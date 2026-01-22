Казахстан и ОАЭ расширяют экспертный диалог

Рассказать друзьям

Посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах Рауан Жумабек провёл встречу с Генеральным директором Эмиратского центра стратегических исследований и анализа (ECSSR) Султаном Мухаммедом аль-Нуаими.





Рауан Жумабек проинформировал эмиратскую сторону о политических и институциональных реформах, инициированных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на V заседании Национального курултая. Отметил, что данные реформы направлены на совершенствование государственного управления, обеспечение социальной справедливости и стимулирование экономического развития.





В ходе обсуждения перспектив двустороннего взаимодействия стороны выразили взаимный интерес к развитию системного сотрудничества между Казахстанским институтом стратегических исследований (КИСИ) и ECSSR. Стороны выразили намерение углублять институциональное партнёрство в сферах стратегических и геополитических исследований, экономики, устойчивого развития, климата, технологий и прогнозирования.





Эмиратская сторона подтвердила заинтересованность в участии в Астанинском международном форуме. Также была выражена поддержка инициативы Казахстана по проведению Регионального экологического саммита в 2026 году в Астане при поддержке ООН.





По итогам встречи достигнута договорённость о проведении онлайн-встречи между КИСИ и ECSSR с целью выработки практических механизмов дальнейшего сотрудничества.