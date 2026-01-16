В МИД Казахстана состоялась встреча с заместителем главы внешнеполитического ведомства Ирана
Женева, 13 января 2026 года - Сегодня состоялась встреча Постоянного Представителя Республики Казахстан при ВТО и других международных организаций Кайрата Торебаева с Генеральным секретарём Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин, в ходе которой обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и МСЭ.
Посол передал Генеральному секретарю официальное приглашение Президента Республики Казахстан принять участие в Региональном экологическом саммите, подчеркнув важность укрепления взаимодействия в сфере цифровых решений для устойчивого развития.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам подготовки к Полномочной конференции МСЭ 2026 года и подтвердили заинтересованность в активном участии Казахстана в работе Международного союза электросвязи.
Отдельное внимание было уделено возможностям расширения практического сотрудничества, включая проработку совместных мероприятий с участием экспертов из Казахстана на площадке МСЭ.
Источник: МИД РК
Казахстан и Словения: совместный взгляд в будущее сотрудничества
Любляна, 13 января 2026 года - Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с Заместителем Премьер-министра - Министром иностранных и европейских дел Республики Словения Таней Файон подтвердил приверженность дальнейшему укреплению политического диалога, расширению экономического сотрудничества и дальнейшему развитию партнёрства в сфере цифровизации, инноваций и транспортной логистики между странами.
Собеседники отметили, что в следующем году Казахстан и Словения будут отмечать 35‑летие установления дипломатических отношений - значимую дату, отражающую зрелость и устойчивость двустороннего сотрудничества.
Т.Файон подчеркнула, что Казахстан является для Словении ключевым партнёром в Центральной Азии, и высоко оценила результаты официального визита Президента Словении в Астану в прошлом году, отметив его значимый вклад в укрепление двусторонних отношений и готовность к дальнейшему продвижению достигнутых договорённостей.
В ходе беседы обсуждены вопросы дальнейшего углубления многопланового взаимодействия и поддержания регулярных контактов на всех уровнях, включая контакты между министрами иностранных дел. В качестве сопредседателя словенской части Вице-Премьер подтвердила о готовности проведения 5‑го заседания Межправительственной комиссии и Казахстанско‑Словенского цифрового форума в марте 2026 года в Любляне.
Особое внимание уделено перспективам расширения торгово‑экономических связей, в том числе сотрудничеству в сферах фармацевтики, искусственного интеллекта, ИКТ, инженерии и энергоэффективности. В контексте растущей роли Казахстана как ключевого транзитного узла была подчёркнута важность развития логистики в рамках Среднего коридора. Отдельно рассмотрены возможности участия словенских компаний в проектах в Казахстане, включая локализацию производства.
Казахский дипломат положительно оценил успешное председательство Словении в Совете Безопасности ООН в 2024-2025 гг., поздравил с избранием в Совет по правам человека на период 2026-2028 гг. и выразил готовность к дальнейшему взаимодействию в международных организациях и на многосторонних площадках.
Источник: МИД РК
Казахстан и Финляндия обсудили перспективы сотрудничества в сфере ядерной и радиационной безопасности
Хельсинки, 12 января 2025 года - Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с Генеральным директором Управления радиационной и ядерной безопасности (STUK) Петтери Тиипана.
В ходе встречи стороны подвели итоги сотрудничества за прошедший год, а также обсудили планы взаимодействия на 2026 год в области ядерной и радиационной безопасности. Основное внимание было уделено вопросам регулирования и обмена опытом в сфере использования атомной энергии в мирных целях, а также перспективам расширения практического взаимодействия между профильными ведомствами двух стран.
Посол Казахстана подчеркнул заинтересованность казахстанской стороны в углублении сотрудничества с "STUK", включая обмен экспертными знаниями, проведение совместных мероприятий и укрепление институционального взаимодействия.
По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества, поддержании регулярных контактов и выразили готовность к продолжению взаимодействия на экспертном уровне.
Источник: МИД РК
Будущие дипломаты Кореи ознакомились с внешнеполитическим курсом и реформами Казахстана
Сеул, 12 января 2026 года - Посол Казахстана в Республике Корея Нургали Арыстанов провёл лекцию на тему "Многовекторная внешняя политика Казахстана и развитие отношений с Республикой Корея".
Мероприятие прошло при содействии Корейской ассоциации культуры в рамках тренинга будущих дипломатов. В лекции приняли участие свыше 80 учащихся средних и старших школ Республики Корея - молодых лидеров, проявляющих интерес к международным отношениям и дипломатии.
