В Белграде обсуждены перспективы казахско-сербского сотрудничества

Посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов встретился с Министром по развитию международного экономического сотрудничества Республики Сербия Ненадом Поповичем.





В ходе встречи М.Атамкулов ознакомил собеседника с актуальными вопросами повестки казахско-сербского сотрудничества, обратив внимание на перспективные направления для взаимодействия между двумя странами в различных сферах.





В частности, казахский дипломат поднял вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, обмена опытом в сфере цифровизации, возможного участия сербской стороны в транспортно-логистическом секторе Казахстана, а также активизации контактов между деловыми кругами двух стран, направленных на диверсификацию взаимного товарооборота.





В свою очередь Н.Попович дал положительную оценку устойчивому развитию сотрудничества между Казахстаном и Сербией. По его словам, руководство страны уделяет пристальное внимание развитию отношений с дружественным Казахстаном. В данном контексте Министр заверил в готовности оказывать необходимую поддержку дальнейшему расширению двустороннего экономического сотрудничества, в т.ч. в реализации договоренностей, уже достигнутых между двумя странами.





По итогам встречи собеседники обменялись конкретными планами на предстоящий период, направленными на придание дополнительного импульса динамике развития казахско-сербских двусторонних отношений.