В Казахстане усилен контроль за закупками в квазигоссекторе

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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На рассмотрении мажилиса находится законопроект, предусматривающий создание саморегулируемых организаций (СРО), где будут предусмотрены меры по контролю за водителями транспортных средств, что обеспечит безопасность пассажиров такси, - На рассмотрении мажилиса находится законопроект, предусматривающий создание саморегулируемых организаций (СРО), где будут предусмотрены меры по контролю за водителями транспортных средств, что обеспечит безопасность пассажиров такси, сообщил в ответ на депутатский запрос вице-премьер Роман Скляр.





По словам вице-премьера, в рамках законопроекта предусмотрены поправки по созданию информационной системы в СРО, которая будет интегрирована с интеллектуальной транспортной системой Министерства транспорта, обеспечивающей регистрацию, мониторинг и контроль участников СРО. Также предусмотрена возможность интеграции информационной системы СРО (в которую также будут входить агрегаторы такси) с информационными системами заинтересованных государственных органов, содержащими информацию о наличии у водителя водительских прав, прохождении технического осмотра, а также о страховании гражданско-правовой ответственности перед пассажирами.





Кроме того, учитывая, что информационные системы СРО планируется интегрировать с информационными системами госорганов, вопрос фиксации данных о перевозчике и платформе, на которой был получен заказ, будет дополнительно проработан в рамках законопроекта.





Также правилами и стандартами СРО будет предусмотрен порядок проведения оплаты за проезд с отражением информации о перевозчике, пассажире, времени и маршруте следования.





Создание СРО в сфере пассажирских перевозок позволит внедрить механизм общественного контроля в части соблюдения законодательных требований его членами. В частности, использование информационных систем СРО предусматривает создание общего реестра водителей, отвечающих требованиям по безопасности для всех агрегаторов такси. Также в случае выявления фактов нарушения законодательства СРО будет обязана незамедлительно информировать государственные органы для принятия соответствующих мер", - добавил Скляр.





Ранее в своем депзапросе мажилисмены сообщили, что на 95% сегодняшний рынок такси состоит из нерегулярных маршрутов и неофициальных услуг, что не позволяет отслеживать статистику ДТП с участием перевозчиков.