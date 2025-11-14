13.11.2025, 08:45 44381
Казахстан и Россия намерены сотрудничать в сфере биологической безопасности
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Москва. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан и Российская Федерация намерены развивать сотрудничество в области биологической безопасности, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами, которую подписали президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.
Стороны намерены развивать сотрудничество в области биологической безопасности,в том числе в рамках Координационного совета уполномоченных органов государств - членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности, и оказывать взаимную поддержку инициативам по укреплению режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", - сообщается в декларации.
Документ включает сотрудничество в области политики и безопасности, экономики и интеграции, сотрудничество в передовых наукоемких отраслях и в гуманитарной области. С полным текстом декларации можно ознакомиться здесь.
Напомним, в рамках визита президента РК в Россию подписан ряд документов.
новости по теме
13.11.2025, 15:38 30256
Важность сохранения исторической правды и создания совместных школ обсудили главы Минпросвещения Казахстана и России
Стороны выразили намерение продолжить указанную работу в рамках деятельности созданной ранее профильной двусторонней рабочей группы
Рассказать друзьям
Москва. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменова и глава Минпросвещения России Сергей Кравцов провели рабочую встречу. Они обсудили текущие вопросы и наметили планы на дальнейшее сотрудничество, сообщили в Минпросвещения России.
В ходе мероприятия Сергей Кравцов выразил благодарность за активизацию работы по созданию совместных школ в России и Казахстане.
Стороны выразили намерение продолжить указанную работу в рамках деятельности созданной ранее профильной двусторонней рабочей группы.
Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества в сфере профессионального образования, детского отдыха, повышения квалификации педагогических работников, работы с одаренными детьми.
Жулдыз Сулейменова в свою очередь также выразила готовность развивать сотрудничество двух стран в указанных сферах.
В завершение Сергей Кравцов пригласил Жулдыз Сулейменову принять участие в ежегодном международном форуме министров образования "Формируя будущее" и предложил провести совместный семинар-совещание управленческих кадров в сфере образования "ПРОдиалог", а также принял приглашение посетить Республику Казахстан с ответным визитом в январе 2026 года.
В российском ведомстве отметили, что системную работу по продвижению российского образования в Республике Казахстан по поручению Минпросвещения России проводит Омский государственный педагогический университет.
Напомним, для филиала МГИМО в Астане будет построено отдельное здание. Президент Токаев связывает с деятельностью института большие надежды.
13.11.2025, 10:14 40921
Казахстан и Туркменистан объединяют усилия в борьбе с преступностью
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали соглашение между правительством Казахстана и правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью.
Документ предусматривает обмен оперативной и криминалистической информацией, исполнение взаимных запросов, обмен специалистами и опытом, а также содействие в обучении сотрудников правоохранительных органов двух стран", - сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
Стороны также договорились взаимодействовать при расследовании любых преступлений, требующих координации между компетентными органами Казахстана и Туркменистана.
13.11.2025, 09:35 42111
Единые правила для перевозки радиоактивных материалов внедряют в СНГ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах - участниках СНГ.
Ключевое положение - введение единых правил и процедур для всех стран СНГ, по которым такие перевозки теперь будут осуществляться на основании договора и в соответствии с международными стандартами безопасности, сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
Документ также предусматривает механизм взаимного признания разрешительных документов. Это позволит избежать необоснованных задержек на границе.
Кроме того, соглашение закрепляет ответственность отправителя, получателя и перевозчика за предупреждение аварий и защиту персонала, населения и окружающей среды при перемещении радиоактивных материалов.
12.11.2025, 17:50 63606
Товарооборот, АЭС и образование: о чем говорили лидеры Казахстана и России Дополнено
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Москва. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели переговоры, сообщает Акорда.
Для нас государственный визит в Российскую Федерацию - это, пожалуй, основное событие нынешнего года. Тщательно готовились, проводили консультации по линии министерств, ведомств, поскольку масштаб сотрудничества действительно уникален. Нет ни одной сферы, где бы мы ни соприкасались с Российской Федерацией и ни осуществляли сотрудничество. Вы сейчас сделали подробнейший анализ того, что сделано и предстоит сделать. Мне трудно что-либо добавить к этому, но хотел бы отметить, что действительно стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими государствами - это не просто фигура речи или политическая вежливость, а на самом деле это суть нашего сотрудничества. Мы с удовольствием констатируем, что каких-либо проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует. Буквально все сферы, как Вы сейчас сказали, развиваются достаточно успешно. Мы поставили задачу довести товарооборот до 30 млрд долларов. Полагаю, что это очень реальный показатель. В самое ближайшее время мы достигнем намеченной цели", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В ходе переговоров он также особо отметил сотрудничество Казахстана с Российской Федерацией в области атомной энергии.
