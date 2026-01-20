Каталония нацелена на углубление сотрудничества с Казахстаном

Рассказать друзьям

Руководитель Консульства Казахстана в Барселоне Амир Султангожин провёл встречу с советником Правительства Каталонии по иностранным делам и вопросам Европейского союза Жауме Дук.





Переговоры подтвердили взаимную заинтересованность сторон в расширении практического сотрудничества и придали новый импульс двусторонней повестке.





Собеседники подробно обсудили консульские вопросы, а также перспективы развития торгово-экономических связей и привлечения инвестиций в Казахстан. Особое внимание было уделено созданию условий для прямых контактов между деловыми кругами Казахстана и Каталонии.





В ходе встречи казахская сторона представила ключевые политические и экономические реформы, реализуемые в стране, а также основные приоритеты, обозначенные в Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Отмечено, что проводимые преобразования открывают новые возможности для иностранных инвесторов и партнёров.





Отдельным блоком обсуждались планы по организации совместных бизнес-мероприятий и презентаций инвестиционного потенциала Казахстана, призванных активизировать сотрудничество в промышленности, технологиях и инновациях.





Каталония формирует около 19% ВВП Испании и остаётся одним из ключевых экономических локомотивов страны, обеспечивая до четверти ее промышленного производства. К ведущим отраслям региона относятся химическая и фармацевтическая промышленность, пищевая индустрия, автомобилестроение, а также высокие технологии и инновации.