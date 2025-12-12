11.12.2025, 21:09 18371

Казахстан и Черногория расширяют межпарламентские связи

Посол Казахстана Даулет Батрашев провел переговоры с президентом скупщины (парламента) Черногории Андрия Мандичем, в ходе которых рассмотрено текущее состояние парламентских связей между Казахстаном и Черногорией и отмечена необходимость активизации межпарламентского сотрудничества, сообщили в МИД РК.

Черногорский политик выразил готовность к созданию парламентской группы дружбы с Казахстаном и пригласил своего коллегу - спикера мажилиса парламента РК Ерлана Кошанова посетить Черногорию с визитом в любое удобное для казахстанской стороны время, сроки которого будут согласованы по дипломатическим каналам.

Со своей стороны казахский дипломат проинформировал собеседника о внутриполитической ситуации в Казахстане, включая реализацию масштабных политических реформ, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым, и планы перехода к однопалатному парламенту.

Кроме того, Даулет Батрашев в ходе своего рабочего визита провел ряд встреч в целях дальнейшего развития взаимодействия с Черногорией.

В частности, во время переговоров с государственным секретарем МИД Перишем Кастратовичем и советником офиса президента Черногории по международным делам Иреной Прелевич собеседники подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, уделив особое внимание укреплению политического диалога, а именно вопросу организации первого в истории двусторонних отношений визита президента Черногории в Казахстан, возможности возобновления проведения политических консультаций, а также учреждению дипломатической миссии Черногории в Астане. Черногорская сторона отметила важность организации визита их главы государства в страны Центральной Азии в целом, и в Астану в частности, в связи с чем стороны обсудили конкретные детали и сроки предстоящего в следующем году визита, а также рассмотрели список документов к возможному подписанию.

Также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки и взаимодействию двух стран в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и взаимной поддержки кандидатур двух стран в выборных органах международных организаций.

Перспективы развития двустороннего сотрудничества в области туризма, включая увеличение туристических потоков, развития авиасообщения и оптимизации визовых процедур, рассмотрены на встрече с государственным секретарем профильного ведомства Петаром Драшковичем.

Стороны договорились рассмотреть возможность подписания двустороннего документа о сотрудничестве в области туризма.

С генеральным директором по уголовному и гражданскому праву Министерства юстиции Черногории Еленой Грднич обсуждены возможности активизации сотрудничества в сфере правовой помощи и уголовного производства, а также обмена опытом между профильными ведомствами.

В рамках встречи с президентом Торгово-промышленной палаты Черногории Ниной Дракич стороны обсудили текущее состояние делового сотрудничества и возможность организации визита представителей делового сообщества Черногории в Казахстан в ходе предстоящего визита президента Черногории, организации бизнес-форума казахстанских и черногорских предпринимателей и проведения туристических выставки для казахстанцев.

Обозначены такие приоритетные сферы сотрудничества, как энергетика, фармацевтика, сельское хозяйство, туризм и информационные технологии.

Посол представил и предложил черногорской стороне широкую номенклатуру товаров сельскохозяйственного назначения для последующего возможного экспорта в Черногорию.
 
новости по теме

11.12.2025, 19:50 18686

Турецкая провинция Конья заинтересована в открытии совместных производств в Казахстане

В рамках рабочего визита в провинцию Конья посол РК в Турции Еркебулан Сапиев провел ряд встреч, направленных на расширение инвестиционного сотрудничества Казахстана, сообщили в МИД РК.

В ходе визита посол встретился с председателем Промышленной палаты Коньи Мустафой Бююкегеном. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних экономических отношений, потенциал увеличения взаимных инвестиций, а также перспективы промышленной кооперации между регионами Казахстана и Коньи. Особое внимание было уделено возможностям сотрудничества в сферах агропереработки, пищевой и химической промышленности, машиностроения и текстиля.

Кроме того, делегация посетила ряд крупных предприятий Коньи, где были проведены переговоры с руководством компаний о локализации производств в Казахстане, использовании преимуществ индустриальных зон, а также инструментах поддержки инвесторов включая налоговые льготы, программы развития экспортно ориентированных производств и возможности Международного финансового центра "Астана".

Казахстанская сторона представила информацию о благоприятном инвестиционном климате, транспортно-логистических возможностях страны, а также предложила рассмотреть открытие совместных производств.

Визит посла в Конью стал важным этапом в укреплении промышленного и инвестиционного диалога между Казахстаном и Турцией и создал предпосылки для запуска новых совместных проектов.
 