В своём выступлении казахский дипломат подробно остановился на ключевых положениях интервью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, обозначенных в его недавнем интервью газете "Turkistan" под заголовком "Казахстан вступил в новый этап модернизации". В частности, он подчеркнул, что 2026 год обозначен Главой государства как переломный этап в долгосрочном развитии Казахстана. Особое внимание было уделено устойчивому экономическому росту, масштабной модернизации инфраструктуры, формированию Казахстана как регионального логистического хаба, а также приоритетам цифровизации и искусственного интеллекта, в связи с объявлением 2026 года Годом искусственного интеллекта.
Он отдельно отметил инициативы Президента по внедрению передовых технологий в сельское хозяйство, транспорт, инфраструктуру и логистику. В этом контексте были также представлены проекты "умных городов", включая Alatau City, зелёные инициативы и меры по развитию туризма.
Посол Арыстанов подчеркнул, что обозначенные в интервью направления модернизации во многом созвучны опыту и стратегическим приоритетам Республики Корея, что открывает широкие возможности для двустороннего сотрудничества в сферах цифровизации, инноваций, зелёной энергетики, устойчивого развития и урбанистики. Он выразил уверенность, что синергия усилий Казахстана и Кореи позволит вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень.
В ходе лекции Посол также отметил последовательную приверженность Казахстана принципам мира, межрелигиозного диалога и взаимного уважения. В этом контексте было подчеркнуто значение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в котором принимают участие представители корейского буддийского ордена Чогие.
В рамках мероприятия участникам был продемонстрирован туристический видеоролик о Казахстане, а также распространены информационные журналы и туристические путеводители о стране. По завершении лекции состоялась сессия вопросов и ответов.
Особое внимание привлекла творческая часть мероприятия, в рамках которой школьники заранее подготовили и представили собственное видение Казахстана. Учащиеся разделились на группы и оформили тематические презентации, посвящённые культуре, истории, внешней политике и туристическому потенциалу страны. Каждая группа поочерёдно презентовала своё направление перед Послом. Такой формат превратил встречу в живой и содержательный диалог и наглядно показал степень подготовки и вовлечённости школьников.
В ходе сессии вопросов и ответов, учащиеся продемонстрировали глубокую осведомлённость по широкому кругу тем. Обсуждение затронуло вопросы национальной идентичности и государственной символики, роли этнокультурного и религиозного многообразия в укреплении общественной гармонии, а также вклада этнических корейцев в развитие казахстанского общества и их значения как "моста" между Казахстаном и Кореей.
Проведённое мероприятие стало важной площадкой для углубления взаимопонимания между Казахстаном и Кореей, способствовало укреплению атмосферы доверия и дружбы, а также открыло новые возможности для развития молодежных и образовательных обменов между двумя странами.
Источник: МИД РК
В Эр-Рияде обсудили вопросы активизации деятельности Делового совета
Эр-Рияд, 12 января 2026 года - Посол Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия Мадияр Менилбеков провёл встречу с Сопредседателем Делового совета РК-КСА Ахмедом Аль-Дахилем.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Посол РК подчеркнул важность активного использования Делового совета в качестве ключевой платформы для расширения инвестиционного взаимодействия между двумя странами, развития деловых контактов и реализации совместных проектов.
В свою очередь, А.Аль-Дахиль отметил значительный потенциал сотрудничества между государствами и подтвердил заинтересованность саудовской стороны в углублении взаимовыгодного партнерства.
По итогам встречи стороны договорились активизировать деятельность Делового совета путем проведения совместных мероприятий и организации взаимных визитов бизнес-делегаций.
Источник: МИД РК
В Улан-Баторе обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Казахстаном и Монголией
Улан-Батор, 12 января 2026 года - Посол Казахстана в Монголии Алмас Сейтакынов встретился с Министром продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии - Председателем Казахстанско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) Мягмарсурэнгийн Бадамсурэном.
Во встрече также приняли участие Министр по делам семьи, труда и социальной защиты Монголии Тилеуханы Аубакир, депутат Парламента Монголии - заместитель председателя Казахстанско-монгольской парламентской группы дружбы Хажекберийн Жангабыл, а также депутат Парламента Монголии Сархадын Зулпхар.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, транспорта и логистики, лёгкой промышленности, туризма, образования и культуры, а также возможности увеличения товарооборота между двумя странами. Отдельное внимание было уделено вопросам расширения прямых деловых контактов между профильными ведомствами и представителями бизнеса, развитию кооперации и реализации совместных проектов.
Кроме того, была отмечена важность роли парламентских групп дружбы в развитии двусторонних отношений и укреплении связей между народами.
По итогам встречи достигнута договорённость об организации 10-го юбилейного заседания МПК в Астане в 2026 году.
Источник: МИД РК
