещения Казахстана и Министерствами регионального сотрудничества, образования, иностранных дел и Агентством по развитию международного сотрудничества Израиля в ноябре 2025 года в Астане.
В рамках рабочего визита в Восточную провинцию Королевства посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел ряд переговоров с такими компаниями, как "Zamil Investments", "Rawabi Holding", "AHQ Group", "Norstar Group" и "Gulf Enterprises". Были обсуждены перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в сферах энергетики, нефтехимии, транспорта и логистики, сельского хозяйства, строительства и девелопмента.
Кроме того, посол принял участие в церемонии открытии филиала казахстанской нефтесервисной компании "Forte Oil Field Services", которая будет оказывать сервисные услуги и осуществлять поставки оборудования для нефтяной, нефтехимической и строительной отраслей на территории Королевства.
В Мексике состоялся брифинг посольства Казахстана для представителей Мексиканской ассоциации факультетов международных отношений (Asociación Mexicana de Estudios Internacionales - AMEI), в ходе которого были даны разъяснения касательно основных положений конституционной и политической реформы в нашей стране. AMEI является крупнейшей подобной ассоциацией в Латинской Америке и Карибском бассейне. Посол Казахстана в Мексике Алмурат Турганбеков провел презентацию проекта новой Конституции Казахстана, проинформировав.
В Сеуле состоялась встреча посла Казахстана в Корее Нургали Арыстанова с исполнительным директором Азиатской организации по сотрудничеству в лесном секторе (AFoCO) Пак Чонхо. В ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества в сфере устойчивого лесопользования, лесовосстановления и трансфера технологий, а также взаимодействия в рамках многосторонних форумов.
В Париже в посольстве Казахстана состоялся круглый стол, посвященный презентации проекта новой Конституции и обсуждению ключевых направлений конституционной реформы. Посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова проинформировала участников мероприятия о контексте и этапах подготовки проекта новой редакции Конституции, ориентированной на современные общественные запросы и задачи долгосрочного развития государства. Казахский дипломат подчеркнула, что Конституция, закрепляя миролюбивый и прагматичный характер внешней политики, приверженность страны Уставу ООН и нормам международного права, формирует прочную основу для расширения взаимовыгодного сотрудничества с европейскими партнерами.
В посольстве Казахстана в России состоялась встреча посла Даурена Абаева с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополитом Волоколамским Антонием, в ходе которой обсуждены вопросы деятельности Русской православной церкви в Казахстане и развитие межрелигиозного диалога. Посол отметил вклад церкви в укрепление мира и согласия, поблагодарил за поддержку Съезда лидеров мировых и традиционных религий и вручил митрополиту знак и удостоверение посла доброй воли съезда. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству в укреплении межрелигиозного согласия и дружественных связей между Казахстаном и Россией.
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров в ходе визита в область Абай принял участие в заседании Регионального инвестиционного штаба, встретился с акимом Бериком Уали и обсудил ключевые направления инвестиционного развития региона, формирование портфеля проектов и меры по повышению инвестиционной привлекательности. На заседании рассмотрены вопросы реализации проектов, развития инфраструктуры, предоставления господдержки и устранения административных барьеров. В рамках поездки также состоялось открытие завода ТОО "Agro Leader KAZ" по переработке бобовых и масличных культур, а также посещение предприятий ТОО "Казполиграф" и ТОО "Эйкос". По итогам встреч подтверждена готовность обеспечить инвесторам всестороннюю поддержку и определить дальнейшие шаги по развитию промышленного и аграрного потенциала региона.
По инициативе МИД Казахстана состоялся брифинг для дипломатического корпуса об итогах работы комиссии по конституционной реформе с участием председателя комиссии и главы Конституционного суда Эльвиры Азимовой, министра юстиции, представителей Конституционного суда, МИД и правозащитных институтов. Членами комиссии были представлены ключевые положения проекта новой Конституции, предусматривающие сохранение суверенитета и территориальной целостности страны, переход к однопалатному Курултаю, создание Халық Кеңесі с правом законодательной инициативы, а также проведение республиканского референдума 15 марта 2026 года. Отдельно разъяснены нормы, касающиеся внешней политики и приверженности Казахстана принципам Устава ООН и международным обязательствам. Участники встречи отметили открытость и прозрачность процесса конституционных преобразований.
15.02.2026, 11:12 41126
Токаев поздравил президента Сербии с Днем государственности
Фото: akorda.kz
Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Александра Вучича с Днем государственности Сербии, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот праздник отражает единство сербского народа и его неизменную приверженность национальному единству, суверенитету и поступательному развитию. В телеграмме подчеркивается, что Казахстан высоко ценит прочные отношения с Сербией, основанные на искренней дружбе и общности устремлений", - говорится в сообщении.
Также президент Казахстана пожелал Александру Вучичу дальнейших успехов в государственной деятельности, а народу Сербии - благополучия и процветания.
Ранее Токаев поздравил президента Ирана с Днем Исламской революции.
14.02.2026, 17:15 61431
Глава МИД подтвердил приверженность Казахстана уставу ООН
Фото: МИД РК
Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в ходе встречи с руководителями представленных в стране агентств Организации Объединенных Наций подтвердил неизменную приверженность страны уставу организации и ее центральной роли в поддержании международного мира, безопасности и устойчивого развития, сообщает МИД.
Также министр подробно остановился на ключевых положениях проводимой конституционной реформы, направленной на укрепление правового государства.
