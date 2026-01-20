В Шанхае достигнута договоренность по реализации инвестиционного проекта в Актюбинской области

Рассказать друзьям

Посольство Казахстана в Австрии - постоянное представительство при международных организациях приняло участие в "Тюркской неделе", в ходе презентации деятельности Организации тюркских государств в Вене, сообщает МИД.





В рамках "Тюркской недели" одним из значимых событий стала организованная в здании венского отделения Организации Объединенных Наций фотовыставка, посвященная историко-культурному наследию государств-членов ОТГ (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан).





Помимо этого, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) был организован круглый стол на тему "От Шелкового пути к Срединному коридору: содействие развитию транспортной и торговой инфраструктуры", на котором с приветственной речью выступили Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу и Генеральный секретарь ОТГ Посол Кубанычбек Омуралиев, а также Генеральный секретарь Всемирной автотранспортной организации Умберто де Претто представители стран-членов ОТГ, а также независимый директор, член совета директоров компании "Қазақстан Темір Жолы" (КТЖ) и почетный консул Казахстана в Нижней Австрии Александр Андреас Ширхубер.





В своих заявлениях докладчики подчеркнули, что Средний коридор стал стратегически важным транспортным маршрутом между Востоком и Западом, связывающим Азию и Европу через тюркский регион. Он подчеркнул, что коридор представляет собой современное продолжение исторического Шелкового пути, способствующее диверсификации, устойчивости и созданию надежных цепочек поставок, а также расширению торговли и экономическому развитию региона.





Круглый стол собрал членов дипломатического корпуса, представителей государственных органов и частного сектора Австрийской Республики, а также глав дипломатических миссий государств-членов и наблюдателей ОТГ, предоставив широкую и инклюзивную платформу для диалога и обмена мнениями.





Цикл мероприятий продолжился концертной программой, с участием творческих коллективов из государств-членов ОТГ. При поддержке Министерства культуры и информации от Казахстана выступили дуэт домбристов Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз, казахская танцовщица, хореограф Анель Марабаева, а также оперная певица Айгерим Алтынбек.