Мы близки к подписанию очень важных соглашений, которые откроют путь к реальному строительству атомной станции в сотрудничестве с "Росатомом". Это действительно важное событие, прорывной проект. Речь идет не только о строительстве самой станции, но и о создании новой сферы компетенций", - сообщил лидер Казахстана.
Президент также напомнил, что 9 российских вузов открыли свои филиалы в Казахстане.
Признательны всем представителям образовательной сферы Российской Федерации за это сотрудничество. Хотел бы отметить тот факт, что Казахский национальный университет впервые открыл, свой филиал на базе Омского университета. Это тоже событие большого значения. Я вообще уделяю очень большое внимание образованию, поскольку считаю, что мы должны создать условия именно молодежи наших государств, передать им эстафету дружбы, сотрудничества, чтобы они хорошо знали друг друга. Наша задача стоит в том, чтобы передать эту эстафету знаний друг о друге и понимание крайней важности развития сотрудничества по всем линиям между Казахстаном и Российской Федерацией в новой исторической и геополитической реальности. Наша молодежь должна понимать, что без этого дальнейшее существование в этом неспокойном мире уже невозможно", - отметили глава государства.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев пригласил президента России Владимира Путина посетить Казахстан в следующем году с государственным визитом.
В свою очередь лидер РФ подчеркнул, что Казахстан и Россия - ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга.
Это подтверждается конкретными делами. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана, занимает первое место по инвестициям. В прошлом году у нас торговый оборот составил свыше 27 миллиардов. За 9 месяцев текущего года уже 20 миллиардов. Большое количество российских компаний успешно работает в Казахстане. Казахстанский бизнес разворачивает свою деятельность и активно работает в России. Мы активно работаем на международной арене. Являемся участниками наших региональных организаций. Нам еще предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке, и затем в Санкт-Петербурге на нашей традиционной предновогодней встрече с лидерами СНГ и ЕАЭС. Поэтому у нас насыщенная программа, и она исполняется. Подготовлен меморандум по результатам Вашего сегодняшнего визита, который говорит о том, что мы выводим наши отношения на еще более высокий межгосударственный уровень. Нас это не может не радовать. Мы всячески стремимся к дальнейшему развитию отношений с Казахстаном", - заверил Владимир Путин.
Также Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия.
Дополнено 12.11.2025, 18.25
По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер России Владимир Путин подпишут декларацию о переходе межгосударственных отношений Республики Казахстан и Российской Федерации до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, сообщает Акорда.
Также в присутствии глав государств состоится обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами.
Ранее Токаев назвал визит в Россию рубежным событием в истории двусторонних отношений.
12.11.2025, 14:47 68086
Токаев назвал визит в Россию рубежным событием в истории двусторонних отношений
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Москва. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем совета Федерации России Валентиной Матвиенко, в ходе которой подчеркнул, что рассматривает свой визит как рубежное событие, сообщает Акорда.
Нынешний визит имеет особое значение в истории наших взаимоотношений, поскольку выводит стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами на новый уровень", - сказал Токаев.
Президент поделился впечатлениями о состоявшейся накануне беседе с президентом России Владимиром Путиным и рассказал о повестке предстоящих переговоров официальных делегаций двух стран.
Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом. Обсудили очень многие вопросы двустороннего сотрудничества и международной ситуации", - добавил глава государства.
Валентина Матвиенко в свою очередь отметила, что в России придают очень большое значение его государственному визиту.
Я знаю, что шла очень большая, основательная подготовка Вашего визита. Подготовлены очень серьезная программа и пакет межгосударственных документов, которые будут подписываться лидерами наших государств. Я внимательно прочла Вашу авторскую статью, глубокоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, в "Российской газете". Вы знаете, ни добавить, ни убавить, что касается российско-казахстанских отношений. Настолько глубоко, настолько содержательно, настолько душевно изложены их история, настоящее и будущее", - отметила председатель совета Федерации.
Собеседники также обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия законодательных органов.
Подчеркнута важность качественного законодательного сопровождения всех достигнутых на высшем уровне договоренностей и тесной координации усилий парламентов Казахстана и России.
12.11.2025, 08:53 76431
Неформальная беседа Токаева и Путина продолжалась более двух с половиной часов
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Москва. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин вчера вечером провели неформальную встречу. Беседа президентов в Кремле продолжалась более двух с половиной часов, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана выразил благодарность за теплый прием.
Только что было сказано о протокольных аспектах. Действительно, с этой точки зрения то, что я увидел, что ощутил, сильно поразило, обрадовало. Я почувствовал всю теплоту приема здесь, в российской столице. Что касается двустороннего сотрудничества, то оно носит характер стратегического партнерства, союзнических отношений. Нет ни одной сферы, где бы мы ни соприкасались, ни работали вместе. Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует. Если они появляются, что является естественным, то они снимаются усилиями, прежде всего, глав государств, и конечно же, правительств. Я с большим удовольствием принял Ваше приглашение. Действительно, сегодня в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с Вами", - сказал Токаев.
