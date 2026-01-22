21.01.2026, 17:29 38176

Иран намерен развивать транспортную связанность с Казахстаном

Посол Казахстана в Иране Онталап Оналбаев встретился с Министром дорог и городского строительства Исламской Республики Иран Фарзане Садег.

В ходе встречи стороны обсудили развитие транспортных "артерий", соединяющих две страны, а также другие темы, представляющие взаимный интерес. Особое внимание было уделено реализации договорённостей, достигнутых в рамках официального визита Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Казахстан, а также поручений, данных главами двух государств по итогам визита.

В казахско-иранских отношениях важную роль играют торгово-экономическая и транспортно-логистическая связанность. В этой связи стороны выразили готовность предметно проработать вопросы увеличения объёмов грузовых и транзитных перевозок по Международному транспортному коридору "Север-Юг" и железной дороге "Казахстан-Туркменистан-Иран", открытия новых транспортных коридоров "Казахстан-Иран-Ирак" и "Казахстан-Туркменистан-Иран-Армения", развития морского сообщения между портами двух стран, реализации совместных инвестиционных проектов в транспортно-логистической сфере в портах Шахид-Раджаи и Чабахар, а также подтвердили приверженность выводу двустороннего взаимодействия на новый уровень.

Кроме того, стороны подчеркнули важность проведения регулярных встреч между лицами двух стран, отвечающими за транспортно-логистическую сферу, для продвижения реализации совместных проектов.

Вопросы укрепления транспортной сопряжённости Казахстана и Ирана будут рассмотрены на очередном заседании совместной межправительственной комиссии, которое планируется провести в Иране.


21.01.2026, 19:38 31516

Масштабные политические реформы представлены в парламенте Хорватии

Посол Казахстана в Хорватии Даулет Батрашев представил депутатам парламента Хорватии итоги Национального курултая, состоявшегося 20 января 2026 года, сообщает МИД РК.

Казахский дипломат сообщил о ключевых политических и социально-экономических ориентирах, обозначенных главой государства в рамках Курултая, подчеркнув приверженность Казахстана курсу на углубление политической модернизации, укрепление верховенства права, развитие инклюзивной экономики и повышение роли гражданского диалога.

Хорватская сторона была проинформирована о планах по переходу к однопалатному парламенту и предстоящему референдуму, создании нового консультативного органа для объединения этносов, регионов и общественных групп, и укреплении национального единства.

Высоко оценив дальновидность президента РК Касым-Жомарта Токаева, глава парламентской группы по сотрудничеству с Казахстаном Анджелка Салопек приветствовала проводимые в стране политические и экономические реформы и подчеркнула важность парламентской дипломатии как инструмента укрепления взаимного доверия и устойчивого партнерства.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы казахско-хорватского межпарламентского сотрудничества. Особое внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему развитию парламентского взаимодействия и обмену опытом в сфере законодательной деятельности; вопросам экономического сотрудничества, включая энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт и логистику; цифровой трансформации, инновациям и применению технологий искусственного интеллекта в государственном управлении и бизнесе, взаимодействию в области образования, науки и гуманитарных обменов.

Подчеркнув возрастающую роль парламентского измерения и успешность визита хорватских депутатов в Астану в феврале 2025 года, хорватский политик пригласила депутатов Парламента Казахстана совершить визит в Загреб в текущем году в удобное для казахстанской стороны время.
 
21.01.2026, 19:34 32741

Казахстан и Финляндия укрепляют межпарламентское сотрудничество

Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов провел встречу с директором по международным делам парламента Финляндии Лаурой Камрас, сообщает МИД РК.

В ходе встречи стороны подчеркнули значимость дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества как важной составляющей казахско-финских двусторонних и региональных отношений. Особое внимание было уделено перспективам организации взаимных визитов парламентариев и активизации деятельности парламентских групп дружбы.

Казахский дипломат проинформировал финскую сторону о ключевых положениях выступления президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на V заседании Национального курултая, подчеркнув, что объявленная конституционная реформа открывает новый этап модернизации системы государственного управления, усиления роли парламента и укрепления долгосрочной политической стабильности, создавая основу для дальнейшего социально-экономического развития страны.

Лаура Камрас высоко оценила проводимые в Казахстане внутриполитические преобразования и подчеркнула их последовательный и инклюзивный характер. Она выразила заинтересованность финской стороны в активном обмене опытом в сфере парламентаризма и подтвердила готовность к их практическому взаимодействию.
 
21.01.2026, 17:05 38916

Казахстан и ОАЭ расширяют экспертный диалог

Посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах Рауан Жумабек провёл встречу с Генеральным директором Эмиратского центра стратегических исследований и анализа (ECSSR) Султаном Мухаммедом аль-Нуаими.

Рауан Жумабек проинформировал эмиратскую сторону о политических и институциональных реформах, инициированных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на V заседании Национального курултая. Отметил, что данные реформы направлены на совершенствование государственного управления, обеспечение социальной справедливости и стимулирование экономического развития.