11.12.2025, 19:42 19201

В Стамбуле обсудили перспективы создания новых академических и исследовательских альянсов

В Стамбуле состоялся расширенный круглый стол с участием свыше 25 ректоров и представителей ведущих университетов Турции, на котором обсуждалось послание президента РК Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию". Мероприятие стало экспертной площадкой для анализа роли высшего образования и науки в реализации стратегических приоритетов Казахстана, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

В рамках дискуссии был представлен комплексный обзор инициатив, обозначенных главой государства, включая развитие искусственного интеллекта, цифровую модернизацию промышленности, повышение устойчивости экономики и трансформацию образовательных стандартов.

Участники отметили, что послание отражает четкий вектор на формирование нового технологического уклада и укрепление человеческого капитала.

На встрече обсуждалась перспектива создания новых академических и исследовательских альянсов между университетами Казахстана и Турции, ориентированных на ИИ, цифровые исследования и инновационную экономику. Турецкие ученые подчеркнули, что послание президента Токаева полностью соответствует глобальным тенденциям развития науки и технологий.

Особое внимание уделялось вопросам подготовки специалистов для отраслей будущего, совершенствованию научной инфраструктуры и интеграции университетов двух стран в общую инновационную экосистему региона.

По завершении круглого стола стороны подтвердили готовность развивать долгосрочное сотрудничество и инициировать совместные программы, способствующие реализации задач.
 
11.12.2025, 18:46 19696

Казахстан пригласил главу Зеленого климатического фонда на региональный климатический саммит в Астане

Посол Казахстана в Корее Нургали Арыстанов встретился с исполнительным директором Зеленого климатического фонда Мафальдой Дуарте в рамках очередного заседания группы друзей GCF, сообщили в пресс-службе МИД РК.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями в отношении перспектив сотрудничества в сфере экологии. Также были затронуты итоги визита Мафальды Дуарте в Казахстан в мае текущего года, когда глава GCF была принята президентом Касым-Жомартом Токаевым и посетила солнечную электростанцию в городе Сарани.

Казахский дипломат вручил руководителю Фонда официальное приглашение от главы государства принять участие в региональном климатическом саммите, который состоится в апреле 2026 года в Астане при поддержке агентств Организации Объединенных Наций.

Мафальда Дуарте отметила важность совместной работы с Казахстаном по достижению общих целей в области экологии и изменения климата.

Стороны договорились продолжить диалог для укрепления сотрудничества.

Следует отметить, что опыт взаимодействия Казахстана с GCF охватывает 5 проектов на сумму 216,5 млн долларов США.

Green Climate Fund (GCF) был учрежден в соответствии с Канкунскими соглашениями в 2010 году для поддержки развивающихся стран в адаптации к изменениям климата и снижению выбросов парниковых газов и является финансовым механизмом Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC) и Парижского соглашения.

С момента одобрения первого финансирования проекта в 2015 году GCF добился значимых успехов в формировании портфеля, насчитывающего более 100 проектов.
 
11.12.2025, 18:42 20266

Казахстан и Всемирная метеорологическая организация усиливают сотрудничество в сфере климатической устойчивости

Постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной торговой организации Кайрат Торебаев встретился с генеральным секретарем Всемирной метеорологической организации Селестой Сауло, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

В ходе беседы стороны обсудили ключевые направления сотрудничества Казахстана с ВМО, включая совместные региональные проекты, укрепление национального гидрометеорологического потенциала, участие страны в глобальных климатических инициативах и реализацию программы Early Warnings for All (EW4All). Особое внимание было уделено подготовке к региональному экологическому саммиту 2026 года, который пройдет в Казахстане.

Кайрат Торебаев передал официальное приглашение премьер-министра РК генеральному секретарю ВМО принять участие в саммите. Отмечено, что участие ВМО и личное присутствие Селесты Сауло имеют ключевое значение для продвижения региональных усилий в области климатической устойчивости и раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях.

Стороны также обсудили возможность участия ВМО в тематических сессиях саммита, посвященных развитию систем раннего оповещения в Центральной Азии, включая работу с национальными метеорологическими службами и партнерами системы ООН.

Селеста Сауло высоко оценила усилия Казахстана по укреплению регионального сотрудничества в области климатической безопасности и выразила готовность продолжать взаимодействие по всем направлениям повестки.
 
10.12.2025, 14:00 55606

В Вашингтоне проявили большой интерес к сотрудничеству с Казахстаном в сфере критических минералов

На площадке аналитического центра Atlantic Council состоялся круглый стол, посвященный потенциалу Казахстана в сфере критических минералов, сообщает пресс-служба МИД.

