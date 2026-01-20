Казахстан и Испания обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

Рассказать друзьям

Генеральный консул Казахстана в Страсбурге Анель Бақытбекқызы выступила с лекцией перед магистрантами Института политических исследований Страсбургского университета (Sciences Po), посвящённой внешней политике Президента Касым-Жомарта Токаева и ключевым международным инициативам Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Аудитория, состоявшая из будущих государственных управленцев и международников в области права, экономики, истории, теории и социологии была проинформирована о реализации политических реформ, новом экономическом курсе, обозначенные Президентом К.К.Токаевым, посредством развёрнутого анализа современного положения Казахстана в региональной и глобальной политике.





А.Бақытбекқызы рассказала о проводимых институциональных реформах, модернизации системы госуправления и планируемой парламентской реформе, предусматривающей переход к однопалатному парламенту на основе широкого общественного диалога и предстоящего референдума.





Внимание магистрантов обращено на многовекторный курс Казахстана как "средней державы", с акцентом на вклад и продвижение международной безопасности, включая инициативы в области ядерного разоружения и нераспространения, миротворческой деятельности под эгидой ООН, посреднических усилий по урегулированию международных конфликтов, а также активное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций. Подробные сведения были обозначены также по двустороннему и многостороннему взаимодействию Казахстана с КНР, РФ, США и странами ЕС.





Значительный блок лекции был посвящён социально-экономическому развитию Казахстана. Магистрантам были представлены актуальные данные о макроэкономическом росте, диверсификации экономики, инвестиционном климате и развитии цифровых технологий. Особо отмечены усилия Казахстана по снижению зависимости от сырьевого экспорта, развитию логистики, промышленности, агропромышленного комплекса и "зелёной" экономики.





В контексте главных тезисов Президента, изложенных в интервью газете "Түркістан" от 5 января и об объявлении в Казахстане 2026 года "Годом цифровизации и искусственного интеллекта", А.Бақытбекқызы подробно остановилась на стратегических приоритетах РК в развитии ИИ.





В ходе лекции также был представлен обзор казахско-французских отношений и взаимодействия с Европейским союзом. Подчёркнут стратегический характер казахско-французского партнёрства, динамика политического диалога, рост товарооборота и инвестиционного сотрудничества, а также развитие гуманитарных, культурных и образовательных связей. Отдельно отмечено значение Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве Казахстан-ЕС и итоги первого саммита ЕС - Центральная Азия.





В год 35-летия Независимости Республики Казахстан Генеральный консул также осветила национальный профиль страны, включая географическое положение, административно-территориальное устройство, демографические особенности, этноконфессиональное многообразие и принципы общественной толерантности. Было подчёркнуто, что Казахстан, являясь крупнейшим в мире государством без выхода к морю, играет значимую роль в обеспечении евразийской транспортной, энергетической и цифровой связности.





В целом, выступление вызвало живой интерес у слушателей и сопровождалось активной сессией вопросов и ответов.





Sciences Po - старейший институт политических исследований во Франции, выпускниками которой являются госслужащие, политики, дипломаты, военные и банкиры. Институт является инициатором партнёрских отношений с крупными школами госслужбы Франции и государственными партнёрами (Банк Франции, Комиссариат армий и др.).