В ходе обсуждения перспектив двустороннего взаимодействия стороны выразили взаимный интерес к развитию системного сотрудничества между Казахстанским институтом стратегических исследований (КИСИ) и ECSSR. Стороны выразили намерение углублять институциональное партнёрство в сферах стратегических и геополитических исследований, экономики, устойчивого развития, климата, технологий и прогнозирования.

Эмиратская сторона подтвердила заинтересованность в участии в Астанинском международном форуме. Также была выражена поддержка инициативы Казахстана по проведению Регионального экологического саммита в 2026 году в Астане при поддержке ООН.

По итогам встречи достигнута договорённость о проведении онлайн-встречи между КИСИ и ECSSR с целью выработки практических механизмов дальнейшего сотрудничества.
 
20.01.2026, 19:54 82306

В Манаме обсуждено сотрудничество между Казахстаном и Бахрейном

Посол Казахстана в Саудовской Аравии и по совместительству в Королевстве Бахрейн Мадияр Менилбеков в рамках рабочей поездки в город Манама провел ряд двусторонних встреч с официальными лицами Королевства Бахрейн, сообщает МИД РК.

В частности, состоялись переговоры с министром транспорта и телекоммуникаций Королевства Бахрейн, председателем попечительского совета Глобального центра мирного сосуществования и толерантности имени Короля Хамада шейхом Абдаллой бен Ахмедом Аль Халифой, министром туризма Фатимой Аль-Сайрафи, генеральным директором по двусторонним отношениям Министерства иностранных дел шейхом Абдаллой бен Али Аль Халифой, а также председателем Торгово-промышленной палаты Самиром Нассом.

В ходе встречи с шейхом Абдаллой бен Ахмедом Аль Халифой казахский дипломат от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вручил почетную медаль Съезда лидеров мировых и традиционных религий за значительный вклад в развитие межрелигиозного диалога, а также обсудил вопросы дальнейшего продвижения межконфессионального и межцивилизационного диалога. Кроме того, стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества в сфере транспорта и возможность открытия прямых авиарейсов между двумя странами.

В рамках встречи с министром туризма Фатимой Аль-Сайрафи Мадияр Менилбеков проинформировал о широких возможностях Казахстана в сфере туризма, а также обменялся мнениями по вопросам расширения двустороннего взаимодействия и перспективам реализации совместных мероприятий.

На встрече с генеральным директором по двусторонним отношениям Министерства иностранных дел шейхом Абдаллой бен Али Аль Халифой были обсуждены вопросы укрепления политического диалога, проведения предстоящих мероприятий на высоком уровне и продолжения взаимодействия в рамках международных организаций.

Во время встречи с председателем Торгово-промышленной палаты Самиром Нассом были затронуты вопросы углубления торгово-экономических связей, установления прямых контактов между деловыми кругами и расширения инвестиционного сотрудничества, а также была представлена информация об экономических реформах, реализуемых в Казахстане и направленных на создание благоприятных условий для иностранных инвесторов и развитие бизнеса.

По итогам встреч была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении двусторонних отношений между Казахстаном и Бахрейном, основанных на дружбе и взаимопонимании.
 
20.01.2026, 16:01 96561

Казахстан на "Зелёной неделе": презентация аграрного потенциала и новые договорённости с Германией

Казахстан принял участие в юбилейной, 100‑й Международной аграрной выставке "Зелёная неделя" (Grüne Woche) в столице Германии, где были торжественно открыты два национальных стенда Республики Казахстан.

В выставке приняли участие казахстанские предприятия, работающие по стандартам ЕС и готовые к регулярным поставкам на европейский рынок. Представленная продукция отечественных производителей вызвала значительный интерес у международных партнёров, дистрибьюторов, представителей торговых сетей ФРГ и посетителей выставки.

Казахскую делегацию возглавил Вице‑министр сельского хозяйства Азат Султанов, который провёл также ряд встреч и переговоров на полях Международной конференции "Global Forum for Food and Agriculture" (GFFA).

В ходе встречи со статс-секретарём Федерального министерства сельского хозяйства, продовольствия и региональной идентичности ФРГ (BMLEH) Маркусом Шиком были обсуждены вопросы дальнейшего расширения и углубления сотрудничества по таким направлениям, как растениеводство, животноводство и ветеринария, семеноводство, устойчивое земледелие, внедрение энерго- и водосберегающих технологий, переработка и поставки продуктов питания и др.

Казахстанская сторона пригласила организовать визит Федерального министра сельского хозяйства, продовольствия и региональной идентичности Германии Алоиса Райнера в Астану для продолжения диалога и практического развития достигнутых договоренностей.

А.Султанов встретился с руководителями реализуемых между МСХ РК и BMLEH кооперационных проектов "Аграрно-политический диалог" и "Повышение компетенций в сфере молочного животноводства".

Вопросы дальнейшего увеличения степени локализации и расширения спектра производимой в Казахстане техники были обсуждены с членом правления компании CLAAS Кристиан Радонс и вице-президентом по региону Восточной Европы и Центральной Азии Михаэлем Байером.

Участие в мероприятиях позволило продемонстрировать экспортный потенциал АПК Казахстана и укрепить деловые связи с зарубежными компаниями.