Реформа носит системный и долгосрочный характер, она направлена на институциональную трансформацию, укрепление верховенства права, повышение политической стабильности и расширение прав и свобод граждан", - отметил Ермек Кошербаев.
При этом министр подчеркнул, что окончательное решение по предлагаемым изменениям Основного закона будет принято по итогам всенародного референдума, который состоится 15 марта.
В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления рамочного документа о сотрудничестве в целях устойчивого развития на 2026-2030 годы. Были представлены планы страновой команды ООН на предстоящий период и предложения по дальнейшему расширению взаимодействия", - уточнили в МИД.
Кроме того, отдельное внимание уделено развитию регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.
Центр является практическим вкладом Казахстана в укрепление полевого присутствия Организации и продвижение многостороннего взаимодействия в регионе", - подчеркнул глава МИД.
Подчеркивается, что по итогам встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в углублении практического взаимодействия, координации усилий и продвижении совместных инициатив в интересах устойчивого развития страны и региона.
13.02.2026, 17:52 90296
Токаев подчеркнул важность инвестиционного взаимодействия Казахстана и США
Джули Стаффт позитивно оценила проводимые в стране политические реформы
Фото: Акорда
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с послом Соединенных Штатов Америки Джули Стаффт подчеркнул важность дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия РК и США, сообщает Акорда.
Также президент Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил высокую динамику сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки по широкому спектру вопросов двусторонней повестки.
В свою очередь посол передала слова благодарности и наилучшие пожелания от президента Дональда Трампа, отметив приверженность Соединенных Штатов всестороннему развитию расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.
Кроме того, Джули Стаффт позитивно оценила проводимые в стране политические реформы и пожелала успехов в проведении всенародного референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан.
В ходе беседы также были рассмотрены перспективы взаимодействия в рамках Совета мира, который, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, призван стать эффективной площадкой для укрепления стабильности, продвижения мира и международного диалога.
Ранее сообщалось, что Казахстан вступил в Совет мира без финансового взноса.
13.02.2026, 17:02 91676
Союзнические отношения и взаимная поддержка: о чем говорили главы МИД Казахстана и Кыргызстана
Фото: gov.kz
Бишкек. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках официального визита в Бишкек встретился c министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым, сообщает пресс-служба МИД.
В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов казахско-кыргызского сотрудничества", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Казахстана подчеркнул, что благодаря политической воле глав государств двусторонние отношения между странами выведены на качественно новый уровень взаимодействия.
По итогам взаимных визитов на высшем уровне был задан четкий вектор дальнейшего укрепления братских казахско-кыргызских отношений. Со своей стороны мы намерены приложить максимум усилий для совместной работы по комплексному развитию сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном в духе вечной дружбы и добрососедства", - заявил Ермек Кошербаев.
По информации МИД, стороны обстоятельно обсудили меры по практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в последние годы, а также выразили готовность и далее содействовать укреплению связей по линии межправительственного взаимодействия.
Глава внешнеполитического ведомства РК отметил, что Казахстан прочно удерживает место в тройке крупнейших торговых партнеров Кыргызстана.
Объем взаимной торговли составил 2 млрд долларов, и поставлена цель увеличить этот показатель до 3 млрд долларов. Этому будут способствовать планируемая диверсификация номенклатуры товарооборота, дальнейшее развитие межрегиональных связей и запуск новых совместных проектов, в том числе по созданию трансграничного индустриального торгово-логистического комплекса, мультипликативный эффект от запуска которого будет спроецирован на весь спектр казахстанско-кыргызского сотрудничества", - проинформировали в министерстве.
В ходе встречи министры также "сверили часы" по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Подтвердили приверженность тесному взаимодействию в рамках ООН, а также оказанию взаимной поддержки при продвижении международных инициатив двух государств.
В заключение встречи была подтверждена готовность и далее укреплять межмидовское взаимодействие, в том числе на площадке Совета министров иностранных дел Казахстана и Кыргызстана.
13.02.2026, 16:09 89456
Глава МИД Казахстана обсудил с президентом Кыргызстана многогранное сотрудничество двух стран
Фото: МИД РК
Бишкек. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита в Бишкек министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев был принят президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
В ходе беседы Садыр Жапаров с отметил положительную динамику развития многогранного сотрудничества между двумя государствами, подчеркнув важность дальнейшего углубления союзнических отношений Казахстана и Кыргызстана.
В свою очередь Кошербаев передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, а также проинформировал о ходе реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.
Хотел бы подчеркнуть, что казахско-кыргызские отношения имеют большой потенциал и, наполняясь новым качественным содержанием, с каждым годом развиваются по восходящей. Этому в первую очередь способствует ваш регулярный политический диалог с президентом Касым-Жомартом Токаевым", - подчеркнул министр.
Он также отметил, что Казахстан рассматривает дальнейшее расширение двусторонних торгово-экономических связей в качестве основополагающего фактора поступательного сближения. По его словам, Казахстан прочно удерживает место в тройке крупнейших торговых партнеров Кыргызстана. Объем взаимной торговли составил 2 млрд долларов США, и поставлена цель увеличить этот показатель до 3 млрд долларов.
Участники встречи дали высокую оценку сотрудничеству двух государств в многосторонних форматах и обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.
В заключение встречи стороны подтвердили приверженность братских стран курсу на последовательное укрепление союзничества.