В мероприятии приняли участие посол РК в США Магжан Ильясов, старший директор центра Евразии Atlantic Council Джон Хербст, представители правительства США, американских финансовых институтов развития, бизнеса и экспертного сообщества.

Выступая перед участниками, посол представил ключевые итоги визита главы государства в Вашингтон и саммита "С5+1", включая подписание коммерческих соглашений на сумму свыше 17 млрд долларов США и заключение первого в регионе меморандума о сотрудничестве по критическим минералам между Казахстаном и США.

М.Ильясов подчеркнул, что меморандум формирует расширенный формат партнерства, предусматривающий создание обрабатывающих мощностей в Казахстане, трансфер технологий и доступ продукции на рынок США.

В качестве примера практической реализации меморандума посол привел соглашение с американской компанией Cove Capital, предполагающее привлечение инвестиций в размере 1,1 млрд долларов США при участии американских финансовых институтов развития для выпуска в Казахстане продукции с высокой добавленной стоимостью.

Участникам мероприятия была представлена подробная информация о благоприятном инвестиционном климате в Казахстане, включая последние изменения в законодательстве в сфере недропользования, направленные на повышение прозрачности и открытости процедур выдачи лицензий.

Представитель НК "Kazakh Invest" представил около 50 готовых инвестиционных проектов, основанных на подтвержденных запасах критических минералов и обладающих высоким инвестиционным потенциалом.

Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов, где участники подтвердили высокую заинтересованность в укреплении сотрудничества с РК в сфере критических минералов, отметили значительный потенциал двустороннего взаимодействия и выразили готовность к дальнейшей совместной работе.
 
10.12.2025, 13:45 56071

Казахстан и Саудовская Аравия усиливают координацию в сфере горно-металлургического комплекса

Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел переговоры с вице-министром промышленности и минеральных ресурсов королевства Халедом Аль-Мудайфером, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи основное внимание было уделено активизации диалога между профильными министерствами двух стран для продвижения сотрудничества в горно-металлургическом секторе.

В этом контексте стороны отметили важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи министра промышленности и строительства РК Е. Нагаспаева и министра промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандара Аль-Хорайефа, состоявшейся в ноябре 2025 года в рамках 21-й сессии Генеральной конференции ООН по промышленному развитию.

По итогам встречи стороны согласовали дальнейшие шаги по развитию взаимовыгодного партнерства.
 
10.12.2025, 13:40 56541

Казахстан и Международная организация труда укрепляют стратегическое партнерство

Постоянный представитель Республики Казахстан при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Ержан Казыхан провел встречу с генеральным директором Международной организации труда Жильбером Унгбо, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе беседы посол передал теплые слова приветствия от президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и подтвердил неизменную приверженность Казахстана укреплению стратегического партнерства с МОТ. Особо отмечена важность исторического визита генерального директора в Казахстан в сентябре 2024 года - первого визита главы МОТ с момента вступления страны в организацию в 1993 году.

Собеседниками были высоко оценены совместные достижения, включая успешную реализацию дорожной карты по достойному труду 2024-2025 годов и недавнюю ратификацию конвенции МОТ № 131 о минимальной заработной плате.

Стороны подчеркнули ключевую роль трипартизма и социального диалога в трудовой политике Казахстана и выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.
 
10.12.2025, 13:39 51896

Оперные театры Казахстана и Омана развивают культурное сотрудничество

Театр "Астана Опера" представил на сцене Королевского оперного театра Маската в Султанате Оман балет Ролана Пети "Коппелия" на музыку Лéo Делиба, являющийся одним из признанных произведений мировой балетной классики, сообщает пресс-служба МИД РК.

Показы, проведенные в рамках международного гастрольного тура, продемонстрировали высокий профессиональный уровень и творческое мастерство коллектива "Астана Опера".

Спектакли вызвали значительный интерес у оманской публики, а сам балет является одним из ключевых культурных событий сезона 2025-2026 годов Королевского оперного театра Маската.

Зрители особо подчеркнули виртуозное исполнение партий ведущими солистами, отличающееся тонкостью актерской интерпретации и безупречной техникой, а также гармоничное сочетание современных режиссерских решений с традициями классического балета. Профессионализм творческой группы способствовал созданию постановки, отличающейся высоким художественным уровнем и выразительностью сценического воплощения.

Постановка внесла существенный вклад в укрепление культурного взаимодействия между Республикой Казахстан и Султанатом Оман, содействуя дальнейшему развитию двусторонних связей в гуманитарной сфере и открывая новые перспективы для сотрудничества в области искусства.
 
