В МИД Казахстана состоялась встреча с заместителем главы внешнеполитического ведомства Ирана

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел встречу с заместителем главы внешнеполитического ведомства Исламской Республики Иран Каземом Гарибабади, сообщает МИД РК.





Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки, включая укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества, расширение взаимодействия в транспортно-логистической сфере, а также сотрудничество в рамках Организации исламского сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Шанхайской организации сотрудничества.





Особое внимание было уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе первого официального визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Казахстан 10-11 декабря 2025 года. Собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в их последовательной реализации и придании дополнительного импульса двустороннему взаимодействию по приоритетным направлениям.





Кроме того, состоялись переговоры заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Армана Исетова с иранской делегацией, в ходе которых были обсуждены вопросы многостороннего сотрудничества и взаимодействия двух стран в международных организациях.





Дипломаты обменялись мнениями по предстоящим мероприятиям в рамках Организации Объединенных Наций, а также по вопросам сотрудничества, связанным с Каспийским морем. Также были затронуты актуальные аспекты развития ситуации на Ближнем Востоке и в мире в целом.





По итогам встреч стороны подтвердили высокий взаимный интерес к продолжению конструктивного диалога и дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества между Астаной и Тегераном.