Владимир Путин поблагодарил президента РК за визит в Москву.
Я искренне рад этому. Конечно, мы с Вами находимся в постоянном контакте, но такие протокольные вещи тоже имеют значение в межгосударственных отношениях. Сегодня у нас будет возможность в неформальной обстановке поговорить по всем вопросам, которые представляют особый интерес, а завтра - вместе с коллегами уже пройтись по всей повестке дня наших двусторонних отношений и посмотреть, безусловно, на перспективу. Хотя в целом, думаю, мы очень хорошо закончим текущий год и сверстаем планы на ближайшее будущее и на более отдаленную среднесрочную перспективу", - отметил президент РФ.
Напомним, вчера президент Казахстана прибыл с государственным визитом в Россию. С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождали истребители Су-35 Министерства обороны РФ.
В рамках визита планируется подписание ряда важных двусторонних документов. Сегодня глава государства проведет переговоры с Владимиром Путиным, а также в формате видео-конференц-связи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
12.11.2025, 08:45 77321
Крушение военного самолета Турции: лайнер мог рухнуть из-за внешнего вмешательства Дополнено
Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военных
Рассказать друзьям
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Минобороны Турции сообщило во вторник о крушении военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в Грузии, передает корреспондент агентства.
По данным РИА Новости, на борту разбившегося самолета было не менее 20 человек.
РБК со ссылкой на Türkiye сообщает, что военный самолет мог рухнуть из-за внешнего вмешательства. О каком именно вмешательство может идти речь, в материале не уточняется. По версии издания, лайнер развалился в воздухе.
Это указывает на возможность внешнего вмешательства и взрыва боеприпасов внутри. Технические группы начали расследование места крушения", - говорится в статье.
Также записи радаров показали, что в то же время к месту крушения летел вертолет H125.
В связи с авиакатастрофой президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев с прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета вооруженных сил Турции. Глава государства выразил искренние соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу", - говорится в сообщении.
Дополнено 12.11.2025, 14.00
Позже Минобороны Турции официально сообщило о 20 погибших в результате крушения самолета в Грузии, сообщает РИА Новости.
Наши доблестные воины погибли в результате крушения военного самолета С-130 на грузино-азербайджанской границе. От своего имени и имени Министерства обороны выражаю соболезнования близким погибших", - говорится в заявлении министра национальной обороны Турции Яшара.
11.11.2025, 16:54 74506
Токаев летит в Москву: самолет казахстанского президента сопровождают российские истребители
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Москва. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны РФ, сообщает Акорда.
Напомним, сегодня глава Казахстана прибывает с государственным визитом в Российскую Федерацию.
Он проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, а также в формате видео-конференц-связи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
В рамках визита планируется подписание ряда важных двусторонних документов. В частности, страны подпишут Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве.
Ранее Токаев и зампред правительства РФ Денис Мантуров обсудили ключевые направления многопланового двустороннего сотрудничества перед предстоящим госвизитом президента Казахстана в Москву.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
14.11.2025, 08:48Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа 14.11.2025, 09:27Десять микрорайонов Алматы осталась без электричества из-за аварийного отключения линий электропередачи16836Десять микрорайонов Алматы осталась без электричества из-за аварийного отключения линий электропередачи 14.11.2025, 09:4115891Казахстан ратифицировал соглашения с Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам 14.11.2025, 12:106336Опреснительный завод в Мангистауской области вышел на производственную мощность 14.11.2025, 12:315481Приток воды в Шардаринское водохранилище согласовали страны ЦА 07.11.2025, 15:23280771Казахстан и Китай перейдут к безлимитной системе выдачи разрешений на автоперевозки 10.11.2025, 19:35278666Globbing объявляет о создании "Министерства Черной Пятницы" в Казахстане 07.11.2025, 17:35Аэропорт Алматы и китайская компания договорились о развитии логистической и транспортной инфраструктуры274656Аэропорт Алматы и китайская компания договорились о развитии логистической и транспортной инфраструктуры 10.11.2025, 18:01268671Пожар в алматинском детдоме: когда здание восстановят 11.11.2025, 13:01254906Свыше $70 млн инвестиций привлекли в геологоразведку в Казахстане 20.10.2025, 17:35419586Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени413681Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 20.10.2025, 16:50Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм383516Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм 20.10.2025, 16:10365621Пользователи Kcell вновь жалуются на проблемы с интернетом и отправкой SMS в России 30.10.2025, 16:20Не будет инвестиций - не будет развития экономики: премьер-министр поручил акимам наказать замов за недостижение показателей362011Не будет инвестиций - не будет развития экономики: премьер-министр поручил акимам наказать замов за недостижение показателей
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?