В знак дружбы и партнёрства между Казахстаном и Германией, а также по случаю 100-летия выставки "Grüne Woche", организаторам выставки был преподнесён подарок от имени Республики Казахстан - 100 луковиц казахстанских тюльпанов.

Казахстан по итогам визита подтвердил свою готовность расширять международное сотрудничество и активно внедрять инновационные подходы в развитие аграрной отрасли.
 
20.01.2026, 15:58 91976

Казахско-армянские отношения: фокус на реализацию договоренностей и практические результаты

Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев провёл встречу с Вице-премьером Республики Армения, сопредседателем Межправительственной казахстанско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству Мгером Григоряном.

В ходе беседы стороны отметили динамичный характер двусторонних отношений, развивающихся в духе доверия, взаимного уважения и прагматизма. Подчёркнуто, что вывод отношений на уровень стратегического партнёрства, установленного между странами в 2025 году, создаёт прочную основу и дополнительные возможности для дальнейшего углубления кооперации как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Собеседники обсудили дальнейшие шаги и практические меры по реализации договорённостей, достигнутых по итогам официального визита Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в Республику Казахстан. В этом контексте состоялся обмен мнениями о ходе выполнения решений 11-го заседания Межправительственной казахстанско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Стороны также рассмотрели приоритеты двусторонней повестки на текущий год и подходы по их реализации. В частности, обозначены задачи по дальнейшему наращиванию взаимного товарооборота, стимулированию инвестиционной активности, расширению промышленной и технологической кооперации, а также продвижению совместных проектов в сферах сельского хозяйства и цифровой экономики, с акцентом на достижение конкретных результатов. В данном контексте отмечена ключевая роль совместной межправительственной комиссии как эффективного инструмента координации практического взаимодействия и выработки решений.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в активизации совместной работы, направленной на последовательное развитие дружественных связей между Казахстаном и Арменией.
 
20.01.2026, 15:53 92506

Казахстан и Гонконг укрепляют сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь"

Генеральный консул Республики Казахстан в САР Гонконг Бауыржан Досманбетов провел встречу с Комиссаром офиса "Один пояс, один путь" Министерства торговли и экономического развития Правительства САР Гонконг Николасом Хо.

В ходе беседы стороны обсудили ключевые аспекты развития партнерства между Казахстаном и Гонконгом на 2026 год, в частности вопросы реализации совместных инвестиционных проектов.

Генеральный консул проинформировал Комиссара об инвестиционном потенциале и социально-экономическом развитии, а также представил инвестиционные проекты в туристическом и инфраструктурном секторах Казахстана.

В свою очередь, Николас Хо отметил высокий потенциал Казахстана в привлечении инвестиций в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества, в том числе в организации поездки большой делегации бизнесменов Гонконга и региона "Greater Bay" (города Чжаоцин, Фошань, Цзянмынь, Чжухай, Чжуншань, Дунгуань, Хойчжоу, Макао, Гуанчжоу и Шэньчжэнь) в Казахстан в 2026 году.

Было отмечено, что Казахстан активно участвует в образовательных программах в рамках инициативы "Один пояс, один путь", являясь одним из ключевых получателей стипендий Правительства Гонконга. В этой связи, Генеральный консул предложил рассмотреть вопрос увеличения числа грантов для казахстанских студентов и выразил просьбу рассмотреть данный вопрос в сотрудничестве с гонконгскими университетами.

По итогам встречи, стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, образования и туризма, договорившись о продолжении совместной работы по реализации инициатив.

В настоящее время более 400 казахстанских студентов обучающихся на полном гранте, успешно проходят обучение в ведущих университетах Гонконга, входящих в топ-50 лучших вузов мира.
 
20.01.2026, 12:34 73201

Этническая коллекция из Казахстана удостоена высокой награды на International Kids Fashion Week

В Абу-Даби состоялось международное событие в сфере детской моды - International Kids Fashion Week, прошедшее под патронажем шейхи Фахры бинт Дияб Аль Нахаян, сообщает пресс-служба МИД.

Организатором модной недели выступила Мона Аль Мансури - первый дизайнер Объединенных Арабских Эмиратов и одна из ключевых фигур в развитии международных проектов в области детской моды и культуры.

Мероприятие объединило дизайнеров и участников из Казахстана, ОАЭ, России, Индии, Марокко, Австралии, Замбии, Таиланда, Филиппин и Омана, подтвердив статус International Kids Fashion Week как глобальной культурной и модной платформы.

Казахская этническая коллекция, вдохновленная национальными традициями, орнаментами и культурным наследием, вызвала большой интерес у международной аудитории.

По итогам показов наш отечественный дизайнер Гаухар Канатбай была удостоена награды в номинации "Лучший детский дизайнер", что стало признанием её творческого подхода и успешного сочетания этнических мотивов с современной детской модой.

Также Посольство Казахстана в Абу-Даби было удостоено специальной награды от организаторов мероприятий за содействие участию казахской стороны, что подчеркнуло значимость дипломатической поддержки в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества.

International Kids Fashion Week в очередной раз продемонстрировал, что культура, мода и детское творчество являются важными мостами между народами, способствуя укреплению международного диалога, взаимопонимания и дружбы между странами.
 
