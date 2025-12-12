ЕАБР создаст инвестиционную платформу для привлечения капитала стран Персидского залива в проекты Центральной Азии

Евразийский банк развития создает инвестиционную платформу для инвесторов из стран Персидского залива для доступа к перспективным проектам в Центральной Азии, сообщает пресс-служба банка.
В качестве ключевого шага к этой цели ЕАБР открыл представительство банка в ADGM, международном финансовом центре Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор ADGM Салем Аль-Дарей и председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Новая платформа предложит инвесторам из Gulf Cooperation Council готовые инвестиционные решения, основанные на аналитике и региональной экспертизе ЕАБР, прочных отношениях с правительствами стран-участниц банка, а также на доступе к проектам, ориентированным на повышение доходности с поправкой на риск. Через платформу инвесторы смогут участвовать в финансировании инфраструктурных и устойчивых проектов в евразийском регионе.
Мы создаем "инвестиционный хайвей" между капиталом Залива и возможностями Центральной Азии. Новый офис ЕАБР в Абу-Даби укрепит нашу роль связующего звена между регионами, так как мы совмещаем региональную экспертизу и конкретные финансовые инструменты. Инвесторы получают доступ к проверенным проектам с оптимальным соотношением риска и доходности, а страны Центральной Азии - к новым источникам финансирования для своего развития", - прокомментировал председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Локальное присутствие ЕАБР в ADGM станет ключевым элементом этой экосистемы, упростив прямой диалог с регуляторами, суверенными фондами благосостояния и другими институциональными инвесторами Персидского залива. Для банка это означает укрепление позиций в одном из важнейших финансовых хабов мира и возможность активнее развивать новые инструменты, включая исламское финансирование.
Одной из ключевых инициатив в рамках платформы станет запуск специализированного кредитного фонда для финансирования инфраструктуры в Центральной Азии. Фонд будет зарегистрирован в юрисдикции ADGM и сфокусирован на долговом финансировании инфраструктурных проектов банка. Данная платформа будет использовать регуляторные преимущества ADGM, чтобы предложить ближневосточным и международным инвесторам эффективную и защищенную структуру для вложений в регион, усиливая приток капитала в стратегически важные инициативы. Фонд будет предлагать инвесторам диверсифицированный портфель проектов, где ЕАБР выступает структурирующим партнером и соинвестором.
ADGM рад открытию представительства ЕАБР в нашем международном финансовом центре. Присутствие ЕАБР на нашей площадке укрепляет позиции Абу-Даби как глобального проводника потоков капитала и инвестиционного партнерства. Создав инвестиционную платформу в рамках нашей регуляторной экосистемы, ЕАБР эффективнее сможет "соединять" инвесторов из Персидского Залива и качественные проекты на территории Центральной Азии. Мы с нетерпением ждем возможности поддержать их усилия по углублению финансового сотрудничества, расширению трансграничных инвестиций и дальнейшему укреплению экономических связей между нашими регионами", - заявил генеральный директор ADGM Салем Аль-Дарей.
Открытию офиса предшествовала успешная работа по укреплению доверия со стороны ближневосточных партнеров. В частности, в 2025 году состоялись дебютные размещения облигаций ЕАБР в дирхамах ОАЭ: в апреле - на бирже Astana International Exchange на сумму 185 млн дирхам, в июне - в ОАЭ при участии First Аbu Dhabi Bank и фонда развития Абу-Даби на 200 млн дирхам. Эти сделки подтвердили устойчивый спрос на инструменты банка со стороны ближневосточных инвесторов.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".