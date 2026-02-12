Вопросы инвестиций, транспорта и гуманитарного сотрудничества обсудили казахстанские дипломаты с зарубежными партнерами
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты и представители деловых кругов провели серию встреч и мероприятий в Европе, США и странах Ближнего Востока. В ходе переговоров и презентаций были обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества, развития транспортно-логистических маршрутов, образовательных и научных обменов, а также укрепления межпарламентского и экономического взаимодействия, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
В головном офисе Нидерландского агентства по предпринимательству (RVO) состоялось заседание Нидерландско-Казахстанской бизнес-ассоциации (NKBA) на тему Kazakhstan-Netherlands: New Investment Cycle & Strategic Opportunities, собравшее представителей государственных органов, деловых кругов и экспертного сообщества двух стран. Мероприятие стало важной платформой для обсуждения новых инвестиционных возможностей, стратегических приоритетов Казахстана и перспектив расширения двустороннего экономического сотрудничества в условиях начавшегося нового инвестиционного цикла. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению деловых контактов, запуску новых инвестиционных проектов и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики. Особое внимание будет уделено реализации совместных инициатив в промышленности, логистике, агропромышленном комплексе, цифровых технологиях и устойчивой инфраструктуре, формирующих основу нового этапа стратегического партнерства между Казахстаном и Нидерландами.
В Венгрии состоялась встреча посла Казахстана Абзала Сапарбекулы с заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Адамом Имре Сючем. Стороны подчеркнули, что сотрудничество Казахстана и Венгрии в области образования и науки носит системный, долгосрочный и многоуровневый характер, охватывая академическую мобильность, стипендиальные программы, межуниверситетское взаимодействие, научные обмены и развитие человеческого капитала. Было отмечено, что образование и наука являются важным гуманитарным измерением двусторонних отношений и способствуют укреплению межчеловеческих контактов и стратегического партнерства.
Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков встретился с министром транспорта и логистических услуг Королевства Салехом Аль-Джассером. Стороны рассмотрели возможности расширения двустороннего взаимодействия в сфере транспорта и логистики. Особое внимание было уделено продвижению новых логистических маршрутов, расширению договорно-правовой базы, а также эффективному использованию потенциала международных транспортных коридоров.
Посол Казахстана в Молдове Алмат Айдарбеков провел встречу с депутатом парламента Молдовы, председателем группы дружбы с Казахстаном Илье Ионашом. Стороны подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшее укрепление казахстанско-молдавского взаимодействия, акцентировав внимание на значимости регулярного политического диалога и расширения межпарламентского сотрудничества.
На площадке клуба National PressClub состоялась презентация доклада, посвященного транзитному потенциалу Евразии, в том числе Среднего коридора и "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP). Посол Казахстана в США Магжан Ильясов отметил, что развитие транспортно-логистических маршрутов Восток - Запад отвечает долгосрочным интересам устойчивого экономического роста, укрепления региональной связанности и диверсификации глобальных цепочек поставок. Он подчеркнул, что Казахстан последовательно развивает транзитный и логистический потенциал, инвестируя в модернизацию железнодорожной, портовой и цифровой инфраструктуры, а также в оптимизацию торговых и таможенных процедур.
Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов провел встречу с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Бобуром Усмановым. Встреча стала продолжением ранее проведенных переговоров с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым в январе и была направлена на более детальное обсуждение текущих вопросов сотрудничества. Стороны рассмотрели график двусторонних мероприятий и крупных международных событий, запланированных на текущий год, а также планируемые заседания совместных межправительственных и отраслевых механизмов сотрудничества.
Генеральный консул Казахстана в Гуанчжоу Валихан Сарсембеков встретился с руководителем Канцелярии иностранных дел города Юньфу Линь Шуи. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, аграрной, культурной и туристической сферах, включая межрегиональные связи, прямые контакты деловых кругов и совместные проекты в специальных экономических зонах, в частности в СЭЗ "Alatau". Линь Шуи выразила интерес к посещению СЭЗ и участию предприятий Юньфу в аграрном, пищевом, химическом, металлургическом и электронном секторах, а также в горнодобыче с учетом ресурсов Казахстана.
Посол Казахстана в Израиле Даулет Ембердиев встретился со спикером Кнессета Амиром Оханой, где обсудили текущее и перспективное двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, активизацию межпарламентского взаимодействия и реализацию договоренностей по итогам визита Спикера в Казахстан. Амир Охана высоко оценил реформы в стране и выразил готовность укреплять дружественные отношения между Казахстаном и Израилем.